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Kültür Sanat
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Nemrut'ta turist yoğunluğu yaşanıyor

2024-09-02 20:36:05
Nemrut'ta turist yoğunluğu yaşanıyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut yaz boyunca çok sayıda yerli ve yabancı turist ağırladı.

#1
Foto - Nemrut'ta turist yoğunluğu yaşanıyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, dev heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı, çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

#2
Foto - Nemrut'ta turist yoğunluğu yaşanıyor

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ziyaretçiler, Nemrut'ta bir yandan tarihi kalıntıları görme imkanı bulurken bir yandan da güneşin doğuşu ve batışını izleyerek keyifli zaman geçiriyor.

#3
Foto - Nemrut'ta turist yoğunluğu yaşanıyor

Zorlu bir tırmanışın ardından dağa ulaşan ziyaretçiler burada devasa heykellerin bulunduğu tarihi mekanda hatıra fotoğrafları çektiriyor.

#4
Foto - Nemrut'ta turist yoğunluğu yaşanıyor

2 bin yıllık geçmişe sahip Nemrut Dağı, bölgede en fazla ziyaret edilen yerlerin başında geliyor.

#5
Foto - Nemrut'ta turist yoğunluğu yaşanıyor

#6
Foto - Nemrut'ta turist yoğunluğu yaşanıyor

#7
Foto - Nemrut'ta turist yoğunluğu yaşanıyor

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