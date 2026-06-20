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Neler oluyor? Rus İHA'ları o ilimizi karıştırdı

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Neler oluyor? Rus İHA'ları o ilimizi karıştırdı

Bartın'ın Amasra ilçesinde beş gün arayla görülen insansız hava araçları kenti karıştırdı. Son İHA incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi.

#1
Foto - Neler oluyor? Rus İHA'ları o ilimizi karıştırdı

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Çakraz Plajı'nda saat 16.00 sıralarında insansız hava aracı bulundu. Bölgede geniş güvenlik tedbirili alan jandarma ekipleri yaptıkları incelemede, üzerinde mühimmat bulunmadığını belirledi.

#2
Foto - Neler oluyor? Rus İHA'ları o ilimizi karıştırdı

Jandarma ekipleri tarafından sahilden alınarak, incelenmek üzere Ankara’ya gönderildi. Çakraz Plajı'nda bulunan İHA'nın 5 gün önce Kurucaşile ilçesine bağlı Kapısuyu Plajı'nda bulunan insansız hava aracı ile aynı olduğu öğrenildi.

#3
Foto - Neler oluyor? Rus İHA'ları o ilimizi karıştırdı

Uzun süre suda kaldığı ve parçalanmış halde bulunan dronun, gövde ve pervaneleri strafor köpükten, pervaneleri ağaçtan eklenti vidalarının ise plastikten yapıldığı tespit edildi.

#4
Foto - Neler oluyor? Rus İHA'ları o ilimizi karıştırdı

Rus yapımı olduğu tahmin edilen insansız hava aracının kesin menşeinin ise Ankara’da yapılacak incelemede belirlenmesi bekleniyor. Bulunan insansız hava aracının, mühimmat taşıma özelliğinin bulunduğu fakat saldırı dronları için önceden gönderilerek, hava savunma sistemleri ve radarları aldatmak için kullanıldığı tahmin ediliyor.

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