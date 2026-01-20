Emekli maaşlarına yeni zam kulisi geldi! 48 saatten az bir süre sonra açıklanacak

Olası bir değişiklik halinde yalnızca en düşük maaşın değil, diğer emeklilerin zam oranlarının da yeniden ele alınabileceğini ifade eden Erdursun, mevcut oranların yukarı çekilebileceğini söyledi. “Bir revizyon olursa, en düşük aylık bir miktar daha artırılabilir. Bunun yanında diğer emekliler için uygulanan yüzde 12,19’luk artış oranı, yüzde 18,60 seviyesine çıkarılabilir” diyen Erdursun, buna karşın çok yüksek oranlı bir ek artış beklemediğini de vurguladı.