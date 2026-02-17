Ne Suriye, ne Irak... MSB paylaştı, Türk tankları o ülkeye arka arkaya girdi
MSB, Somali'deki Türk birliğine lojistik destek için gönderilen zırhlı araç ve tankların TCG Sancaktar'a yüklendiği anları paylaştı. TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra, deniz aşırı ilk enerji arama faaliyeti faaliyeti için Somali'ye doğru yola çıkan 'Çağrı Bey' sondaj gemisine eşlik ediyor. Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'na katılacak Mehmetçik de TCG Sancaktar da yerini aldı. TSK, Somali'nin terörle mücadelesine destek veriyor.