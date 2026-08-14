Gelişme 'Önemli bir bilgi' olarak duyuruldu: A400 uçağı Türkiye'den Arap ülkesine havalandı
Ortadoğu uzmanı Muhammed Mazhar Şahin, Mekke Anlaşması'nın hemen ardından Türkiye'nin Arap ülkesine A400 uçaklarıyla askeri ekipman gönderdiğini duyurdu.
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Ortadoğu uzmanı Muhammed Mazhar Şahin, Mekke Anlaşması'nın hemen ardından Türkiye'nin Arap ülkesine A400 uçaklarıyla askeri ekipman gönderdiğini duyurdu.
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler, son yıllarda ekonomi ve diplomasinin yanı sıra savunma ve güvenlik alanında da giderek daha stratejik bir boyut kazanıyor. Ankara ile Riyad arasındaki temasların yoğunlaşması, Türkiye'nin Körfez'deki askerî ve savunma sanayii ilişkilerinin de yeniden şekillendiğine işaret ediyor.
İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihî arka planı ise Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar uzanıyor. Türkiye, İbn Suud tarafından kurulan Suudi Krallığı'nı 1926 yılında tanıyan ilk devletlerden biri olurken, ilişkilerin hukuki zemine oturtulmasında 3 Ağustos 1929 tarihinde imzalanan Dostluk Anlaşması önemli bir dönüm noktası oldu.
Bugün ise Ankara-Riyad hattında yeni bir dönem yaşanıyor. Savunma sanayii alanındaki iş birlikleri, karşılıklı üst düzey temaslar ve güvenlik görüşmeleri iki ülkenin stratejik ortaklığını güçlendiren başlıklar arasında yer alıyor. 2025'te düzenlenen IDEF kapsamında Türkiye ve Suudi Arabistan arasında savunma sanayii iş birliğini geliştirmeye yönelik çeşitli sözleşmeler imzalanırken, 2026 yılında da iki ülkenin savunma bakanları bölgesel güvenlik meselelerini görüşmeyi sürdürdü.
Türkiye açısından Suudi Arabistan, yalnızca ekonomik büyüklüğü nedeniyle değil, Körfez'in güvenlik mimarisindeki konumu nedeniyle de kritik bir ortak. Riyad ise savunma kapasitesini çeşitlendirme ve yerli savunma sanayiini geliştirme hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin savunma sanayii kabiliyetlerine ilgi gösteriyor. Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamında savunma sanayiinde yerlileştirme hedefini büyütmesi, Türk şirketleri açısından da önemli iş birliği alanları oluşturuyor.
Bu tablo, Türkiye'nin Katar'daki askerî varlığının ardından Körfez ülkeleriyle geliştirdiği güvenlik ilişkilerinin daha geniş bir bölgesel çerçeveye oturduğu şeklinde yorumlanıyor. Bölgede dengeleri değiştirecek yeni bir gelişme yaşandı. Ortadoğu uzmanı Muhammed Mazhar Şahin yaptığı açıklamada, "Önemli bir bilgi var. Türk Silahlı Kuvvetleri müttefiki Suudi Arabistan’a Tekirdağ’dan Airbus A400 ile askerî ekipmanlar gönderdi. Türk Silahlı Kuvvetleri Riyad’a destek sözünü yerine getirecek ve Suudi Arabistan topraklarında bir çatışma ortamına müsaade etmeyecek.
Gerekli görülen noktalarda ortak askerî üsler de kurularak Suudi Arabistan’ın savunmasına destek olunacak. Yüz yıl süren bir aranın ardından Türk Ordusu Körfez coğrafyasında Katar’ın ardından Suudi Arabistan’da kardeşlerinin yanında" dedi.
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