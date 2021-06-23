Nefes kesen deprem tatbikatı

Coşkun, "Bu noktada bütün arkadaşlarımız fedakar bir şekilde hem teorik eğitimlerini alarak hem de sahada bu çalışmalarını yaparak faaliyetlerini icra ediyorlar. Tabii ki temenni ve niyazımız hem şehrimizin hem de ülkemizin afet görmemesi ama afete de hazırlıklı olunması gerekiyor. Bu anlamda da tatbikatlar bunun için önemli bir araç. Bugün de biz saha uzantılı bir masa başı tatbikatı gerçekleştirmiş olduk." diye konuştu.