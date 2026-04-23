Arçelik'le ilgili son gelişme Koç Holding'i sarstı! Olan biten karşısında herkes şaşkın

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Koç Holding'in amiral gemisi olarak bilinen Arçelik'te işler yolıunda gitmiyor. Şirketle ilgili gelen son rakamlar kamuoyu tam anlamıyla şaşkına çevirdi.

Tekreferans'ta yer alan habere göre, Geçtiğimiz günlerde Arçelik Hitachi’deki paylarını Hitachi’ye satarak 12 bağlı ortaklık ile Çin ve Tayland’daki üretim tesisleri ve Ar-Ge merkezlerini devreden Koç Holding’in ana şirketlerinden olan Arçelik’in üç aylık bilançosu hiç iyi gelmedi.

rçelik'in 2026 Ocak - Mart dönemi için konsolide net cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre enflasyon etkisi dahil yüzde 8,8 azalarak 130 milyar TL oldu.

Yurtdışı satışlar da geçen yılın aynı dönemine göre enflasyon etkisi dahil yüzde 7,1 oranında azaldı. Beyaz eşya devinin ilk 3 aylık zararı 2,2 milyar TL’yi geçti.

Türkiye, İtalya, Romanya, Slovakya, Polonya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Rusya, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Tayland, Çin ve Mısır’da bulunan üretim tesislerinde üretim yapan Arçelik’in üretim miktarları da azaldı.

Toplam beyaz eşya üretim adedi üç ayda 8 milyon 237 bin adede geriledi. Bu rakam geçen yıl aynı dönemde 9 milyon 130 bin adetti. Toplam yassı ekran televizyon üretim adedi ise 241 bin adet olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde üretim miktarı 362 bin adetti.

Arçelik, yılın ilk 3 ayında toplam 3 milyar 258 milyon TL yatırım harcaması yaptı. Geçen yıl aynı dönemde yatırım harcaması 4 milyar 307 milyon TL’ydi.

