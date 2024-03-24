  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fenerbahçelileri sevince boğan haber: Belli oldu: Ali Koç, Mario Branco’ya talimatı verdi ve…

Galatasaray’a büyük müjde! Premier Lig'den 15 milyon euroluk sağ bek! Bir ilk olacak...

O ilimizde yüksek gerilim hattı direklerinde şoke eden görüntü! Gören, dönüp bir daha bakıyor

İşte şarj etmeyen kabloyu jet gibi çalıştırma tüyosu! Ömrünü aylarca uzatıyor

Seyyanen zamda emeklileri sevince boğan haber! Belli oldu! 2 Nisan'da…

Kanada zanneden yanılıyor! Burası o ilimiz! İşte Türkiye’nin gizli kalmış hazinesi

KOSGEB'den destek! Tam 51 bin...

Karıncalar ondan çok tırsıyor! O baharatı her köşeye azıcık serpen, karıncayı bir daha ancak rüyasında görüyor

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en sessiz pazarı o ilimizde! Vatandaş, bu yüzden fısıltıyla konuşup, alacağını alarak çıkıyor

Türkiye’nin o şehrine büyük müjde! Bir değil, tamı tamına 4 tane birden! Duyan, “Helal olsun” diyor
Spor
22
Nelsson'dan sevenlerini kahreden haber! Ajanslar, son dakika gelişmesi olarak duyurdu! Bir devir kapanıyor...

2024-03-24 14:16:43
Nelsson'dan sevenlerini kahreden haber! Ajanslar, son dakika gelişmesi olarak duyurdu! Bir devir kapanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk yanı sıra bir yandan da gelecek sezon planlamasını yapan sarı kırmızılılarda şok bir ayrılık haberi gündeme geldi. Okan Buruk'un vazgeçilmez isimlerinden olan yıldız oyuncunun takımdan ayrılacağı ve yeni takımıyla prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Nelsson'dan sevenlerini kahreden haber! Ajanslar, son dakika gelişmesi olarak duyurdu! Bir devir kapanıyor...

#2
Foto - Nelsson'dan sevenlerini kahreden haber! Ajanslar, son dakika gelişmesi olarak duyurdu! Bir devir kapanıyor...

Sarı kırmızılılar lige verilen 2 haftalık arada transfer çalışmalarına yoğunlaştı.

#3
Foto - Nelsson'dan sevenlerini kahreden haber! Ajanslar, son dakika gelişmesi olarak duyurdu! Bir devir kapanıyor...

Yönetim; hem gidecek hem de kalacak futbolcularla ilgili yoğun bir çalışma başlattı.

#4
Foto - Nelsson'dan sevenlerini kahreden haber! Ajanslar, son dakika gelişmesi olarak duyurdu! Bir devir kapanıyor...

Galatasaraylı idareciler ilk olarak yeni sezon planlaması için teknik direktör Okan Buruk ile bir araya geldi.

#5
Foto - Nelsson'dan sevenlerini kahreden haber! Ajanslar, son dakika gelişmesi olarak duyurdu! Bir devir kapanıyor...

İki taraf arasında önemli bir toplantı yapılırken, yeni sezon transferleri için fikir alışverişinde bulunuldu.

#6
Foto - Nelsson'dan sevenlerini kahreden haber! Ajanslar, son dakika gelişmesi olarak duyurdu! Bir devir kapanıyor...

Teknik Direktör Okan Buruk'un yeni sezonda takviye istediği bölgeleri tek tek ilettiği kaydedildi.

#7
Foto - Nelsson'dan sevenlerini kahreden haber! Ajanslar, son dakika gelişmesi olarak duyurdu! Bir devir kapanıyor...

Yönetimin de bu talep sonrası şimdiden kolları sıvadığı ve transfer harekatına başladığı iddia edildi.

#8
Foto - Nelsson'dan sevenlerini kahreden haber! Ajanslar, son dakika gelişmesi olarak duyurdu! Bir devir kapanıyor...

Sarı kırmızılı kurmaylar tıpkı son 2 sezonda olduğu gibi yeni sezonda da transferde tam isabet sağlamayı hedefliyor.

#9
Foto - Nelsson'dan sevenlerini kahreden haber! Ajanslar, son dakika gelişmesi olarak duyurdu! Bir devir kapanıyor...

Bu doğrultuda hem scout ekibinin hem de izleme komitesinin önermiş olduğu isimler dikkatli şekilde inceleniyor.

#10
Foto - Nelsson'dan sevenlerini kahreden haber! Ajanslar, son dakika gelişmesi olarak duyurdu! Bir devir kapanıyor...

Öte yandan herkes Galatasaray'ın yeni sezondaki transferlerini merak ederken, takımdan ayrılacak isimler hakkında da önemli gelişmeler yaşanıyor.

#11
Foto - Nelsson'dan sevenlerini kahreden haber! Ajanslar, son dakika gelişmesi olarak duyurdu! Bir devir kapanıyor...

Sarı kırmızılı ekipten ayrılacak isimlerle ilgili bomba bir iddia geldi.

#12
Foto - Nelsson'dan sevenlerini kahreden haber! Ajanslar, son dakika gelişmesi olarak duyurdu! Bir devir kapanıyor...

Cimbom'un yıldızının sezon sonunda kesin olarak takımdan ayrılacağı açıklandı.

#13
Foto - Nelsson'dan sevenlerini kahreden haber! Ajanslar, son dakika gelişmesi olarak duyurdu! Bir devir kapanıyor...

Hatta yönetimin, o takımla prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi. İşte o isim ve transferin detayları...

#14
Foto - Nelsson'dan sevenlerini kahreden haber! Ajanslar, son dakika gelişmesi olarak duyurdu! Bir devir kapanıyor...

Trendyol Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray'da ortaya koyduğu performansla göz dolduran Victor Nelsson, transferde gündemden düşmüyor.

#15
Foto - Nelsson'dan sevenlerini kahreden haber! Ajanslar, son dakika gelişmesi olarak duyurdu! Bir devir kapanıyor...

Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük payı olan başarılı savunmacı, Türkiye kariyerinin sonuna geldi.

#16
Foto - Nelsson'dan sevenlerini kahreden haber! Ajanslar, son dakika gelişmesi olarak duyurdu! Bir devir kapanıyor...

Galatasaray'ın savunmadaki emniyet sibobu olan Victor Nelsson'un Süper Lig macerası sona eriyor.

#17
Foto - Nelsson'dan sevenlerini kahreden haber! Ajanslar, son dakika gelişmesi olarak duyurdu! Bir devir kapanıyor...

Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; Serie A'nın son şampiyonu Napoli yaz transfer döneminde Victor Nelsson'u kadrosuna katacak.

#18
Foto - Nelsson'dan sevenlerini kahreden haber! Ajanslar, son dakika gelişmesi olarak duyurdu! Bir devir kapanıyor...

Mavililerin, Galatasaray ve Victor Nelsson ile prensip anlaşmasına vardığı haberin detaylarında yer aldı.

#19
Foto - Nelsson'dan sevenlerini kahreden haber! Ajanslar, son dakika gelişmesi olarak duyurdu! Bir devir kapanıyor...

Danimarkalı oyuncu için yaz transfer dönemi de oldukça hareketli geçmişti.

#20
Foto - Nelsson'dan sevenlerini kahreden haber! Ajanslar, son dakika gelişmesi olarak duyurdu! Bir devir kapanıyor...

Nelsson ile Premier Lig'in köklü ekibi Tottenham yoğun bir şekilde ilgilenmiş ancak Ada ekibi, Galatasaray'ın 25 milyon Euro bonservis inadını kıramadığı için bu transfer gerçekleşmemişti.

#21
Foto - Nelsson'dan sevenlerini kahreden haber! Ajanslar, son dakika gelişmesi olarak duyurdu! Bir devir kapanıyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP Muş Gençlik Kolları eski Başkanı Erkan Çakır: İmamoğlu Türkiye için büyük bir tehdittir
Gündem

CHP Muş Gençlik Kolları eski Başkanı Erkan Çakır: İmamoğlu Türkiye için büyük bir tehdittir

CHP'nin içinde bulunduğu batağı anlatan CHP Muş Gençlik Kolları eski Başkanı Erkan Çakır, Türkiye için en büyük tehlikenin Ekrem İmamoğlu ol..
Zelenskiy sessizliğini bozdu! Dikkat çeken Moskova saldırısı açıklaması
Dünya

Zelenskiy sessizliğini bozdu! Dikkat çeken Moskova saldırısı açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu...
TİP'in 'Hatay' krizi devam ediyor! Gökhan Zan'dan Erkan Baş'a sert tepki
Gündem

TİP'in 'Hatay' krizi devam ediyor! Gökhan Zan'dan Erkan Baş'a sert tepki

Türkiye İşçi Partisi (TİP)’in adaylıktan çektiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş’a cevap verd..
Gökhan Zan suç duyurusunda bulunmuştu: Turgay Kocakaya tutuklandı
Gündem

Gökhan Zan suç duyurusunda bulunmuştu: Turgay Kocakaya tutuklandı

TİP'in Hatay'da adaylıktan çektiği Gökhan Zan kendisine ait olduğu iddia edilen ses kayıtları üzerine suç duyurusunda bulunmuştu. Şikayet üz..
ABD'den Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili yeni açıklama
Dünya

ABD'den Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili yeni açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Erdoğan emeklilere müjdeyi bugünkü dev mitingde verebilir!
Gündem

Erdoğan emeklilere müjdeyi bugünkü dev mitingde verebilir!

Seçime bir hafta kala emeklilerin heyecanlandıran kulis bilgisi geldi. İddialara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün katılacağı İstanbul miting..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23