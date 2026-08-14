Gelişme 'Önemli bir bilgi' olarak duyuruldu: A400 uçağı Türkiye'den Arap ülkesine havalandı

Bu tablo, Türkiye'nin Katar'daki askerî varlığının ardından Körfez ülkeleriyle geliştirdiği güvenlik ilişkilerinin daha geniş bir bölgesel çerçeveye oturduğu şeklinde yorumlanıyor. Bölgede dengeleri değiştirecek yeni bir gelişme yaşandı. Ortadoğu uzmanı Muhammed Mazhar Şahin yaptığı açıklamada, "Önemli bir bilgi var. Türk Silahlı Kuvvetleri müttefiki Suudi Arabistan’a Tekirdağ’dan Airbus A400 ile askerî ekipmanlar gönderdi. Türk Silahlı Kuvvetleri Riyad’a destek sözünü yerine getirecek ve Suudi Arabistan topraklarında bir çatışma ortamına müsaade etmeyecek.