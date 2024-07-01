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Neler oluyor? 76 tane F-35 alacaklar

2024-07-01 14:20:17
Neler oluyor? 76 tane F-35 alacaklar

ABD Kongresi, 2025 mali yılı için yıllık savunma harcamaları tasarısını kabul ederken F-35'lerle ilgili bir detay dikkat çekti.

#1
Foto - Neler oluyor? 76 tane F-35 alacaklar

833 milyar dolarlık yasaya göre, Pentagon’un bütçe talebinin ötesinde ilave F-35 satın alırken, mali yıl için yasa tasarısında genellikle sağlanan iki gemi yerine yalnızca bir Virginia sınıfı saldırı denizaltısı satın alacak.

#2
Foto - Neler oluyor? 76 tane F-35 alacaklar

Satın alma planları, tasarıyı F-35 alımlarını Pentagon’un talep ettiği seviyelerin altına düşürecek ve ikinci bir Virginia sınıfı denizaltıyı kısmen finanse edecek FY25 Ulusal Savunma Yetki Yasası’nı hazırlayan Silahlı Hizmetler Komitesi’ndeki geniş bir milletvekilleri grubuyla anlaşmazlığa düşürdü.

#3
Foto - Neler oluyor? 76 tane F-35 alacaklar

Kaliforniya Savunma Tahsisleri Başkanı Ken Calvert Perşembe günü Kongre salonunda yaptığı konuşmada, “Çin saldırganlığını önlemenin tek yolu, Amerika’nın askeri avantajını ortaya koyan kapasiteyi sahaya sürmek ve işletmektir” dedi.

#4
Foto - Neler oluyor? 76 tane F-35 alacaklar

Calvert, “Bu amaçla, tasarı beşinci ve altıncı nesil uçaklara yapılan yatırımları artırıyor, çeşitli [Hint-Pasifik Komutanlığı] tarafından finanse edilmeyen öncelikler de dahil olmak üzere teslim edilebilir yetenekler sağlıyor.” İfadelerini kullandı.

#5
Foto - Neler oluyor? 76 tane F-35 alacaklar

Harcama tasarısı, Savunma Bakanlığı’nın talep ettiği 68’den sekiz fazla olmak üzere 76 yeni F-35 satın alacak. Buna karşılık, Meclis’in bu ayın başında 217-199 kabul ettiği Ulusal Savunma Yetki Yasası, F-35 alımını 58 uçağa düşürecek.

#6
Foto - Neler oluyor? 76 tane F-35 alacaklar

Değişiklik oylarını denetleyen Kongre Kuralları Komitesi, harcama tasarısında F-35 alımlarını azaltacak iki partili değişiklik önerisi üzerinde oylama yapmamayı tercih etti.

#7
Foto - Neler oluyor? 76 tane F-35 alacaklar

Bu durum, Capitol Hill’de üretici Lockheed Martin ile artan hayal kırıklığına paralel olarak, Silahlı Hizmetler Komitesi’nin en üst düzey Demokratı olan Washington Temsilcisi Adam Smith’in sert bir şekilde eleştirilmesine yol açtı.

#8
Foto - Neler oluyor? 76 tane F-35 alacaklar

Kaynak: SANAYİ GAZETESİ

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