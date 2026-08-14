Nehirler kurudu taşımacılık bitti Alman ekonomisini bu defa kuraklık vurdu
Almanya'da yaşanan aşırı sıcak hava dalgaları nehirleri kuruturken, hükümet kanadında suların geleceği hakkında anlaşmazlık yaşanıyor. Bir taraf su yollarını yeniden inşa etmeyi savunurken, diğer taraf suları doğal haline döndürmeyi talep ediyor. Hızla düşen su seviyelerinin Ren, Tuna, Elbe ve diğer önemli nehirlerde kum bankajlarını ortaya çıkarmasıyla tartışma alevlendi. Yaşanan kuraklık, birçok endüstri için hayati önem taşıyan kargo taşımacılığını ciddi şekilde sekteye uğrattı.