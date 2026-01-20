  • İSTANBUL
Ne olduysa 44 saatte oldu! Herkes Şara’yı konuşuyor ama, Suriye’de PKK’yı silen adam bakın kim çıktı?
Ne olduysa 44 saatte oldu! Herkes Şara’yı konuşuyor ama, Suriye’de PKK’yı silen adam bakın kim çıktı?

Suriye ordusu ve aşiretlerin ortak operasyonu YPG/SDG’ye ağır darbe vurdu. Kısa sürede geniş alanlar kontrol altına alındı. Sürecin mimarlarından biri olan Cihad İsa eş-Şeyh dikkat çekti.

Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki bölgelere başlayan operasyon, 44 saatin ardından anlaşmayla sonuçlandı. "Yeni Suriye'ye" giden sürecin zeminini, terör örgütünün Halep'teki sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırıları hazırladı. Terör örgütünün Halep'teki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılar nedeniyle Suriye ordusunun 8 Ocak'ta başlattığı ve yaklaşık 2 gün süren operasyonun ardından Halep'in Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde kontrol sağlandı.

Terör örgütünün Halep'teki sivil yerleşim yerlerine kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlemesi ve bölgeye yığınak yapması üzerine Suriye ordusu, 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısında yer alan Deyr Hafir ve Meskene'nin yer aldığı bölgeleri askeri alan ilan etti. YPG/SDG unsurlarının engellemelerine rağmen Deyr Hafir başta olmak üzere bölgedeki 27 binden fazla sivil, Suriye ordusunun açtığı 2 günlük insani koridor sayesinde geçici olarak tahliye edildi.

Suriye ordusu, 16 Ocak'ta yerel saatle 22.00 civarı, Fırat Nehri'nin batısında yer alan işgal altındaki bölgelere operasyon başlattığını duyurdu. Operasyonun başlamasının üzerinden 24 saat geçmeden Suriye ordusu, 17 Ocak'ta Deyr Hafir ve Meskene bölgelerini terör örgütünden geri aldı. Suriye ordusu, Deyr Hafir ve Meskene'nin geri alınmasının ardından yine Fırat Nehri'nin batısında yer alan Tabka bölgesine doğru operasyonu genişletti.

Ordu, 17 Ocak'ta Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ve YPG/SDG'nin işgalindeki Rakka kent merkezinin sıfır noktasına ulaşacak şekilde yeni bir askeri bölge ilan ederek operasyonun genişleyeceğinin sinyalini verdi. Bu gelişmenin ardından aynı günün akşamı Suriye birlikleri, Rakka kent merkezinin girişinin 5 kilometre yakınına kadar ulaştı. Deyr Hafir ve Meskene'nin ardından Fırat Nehri'nin batısında yer alan ve stratejik öneme sahip Tabka kentinde kontrol 18 Ocak sabahı Suriye ordusuna geçti. Deyr Hafir, Meskene ve Tabka'da kontrolün terör örgütünden Suriye ordusuna geçmesinin ardından Deyrizor ve Rakka'daki aşiretler ve yerel halk da terör örgütüne karşı ayaklanarak operasyonlara katıldı. Aşiretler, 18 Ocak'ta Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Deyrizor ilinin tamamını örgütten temizleyerek bölgede kontrolü ele geçirdi.

Bunun yanı sıra aşiretler, Deyrizor bölgesindeki Suriye'nin en büyük enerji merkezleri arasında yer alan Ömer Petrol Sahası ile Kuniko Doğal Gaz Sahası'nın bulunduğu bölgeyi 18 Ocak'ta terör örgütünden geri aldı. Deyrizor'un ardından Rakka'da da ayaklanan aşiretler ve yerel halk, terör örgütüyle mücadeleye başladı. Aşiretler ve yerel halk, 18 Ocak'ta Rakka kent merkezini büyük ölçüde terör örgütünden kurtardı. Terör örgütüne mensup keskin nişancılar, kentte kontrolün büyük ölçüde sağlanmasını kutlayan sivillere ateş açtı. Saldırılarda, en az 4 sivil öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Aşiretler ve yerel halkın Deyrizor ve Rakka'da ayaklanarak kent merkezlerinde kontrolü sağlamasının ardından Suriye ordusu da 18 Ocak'ta Fırat Nehri'nin doğusuna geçmeye başladı. Ordu birlikleri, akşam saatlerinde aşiretler ve halkın büyük oranda kontrolü sağladığı Rakka kent merkezine girdi. Bunun yanı sıra Suriye ordusu, 18 Ocak'ta Türkiye sınırındaki Tel Abyad bölgesinden de Rakka'nın kırsalı ve Haseke yönüne iki cephe açtı. Bu operasyonlarla, başta Deyrizor, Rakka ve Deyr Hafir olmak üzere uzun süredir terör örgütünün işgalindeki birçok bölgede kontrol, Suriye yönetimine geçti. Suriye'de yaşanan tarihi gelişmelerde Şam hükümetinin elde ettiği kazanımlarda dikkat çeken bir isim öne çıktı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın aşiretlerden sorumlu danışmanı Cihad İsa eş-Şeyh'in hamlesi, sahadaki dengeleri değiştirdi.

Cihad İsa eş-Şeyh, 17 Ocak Cuma günü saat 20.39'da X hesabından "Bismillahirrahmanirrahim" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımın ardından aşiretler harekete geçti ve Suriye ordusuyla birlikte SDG'ye karşı kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Operasyonlarda SDG'nin ağır darbe aldı. Eş-Şeyh'in, Halep'in Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerinin SDG kontrolünden çıkarılmasında da kilit rol oynadığı biliniyor. Sahadaki koordinasyonda aşiretlerin etkin şekilde devreye girmesinde eş-Şeyh'in etkisinin belirleyici olduğu vurgulanıyor.

