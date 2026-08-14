Nehirler kurudu taşımacılık bitti Alman ekonomisini bu defa kuraklık vurdu

Çevre grupları, nehirlerin kanalize edilmesinin zarar verdiğini ve suyun daha hızlı denize akmasına neden olduğunu savunuyor. Eleştirmenler ve çevreciler, nehir düzenlemelerinin tortu birikimi ve doğal taşkın yataklarının yok olması gibi sorunlara yol açtığını belirtiyor. Avrupa ve ötesinde rekor sıcaklıkları ve daha uzun kuraklık dönemlerini tetikleyen iklim değişikliği nedeniyle, bilim insanları sorunun önümüzdeki yıllarda daha da şiddetleneceği konusunda uyarıyor.