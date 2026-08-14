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Ekonomi
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Nehirler kurudu taşımacılık bitti Alman ekonomisini bu defa kuraklık vurdu

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AA Giriş Tarihi:

Nehirler kurudu taşımacılık bitti Alman ekonomisini bu defa kuraklık vurdu

Almanya'da yaşanan aşırı sıcak hava dalgaları nehirleri kuruturken, hükümet kanadında suların geleceği hakkında anlaşmazlık yaşanıyor. Bir taraf su yollarını yeniden inşa etmeyi savunurken, diğer taraf suları doğal haline döndürmeyi talep ediyor. Hızla düşen su seviyelerinin Ren, Tuna, Elbe ve diğer önemli nehirlerde kum bankajlarını ortaya çıkarmasıyla tartışma alevlendi. Yaşanan kuraklık, birçok endüstri için hayati önem taşıyan kargo taşımacılığını ciddi şekilde sekteye uğrattı.

#1
Foto - Nehirler kurudu taşımacılık bitti Alman ekonomisini bu defa kuraklık vurdu

Almanya'da yaşanan aşırı sıcak hava dalgaları nehirlerin kurumasının ardından, suların geleceği konusunda hükümet kanadında bir anlaşmazlık yaşanıyor; bir taraf su yollarını yeniden inşa etmeyi savunurken, diğer taraf suları doğal haline döndürmeyi talep ediyor. Almanya'daki kuraklık, Ren, Tuna, Elbe gibi nehirlerde su seviyelerinin düşmesine ve kargo taşımacılığının sekteye uğramasına neden oldu.

#2
Foto - Nehirler kurudu taşımacılık bitti Alman ekonomisini bu defa kuraklık vurdu

Ulaştırma Bakanı Steffen Bilger, kısa vadeli önlem olarak kamyon taşımacılığı yasağını geçici olarak kaldırdı ve uzun vadede düşük su çekimli yeni gemi sınıflarının geliştirilmesini savundu. Çevre Bakanı Carsten Schneider ise nehirleri doğal hallerine, yani kıvrımlı kollara ve taşkın yataklarına sahip hale getirmeyi amaçlayan bir vizyon sundu.

#3
Foto - Nehirler kurudu taşımacılık bitti Alman ekonomisini bu defa kuraklık vurdu

Çevre grupları, nehirlerin kanalize edilmesinin zarar verdiğini ve suyun daha hızlı denize akmasına neden olduğunu savunuyor. Eleştirmenler ve çevreciler, nehir düzenlemelerinin tortu birikimi ve doğal taşkın yataklarının yok olması gibi sorunlara yol açtığını belirtiyor. Avrupa ve ötesinde rekor sıcaklıkları ve daha uzun kuraklık dönemlerini tetikleyen iklim değişikliği nedeniyle, bilim insanları sorunun önümüzdeki yıllarda daha da şiddetleneceği konusunda uyarıyor.

#4
Foto - Nehirler kurudu taşımacılık bitti Alman ekonomisini bu defa kuraklık vurdu

Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisini etkileyen kriz üzerine Almanya'nın Ulaştırma Bakanı Steffen Bilger gemicilik, liman ve lojistik operatörleriyle yakın zamanda bir kriz zirvesi düzenledi. Şansölye Friedrich Merz'in CDU/CSU bloğunun bir üyesi olan Bilger'in açıkladığı en önemli kısa vadeli karşı önlem, kargo darboğazlarını hafifletmeye yardımcı olmak amacıyla pazar günleri ve resmi tatillerde uygulanan kamyon taşımacılığı yasağını geçici olarak kaldırmak oldu.

#5
Foto - Nehirler kurudu taşımacılık bitti Alman ekonomisini bu defa kuraklık vurdu

Uzun vadede ise Bilger, Almanya'nın düşük su çekimli yeni bir gemi sınıfı geliştirmesi gerektiğini savundu. Eyalet ulaştırma bakanlarıyla yaptığı görüşmelerin ardından çarşamba günü konuşan Bilger, "Su yollarımızı daha verimli hale getirirken eşzamanlı olarak gemileri düşük su dönemlerine uygun hale getirmeliyiz" dedi. Çevre korumanın "sıkı bir şekilde akılda tutulacağına" söz veren Ulaştırma Bakanı, "Tam da bu nedenle önemli genişleme projelerini hızla ilerletiyoruz" diye ekledi.

#6
Foto - Nehirler kurudu taşımacılık bitti Alman ekonomisini bu defa kuraklık vurdu

Aynı gün Berlin'de konuşan küçük koalisyon ortağı merkez sol SPD'den Çevre Bakanı Carsten Schneider ise nehirleri restore etmeye odaklanan tamamen farklı bir vizyon sundu. Schneider, "Suyu manzara boyunca tutan kıvrımlı kollara ve taşkın yataklarına sahip doğal nehirlere" doğru bir geri dönüş çağrısında bulundu.

#7
Foto - Nehirler kurudu taşımacılık bitti Alman ekonomisini bu defa kuraklık vurdu

Geçmiş yüzyıllarda Almanya'nın su açısından zengin bir ülke olduğunu belirten Schneider, şunları ekledi: "Nehirleri düzleştirmek ve kullanımımıza sunmak için büyük çaba harcandı. Aynı zamanda sulak alanları kurutarak tarımı mümkün kılmak için de uğraşıldı. Ancak şimdi iklim değişikliği suyu kıt bir kaynağa dönüştürdü. Bu da yeni bir düşünce tarzı gerektiriyor."

#8
Foto - Nehirler kurudu taşımacılık bitti Alman ekonomisini bu defa kuraklık vurdu

Schneider'in görüşleri, nakliye kanallarının derinleştirilmesine karşı çıkan çevre gruplarının düşünceleriyle de örtüşüyor. WWF'den Beatrice Claus uygulanan mühendislik projeleri için, "Faydadan çok zarar veriyorlar" yorumunu yaptı. Claus'a göre genişletme ve düzleştirme işlemleri, suyun çevredeki alanda tutulması yerine Kuzey Denizi ve Baltık Denizi'ne çok daha hızlı akıp gitmesine neden oluyor.

#9
Foto - Nehirler kurudu taşımacılık bitti Alman ekonomisini bu defa kuraklık vurdu

Eleştirmenler, nehirlerin kanalları sürekli olarak yeni tortularla doldurması nedeniyle tarama işleminin kalıcı bir çözüm olmadığını savunuyor. Çevreciler ayrıca, nehir kıyısı tahkimatlarının, su canlılarının ve böceklerin ürediği sığ su bölgelerini ve aşırı su zamanlarında sünger görevi gören bitişik doğal taşkın yataklarını yok ettiğini söylüyor.

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