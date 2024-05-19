Necati Ateş'den derbi yorumu! "Icardi veya Ziyech derbiye damga vurabilir"

"MAALESEF MOURINHO'YU BİLR TARTIŞAN BİR ÜLKEYİZ" "Mourinho da çok heyecanlı bir teknik adam. Ülkemiz için çok önemli bir değer olur. Nabzı yükseltir mi düşürür mü bilmiyorum bilmiyorum ama çok renk katacaktır. Gelmiş geçmiş dünyanın en iyi hocalarından bir tanesi. Maalesef biz Moruniho'yu bile tartışan bir ülkeyiz." "Elinde iki tane böyle yetenekli forvet oyuncu varsa ikisini birden sahada oynatman ve katkı alabilmen lazım teknik direktörlük böyle bir şeydir. Birisini oynatıp diğerini oturtmak kolaya kaçmak olur. Basite indirgemek doğru olmaz. Bir noktaya kadar çok iyi geldiler. Teknik direktörlük özel oyuncuları bir arada oynatabilmektir. Fred, Szymanski, Ferdi, Tadic bu oyuncular tartışılmaya kapalı oyuncular. Millî takıma 4-5 tane oyuncu veren bir takım Fenerbahçe. Kupa maçına çıkmamalar falan ben doğru yönetildiğini düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Bu durumlar Fenerbahçe'ye zarar verdi. "Koskoca Fenerbahçe Kulübü'nün sadece Galatasaray maçına odaklı olması ve konuşması neden kaybettiğini gözler önüne seriyor. Fenerbahçe'nin konferans Ligi'nde elendiği Olympiakos, Ligde dördüncü oluyor biz oynadığımız her maçta yendik olimpiyakos. Kupadan ettik, ligde yendik her yerde yendik. O yüzden artık Avrupa'da söz ettirmemiz lazım."