Gündem
6
Yeniakit Publisher
Ne Suriye, ne Irak... MSB paylaştı, Türk tankları o ülkeye arka arkaya girdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ne Suriye, ne Irak... MSB paylaştı, Türk tankları o ülkeye arka arkaya girdi

MSB, Somali'deki Türk birliğine lojistik destek için gönderilen zırhlı araç ve tankların TCG Sancaktar'a yüklendiği anları paylaştı. TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra, deniz aşırı ilk enerji arama faaliyeti faaliyeti için Somali'ye doğru yola çıkan 'Çağrı Bey' sondaj gemisine eşlik ediyor. Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'na katılacak Mehmetçik de TCG Sancaktar da yerini aldı. TSK, Somali'nin terörle mücadelesine destek veriyor.

1
#1
Foto - Ne Suriye, ne Irak... MSB paylaştı, Türk tankları o ülkeye arka arkaya girdi

Türkiye, deniz aşırı ilk enerji arama faaliyetini başlatarak 'Çağrı Bey' sondaj gemisini önceki gün Somali'ye uğurladı.

#2
Foto - Ne Suriye, ne Irak... MSB paylaştı, Türk tankları o ülkeye arka arkaya girdi

Türk F-16'larının terörle mücadele için Somali'ye konuşlandırılmasının ardından Türk donanmasına ait savaş gemileri TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra'dan oluşan deniz görev grubunun Çağrı Bey sondaj gemisine refakat edeceği açıklandı.

#3
Foto - Ne Suriye, ne Irak... MSB paylaştı, Türk tankları o ülkeye arka arkaya girdi

Milli Savunma Bakanlığı, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nın lojistik desteğinin sağlanması, hibe ve dış askeri yardımların Somali'ye deniz yoluyla sevk edildiğini açıkladı.

#4
Foto - Ne Suriye, ne Irak... MSB paylaştı, Türk tankları o ülkeye arka arkaya girdi

TCG Sancaktar gemisinde bölgeye giden Mehmetçik'in yanı sıra Türk zırhlı araçları ve tanklar da yer aldı.

#5
Foto - Ne Suriye, ne Irak... MSB paylaştı, Türk tankları o ülkeye arka arkaya girdi

MSB, Somali'ye sevk edilen Mehmetçik ve askeri araçların görüntülerini paylaştı.

