Nelsson'dan sevenlerini kahreden haber! Ajanslar, son dakika gelişmesi olarak duyurdu! Bir devir kapanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk yanı sıra bir yandan da gelecek sezon planlamasını yapan sarı kırmızılılarda şok bir ayrılık haberi gündeme geldi. Okan Buruk'un vazgeçilmez isimlerinden olan yıldız oyuncunun takımdan ayrılacağı ve yeni takımıyla prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. İşte tüm detaylar...