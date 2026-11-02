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Türk gemisi battı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türk gemisi battı

Karadeniz'de gemiler peş peşe vurulurken bu kez başka bir noktada görevini icra eden Türk gemisi battı. Gemideki mürettebat kurtarıldı.

#1
Foto - Türk gemisi battı

Bir Türk firmasına ait Antepli adlı genel kargo gemisinin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Baf açıklarında henüz bilinmeye bir nedenle battığı bildirildi.

#2
Foto - Türk gemisi battı

Gemide görevli, 9 Hintli ve bir Kamerunlu denizcinin – İtalya’dan Lübnan’a gitmekte olan – MSC Hannah III adlı konteyner gemisi tarafından kurtarıldığı ardından Limasol Limanı açıklarında GKRY sahil güvenliğine teslim edildiği bildirildi.

#3
Foto - Türk gemisi battı

1980 inşa ve 2.319 dwt’lik geminin bir Türk firmasına ait olduğu ve geçmişte AS DREAM, KIVANÇ, SUSANNA I ve SUSANNA isimleriyle de işletildiği bildirildi.

#4
Foto - Türk gemisi battı

KAYNAK: HABERDENİZDE

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