Ne oluyor, neler oluyor? Süper Lig'dekileri çıldırtacak adımı duyurdu! Galatasaray topa girerse rakiplerinin hiç istemediği şey olacak: Benfica'nın yıldızı Galatasaray'a!

Süper Lig'de bu sezonun şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Devler Ligi'ne kalabilmek için güçlü bir kadro oluşturma hedefinde. Birçok futbolcuyla temas halinde olan Cimbom'un gündemine ise sürpriz bir isim geldi. Yönetim, Portekiz devi Benfica'da forma giyen o yıldız için harekete geçti.