Ne olduysa 44 saatte oldu! Herkes Şara’yı konuşuyor ama, Suriye’de PKK’yı silen adam bakın kim çıktı?

Aşiretler ve yerel halkın Deyrizor ve Rakka'da ayaklanarak kent merkezlerinde kontrolü sağlamasının ardından Suriye ordusu da 18 Ocak'ta Fırat Nehri'nin doğusuna geçmeye başladı. Ordu birlikleri, akşam saatlerinde aşiretler ve halkın büyük oranda kontrolü sağladığı Rakka kent merkezine girdi. Bunun yanı sıra Suriye ordusu, 18 Ocak'ta Türkiye sınırındaki Tel Abyad bölgesinden de Rakka'nın kırsalı ve Haseke yönüne iki cephe açtı. Bu operasyonlarla, başta Deyrizor, Rakka ve Deyr Hafir olmak üzere uzun süredir terör örgütünün işgalindeki birçok bölgede kontrol, Suriye yönetimine geçti. Suriye'de yaşanan tarihi gelişmelerde Şam hükümetinin elde ettiği kazanımlarda dikkat çeken bir isim öne çıktı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın aşiretlerden sorumlu danışmanı Cihad İsa eş-Şeyh'in hamlesi, sahadaki dengeleri değiştirdi.