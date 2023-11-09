2023-11-09 18:03:33 Nefes kesen manzara: Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı
Düzce’de bulunan Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı’nda sonbahar güzelliği yaşanıyor.
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Düzce’de bulunan Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı’nda sonbahar güzelliği yaşanıyor.
Düzce'nin Gölyaka ilçesi sınırları içerisinde bulunan Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı her mevsim doğal güzelliği ile dikkat çekiyor.
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