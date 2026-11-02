Türk gemisi battı
Karadeniz'de gemiler peş peşe vurulurken bu kez başka bir noktada görevini icra eden Türk gemisi battı. Gemideki mürettebat kurtarıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Karadeniz'de gemiler peş peşe vurulurken bu kez başka bir noktada görevini icra eden Türk gemisi battı. Gemideki mürettebat kurtarıldı.
Bir Türk firmasına ait Antepli adlı genel kargo gemisinin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Baf açıklarında henüz bilinmeye bir nedenle battığı bildirildi.
Gemide görevli, 9 Hintli ve bir Kamerunlu denizcinin – İtalya’dan Lübnan’a gitmekte olan – MSC Hannah III adlı konteyner gemisi tarafından kurtarıldığı ardından Limasol Limanı açıklarında GKRY sahil güvenliğine teslim edildiği bildirildi.
1980 inşa ve 2.319 dwt’lik geminin bir Türk firmasına ait olduğu ve geçmişte AS DREAM, KIVANÇ, SUSANNA I ve SUSANNA isimleriyle de işletildiği bildirildi.
KAYNAK: HABERDENİZDE
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