Ne olduysa 44 saatte oldu! Herkes Şara’yı konuşuyor ama, Suriye’de PKK’yı silen adam bakın kim çıktı?

Bunun yanı sıra aşiretler, Deyrizor bölgesindeki Suriye'nin en büyük enerji merkezleri arasında yer alan Ömer Petrol Sahası ile Kuniko Doğal Gaz Sahası'nın bulunduğu bölgeyi 18 Ocak'ta terör örgütünden geri aldı. Deyrizor'un ardından Rakka'da da ayaklanan aşiretler ve yerel halk, terör örgütüyle mücadeleye başladı. Aşiretler ve yerel halk, 18 Ocak'ta Rakka kent merkezini büyük ölçüde terör örgütünden kurtardı. Terör örgütüne mensup keskin nişancılar, kentte kontrolün büyük ölçüde sağlanmasını kutlayan sivillere ateş açtı. Saldırılarda, en az 4 sivil öldü, çok sayıda kişi yaralandı.