Nefes kesen manzara! Hilal ve Jüpiter yan yana görüntülendi
Van’da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren hilal ile Jüpiter izleyenlere dikkat çeken bir manzara sundu.
Van’da gün batımının ardından gökyüzü, sıra dışı bir buluşmaya sahne oldu.
Van semalarında akşam saatlerinde ortaya çıkan eşsiz gökyüzü manzarası, görenleri kendine hayran bıraktı.
Yay şeklinde beliren hilal şeklindeki Ay ile parlaklığıyla dikkat çeken Jüpiter, adeta gökyüzünde buluşarak kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gün batımının ardından yavaş yavaş kararan gökyüzünde belirginleşen hilal, hemen yanında yer alan Jüpiter ile birlikte izleyenlere görsel bir şölen sundu.
Özellikle şehir ışıklarından uzak bölgelerde bu etkileyici görüntü daha net şekilde gözlemlendi. Zaman zaman bulutlar arasında kaybolan Ay ile Jüpiter, görsel şölen sundu.
