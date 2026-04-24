Ne olduysa sessiz sedasız oldu! Ayakkabı devi, mağazalarını birer birer kapatıyor
Perakende sektöründeki daralma sürerken, köklü ayakkabı markası, mali sıkıntılar sebebiyle mağaza kapatma kararı aldı.
İngiltere’de Russell & Bromley, kapanacak mağazalarında yüzde 90’a varan indirim kampanyası başlattı. Artan maliyetler ve düşen satışlar nedeniyle zor günler geçiren Russell & Bromley, ülke genelinde 10 mağazasını kapattı.
Şirketin finansal tablosu da dikkat çekiyor. Marka, geçtiğimiz yıl 12,1 milyon sterlini aşan zarar açıkladı. Bir dönem 36 mağaza ve 440 çalışan ile faaliyet gösteren şirket, son dönemde ciddi bir küçülme sürecine girdi. Ocak ayında Next tarafından satın alınan marka, yeniden yapılandırma sürecine alındı.
Ancak bu süreç 33 mağaza ve 9 satış noktası için kapanma riskini de beraberinde getirdi. Kapanacak mağazalarda tüm ürünlerde yüzde 90’a varan indirimler uygulanıyor.
Uzmanlara göre, İngiltere’de artan maliyetler ve değişen tüketici alışkanlıkları, geleneksel perakende markalarını zorlamaya devam ediyor. Russell & Bromley örneği, sektördeki dönüşümün en çarpıcı göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.
