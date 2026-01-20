  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Altının kilogram fiyatı yine yükseldi Teröristlerin DEAŞ'lıları saldığı hapishane görüntülendi İphone'da neden geri tuşu olmadığı belli oldu! Meğer sebebi buymuş! Mavi Vatan’dan okyanuslara! TCG Anadolu NATO'nun komutasını üstlendi: Dünya bu tatbikatları konuşacak Çin pilavı yapımı konusunda vakit ayıramayanlara pratik yöntemler! Takdir toplayan ara sıcak olabilir
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Emekli maaşlarına yeni zam kulisi geldi! 48 saatten az bir süre sonra açıklanacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Emekli maaşlarına yeni zam kulisi geldi! 48 saatten az bir süre sonra açıklanacak

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasının ardından dikkat çeken bir zam kulisini gündeme getirdi.

1
#1
Foto - Emekli maaşlarına yeni zam kulisi geldi! 48 saatten az bir süre sonra açıklanacak

En düşük emekli maaşını 20 bin liraya yükseltecek kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Düzenleme yasalaşırsa yaklaşık 4 milyon 917 bin emeklinin maaşı artacak. Teklif kapsamında en düşük emekli aylığı yüzde 18,48 oranında artırılarak 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarılacak.

#2
Foto - Emekli maaşlarına yeni zam kulisi geldi! 48 saatten az bir süre sonra açıklanacak

Bu gelişme emekliler için önemli bir adım olarak değerlendirilirken, kulislerde yeni bir düzenleme ihtimali de konuşulmaya başlandı.

#3
Foto - Emekli maaşlarına yeni zam kulisi geldi! 48 saatten az bir süre sonra açıklanacak

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı bir YouTube yayınında emekli maaşlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Tartışmaların sürekli en düşük emekli maaşı etrafında döndüğünü belirten Erdursun, maaş dağılımına dikkat çekti.

#4
Foto - Emekli maaşlarına yeni zam kulisi geldi! 48 saatten az bir süre sonra açıklanacak

Erdursun’un verdiği bilgilere göre, Türkiye’de emeklilerin yaklaşık yüzde 55,8’i 20 bin TL ile 25 bin TL arasında maaş alırken, yüzde 10’luk bir kesim 25 bin liranın üzerinde aylık alıyor. Bu tablo, sadece taban maaş artışının yeterli olup olmadığı sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

#5
Foto - Emekli maaşlarına yeni zam kulisi geldi! 48 saatten az bir süre sonra açıklanacak

Olası bir değişiklik halinde yalnızca en düşük maaşın değil, diğer emeklilerin zam oranlarının da yeniden ele alınabileceğini ifade eden Erdursun, mevcut oranların yukarı çekilebileceğini söyledi. “Bir revizyon olursa, en düşük aylık bir miktar daha artırılabilir. Bunun yanında diğer emekliler için uygulanan yüzde 12,19’luk artış oranı, yüzde 18,60 seviyesine çıkarılabilir” diyen Erdursun, buna karşın çok yüksek oranlı bir ek artış beklemediğini de vurguladı.

#6
Foto - Emekli maaşlarına yeni zam kulisi geldi! 48 saatten az bir süre sonra açıklanacak

3 Ocak’ta açıklanan enflasyon verilerinin ardından emekli maaşları ilk aşamada bu oranlara göre hesaplanmış, sonrasında en düşük aylığın 20 bin TL’ye tamamlanmasıyla ikinci bir adım atılmıştı. Şimdi ise olası “üçüncü hamle” ihtimali tartışılıyor. Özgür Erdursun, emeklilerin merakla beklediği soruya net bir tarih vererek yanıtladı: “Üçüncü bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını, Meclis’teki görüşmeler tamamlandıktan sonra perşembe günü hep birlikte öğrenmiş olacağız.” Gözler, Meclis’ten çıkacak kararlara çevrilmiş durumda.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rezalet cezasız kalmadı! İçki masasında Sela okutan MHP’liye anında ihraç
Gündem

Rezalet cezasız kalmadı! İçki masasında Sela okutan MHP’liye anında ihraç

Burdur'da alkol masasında sela okumasına ilişkin Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken selayı okutan MHP Burdur..
Dışişleri'nde sıcak saatler! Bakan Hakan Fidan tebliğ etti
Gündem

Dışişleri'nde sıcak saatler! Bakan Hakan Fidan tebliğ etti

Dışişleri Bakanlığından sıcak saatler yaşanıyor. Bakan Hakan Fidan, bazı büyükelçilik ve daimi temsilcilikler için yeni görevleri tebliğ ett..
Terör örgütü YPG için çarpıcı yorum: Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan oldular
Gündem

Terör örgütü YPG için çarpıcı yorum: Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan oldular

Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Suriye’de ‘devlet’ kuracağı söylenen bölücü terör örgütü SDG/YPG’nin üç günde Suriye ordusu ve Arap aşiretleri kar..
Suriye’de stratejik yeni atama: Halep Vali Yardımcısı Abdurrahman Salame, Rakka Valisi oldu!
Dünya

Suriye’de stratejik yeni atama: Halep Vali Yardımcısı Abdurrahman Salame, Rakka Valisi oldu!

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından başlayan yeniden yapılanma sürecinde, Rakka’nın yönetimi için kritik bir atama gerçekleştiri..
Teröristbaşından Türkiye’ye suçlama, SDG’ye taktik! Suriye’de Türk askerleri de kılık değiştirip operasyonlara katıldı
Gündem

Teröristbaşından Türkiye’ye suçlama, SDG’ye taktik! Suriye’de Türk askerleri de kılık değiştirip operasyonlara katıldı

Terör örgütü PKK’nın yayın organı ANF'ye konuşan teröristbaşı Murat Karayılan, Suriye’nin kuzeyinde YPG/SDG’nin sürülmesine ilişkin yaptığı ..
Sözcü ve Cumhuriyet’te Bilal Erdoğan rahatsızlığı
Gündem

Sözcü ve Cumhuriyet’te Bilal Erdoğan rahatsızlığı

‘Yalanın Sözcüsü’ Sözcü gazetesi ile milletin ve değerlerinin azılı düşmanı Cumhuriyet ikilisi, bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23