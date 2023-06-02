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Spor
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Ne oluyor, neler oluyor? Süper Lig'dekileri çıldırtacak adımı duyurdu! Galatasaray topa girerse rakiplerinin hiç istemediği şey olacak: Benfica'nın yıldızı Galatasaray'a!

2023-06-02 20:32:15
Ne oluyor, neler oluyor? Süper Lig'dekileri çıldırtacak adımı duyurdu! Galatasaray topa girerse rakiplerinin hiç istemediği şey olacak: Benfica'nın yıldızı Galatasaray'a!

Süper Lig'de bu sezonun şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Devler Ligi'ne kalabilmek için güçlü bir kadro oluşturma hedefinde. Birçok futbolcuyla temas halinde olan Cimbom'un gündemine ise sürpriz bir isim geldi. Yönetim, Portekiz devi Benfica'da forma giyen o yıldız için harekete geçti.

#1
Foto - Ne oluyor, neler oluyor? Süper Lig'dekileri çıldırtacak adımı duyurdu! Galatasaray topa girerse rakiplerinin hiç istemediği şey olacak: Benfica'nın yıldızı Galatasaray'a!

Süper Lig'de bu sezon şampiyon olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

#2
Foto - Ne oluyor, neler oluyor? Süper Lig'dekileri çıldırtacak adımı duyurdu! Galatasaray topa girerse rakiplerinin hiç istemediği şey olacak: Benfica'nın yıldızı Galatasaray'a!

Ligdeki 23. zaferine ulaşan Aslan, gözünü artık transfer dönemine çevirdi.

#3
Foto - Ne oluyor, neler oluyor? Süper Lig'dekileri çıldırtacak adımı duyurdu! Galatasaray topa girerse rakiplerinin hiç istemediği şey olacak: Benfica'nın yıldızı Galatasaray'a!

Dursun Özbek ve kurmayları yönetiminde gelecek yılın planlamaları yapılmaya başlandı.

#4
Foto - Ne oluyor, neler oluyor? Süper Lig'dekileri çıldırtacak adımı duyurdu! Galatasaray topa girerse rakiplerinin hiç istemediği şey olacak: Benfica'nın yıldızı Galatasaray'a!

Bu doğrultuda Cimbom, Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek transferdeki hedeflerini yükseltti.

#5
Foto - Ne oluyor, neler oluyor? Süper Lig'dekileri çıldırtacak adımı duyurdu! Galatasaray topa girerse rakiplerinin hiç istemediği şey olacak: Benfica'nın yıldızı Galatasaray'a!

Sarı kırmızılı idareciler şu ana kadar birçok isimle görüşme gerçekleştirdi.

#6
Foto - Ne oluyor, neler oluyor? Süper Lig'dekileri çıldırtacak adımı duyurdu! Galatasaray topa girerse rakiplerinin hiç istemediği şey olacak: Benfica'nın yıldızı Galatasaray'a!

Ancak Galatasaray'ın şu ana kadar adı hiç duyulmamış bir oyuncuyla ilgilendiği öğrenildi.

#7
Foto - Ne oluyor, neler oluyor? Süper Lig'dekileri çıldırtacak adımı duyurdu! Galatasaray topa girerse rakiplerinin hiç istemediği şey olacak: Benfica'nın yıldızı Galatasaray'a!

Konuyla ilgili gelişmeyi Portekiz basını duyurdu.

#8
Foto - Ne oluyor, neler oluyor? Süper Lig'dekileri çıldırtacak adımı duyurdu! Galatasaray topa girerse rakiplerinin hiç istemediği şey olacak: Benfica'nın yıldızı Galatasaray'a!

Galatasaray'ın, Portekiz devi Benfica'da forma giyen Chiquinho'yu gündemine aldığı kaydedildi.

#9
Foto - Ne oluyor, neler oluyor? Süper Lig'dekileri çıldırtacak adımı duyurdu! Galatasaray topa girerse rakiplerinin hiç istemediği şey olacak: Benfica'nın yıldızı Galatasaray'a!

ASpor'a göre; Sarı kırmızılıların, geçen sezon 6 ay Giresunspor'da da forma giyen 27 yaşındaki yıldızı kiralık olarak transfer etmeyi hedeflediği aktarıldı.

#10
Foto - Ne oluyor, neler oluyor? Süper Lig'dekileri çıldırtacak adımı duyurdu! Galatasaray topa girerse rakiplerinin hiç istemediği şey olacak: Benfica'nın yıldızı Galatasaray'a!

Kiralık sözleşmede satın alma opsiyonunun da olacağı bildirildi.

#11
Foto - Ne oluyor, neler oluyor? Süper Lig'dekileri çıldırtacak adımı duyurdu! Galatasaray topa girerse rakiplerinin hiç istemediği şey olacak: Benfica'nın yıldızı Galatasaray'a!

Bu sezon Portekiz ekibinde düzenli olarak forma giyen başarılı orta saha, 44 karşılaşmada boy gösterdi.

#12
Foto - Ne oluyor, neler oluyor? Süper Lig'dekileri çıldırtacak adımı duyurdu! Galatasaray topa girerse rakiplerinin hiç istemediği şey olacak: Benfica'nın yıldızı Galatasaray'a!

Chiquinho bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistle oynadı.

#13
Foto - Ne oluyor, neler oluyor? Süper Lig'dekileri çıldırtacak adımı duyurdu! Galatasaray topa girerse rakiplerinin hiç istemediği şey olacak: Benfica'nın yıldızı Galatasaray'a!

Portekizli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

#14
Foto - Ne oluyor, neler oluyor? Süper Lig'dekileri çıldırtacak adımı duyurdu! Galatasaray topa girerse rakiplerinin hiç istemediği şey olacak: Benfica'nın yıldızı Galatasaray'a!

1.75 boyundaki Chiquinho kariyerinde Moreirense, Braga, Coimbra, NK Lokomotiva, Gondomar ve Leixoes gibi takımlarda da ter döktü.

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