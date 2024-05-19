Necati Ateş'den derbi yorumu! "Icardi veya Ziyech derbiye damga vurabilir"

"ICARDI VE ZIYECH MAÇA DAMGA VURABİLİR" Icardi, Hakim Ziyech maça damga vurabilir. İsmail yüksek ve İrfan Can Kahveci'nin olmayışı Fenerbahçe'yi çok olumsuz etkiler. Ben İsmail Yükse'i çok beğeniyorum. Bir takım için çok özel bir oyuncu dinamik mücadele gücü yüksek çok fazla top çalıyor birçok pozisyonda ayakta kalan bir futbolcu. İrfan Çan Kahveci de bu sene çok formda milli takımın da ona ihtiyacı var. Galatasaray'da ise her oyuncu çok çok formda. Okan hocanın başarıları bizi de mutlu ediyor benim abimdir arkadaşımdır. Artık şampiyonlar Ligi'nde bu mutluluğumuzu sürdürmek isteriz. Fenerbahçe bizi Avrupa'da bu sene çok iyi temsil etti." "Bu sene takımların değil de başkanların daha ön planda olduğu birlik oldu bu kaos'un ve gerilimin önümüzdeki sene sondanmasını istiyorum Beşiktaş ve Trabzonspor'da güçlenecek daha renkli bir lig olacaktır."