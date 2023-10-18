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Yaşam
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Nemrut'ta sonbahar güzelliği

2023-10-18 10:31:21
Nemrut'ta sonbahar güzelliği

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü ve Nemrut Kalderası, sonbahar mevsimi ile birlikte altın sarısına döndü.

#1
Foto - Nemrut'ta sonbahar güzelliği

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Kalderası’nda sonbahar güzelliği yaşanıyor.

#2
Foto - Nemrut'ta sonbahar güzelliği

Yaz boyunca ziyaretçilerine doğal güzellikler sunan Nemrut Kalderası, sonbahar mevsimi ile birlikte adeta altın sarısına dönüştü.

#3
Foto - Nemrut'ta sonbahar güzelliği

Kalderada bulunan ağaçların yaprakları tamamen sararırken, seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıktı.

#4
Foto - Nemrut'ta sonbahar güzelliği

Havadan görüntülenen kaldera kartpostallık görüntüler sundu.

#5
Foto - Nemrut'ta sonbahar güzelliği

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü’nün çevresi; yeşil, sarı ve kahverenginin tüm tonlarının görülebildiği manzaraya büründü.

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