Ne yapsan fayda etmiyor! Trabzon'un baş belası

Asiye İnce, yaptığı açıklamada “İneklerimi yedirdim. Bahçemde ot biçiyordum. Sert bir cisim omzuma çarptı. Elimi elbisemden içeri soktum, baktım kan akıyor. Kardeşimi aradım vuruldum dedim. Devletten bu silahları toplamasını istiyorum. Benim canım yandı başkalarının canı yanmasın. Hep haberler böyle olayları duyardım benim başıma da geldi. Hastanede film çekince mermiyi gördüler. Silah atanı bulsak şikayetçi olacağım. Bomboş arazideydim hiç tahmin etmezdim. Omzuma taş vurdular zannettim. Silahları hep toplasınlar bunlara silah vermesinler. Yaylaya çıkacağım ama korkuyorum bir daha o kurşun gelir diye" ifadelerini kullandı.