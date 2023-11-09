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Yaşam
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Nefes kesen manzara: Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı

2023-11-09 18:03:33
Nefes kesen manzara: Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı

Düzce’de bulunan Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı’nda sonbahar güzelliği yaşanıyor.

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Foto - Nefes kesen manzara: Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı

Düzce'nin Gölyaka ilçesi sınırları içerisinde bulunan Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı her mevsim doğal güzelliği ile dikkat çekiyor.

#2
Foto - Nefes kesen manzara: Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı

#3
Foto - Nefes kesen manzara: Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı

#4
Foto - Nefes kesen manzara: Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı

#5
Foto - Nefes kesen manzara: Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı

#6
Foto - Nefes kesen manzara: Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı

#7
Foto - Nefes kesen manzara: Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı

#8
Foto - Nefes kesen manzara: Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı

#9
Foto - Nefes kesen manzara: Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı

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Foto - Nefes kesen manzara: Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı

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