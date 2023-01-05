Ne zaman açıklayacaklar? Muharrem İnce tarih verdi

Eskişehir'de partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen İnce, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İnce, "altılı masa"nın cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacağı yönündeki görüşlerin hatırlatılması üzerine, "Duyumların ne olduğunu bilemiyorum. O konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Seçime yetiştirirlerse mutlu oluruz tabii. Seçimden sonraya bırakmazlarsa iyi olur. Ben bir başka partinin üyesiyim, genel başkanıyım. Bizim partimizde cumhurbaşkanı adayını üyeler seçiyor. Bütün üyelerin önüne, Eskişehirlilerin, Kastamonuluların, Hakkarililerin, Mersinlilerin, Yalovalıların hepsinin önüne sandığı koyacağız. Ben aday olacağım ama üyeler seçerse bizim partinin adayı ben olacağım. Bizde üyeler seçiyor. Diğerini bilemiyorum. Geçmişte beni 51 gün kala aday yapmışlardı. Boş geçmişti bütün zamanlar. 13 vilayete hiç uğrayamamıştım. Büyük ihtimal yine 50 gün kala açıklayacaklardır." dedi. Seçim güvenliğinin önemine işaret eden İnce, "Altılı masaya tekrar çağrıda bulunuyorum. Eminim ki 200 bin sandığı yine kontrol edemeyecekler, benim seçimimde edemedikleri gibi. Benim seçimimde 12 bin 843 sandığa gözlemci koymadıkları gibi. İl de veririm. Şanlıurfa, Erzurum, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Adıyaman, Konya. Daha devam ederim, Ağrı. Geçen seçimde 12 bin 843 sandığa gözlemci koymamışlardı. Bir, önce seçmenleri inceleyelim. İki, bu 200 bin gözlemciyi bulalım. Önce sandığı bir sağlama alalım." dedi.