Gündem
ABD Başkanı Donald Trump bir yakın müttefikini daha sattı: Aptallık yapıyorlar
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD Başkanı Donald Trump bir yakın müttefikini daha sattı: Aptallık yapıyorlar

Gözünü işgal hırsı bürüyen ABD Başkanı Donald Trump bu kez en yakın müttefiki İngiltere'ye çattı. Trump İngiliz hükümetini aptallık yapmakla suçladı.

#1
Foto - ABD Başkanı Donald Trump bir yakın müttefikini daha sattı: Aptallık yapıyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Chagos Takımadaları ile ortak askeri üssün bulunduğu bu takımadaların en büyüğü Diego Garcia Adası'nı Morityus'a devretme adımının "büyük aptallık" ve "zayıflık göstergesi" olduğunu savundu.

#2
Foto - ABD Başkanı Donald Trump bir yakın müttefikini daha sattı: Aptallık yapıyorlar

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Diego Garcia'nın önemli bir ABD askeri üssüne ev sahipliği yaptığını belirten Trump, "Sözde 'harika' NATO müttefikimiz İngiltere, hiçbir gerekçe yokken, ABD için hayati öneme sahip Diego Garcia Adası'nı Morityus'a vermeyi planlıyor." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - ABD Başkanı Donald Trump bir yakın müttefikini daha sattı: Aptallık yapıyorlar

Trump, bu adımın Çin ve Rusya tarafından izlendiğini ileri sürerek, "Bunlar sadece gücü tanıyan uluslararası güçlerdir." değerlendirmesinde bulundu. "İngiltere'nin son derece önemli bir toprağı elden çıkarması büyük bir aptallıktır ve Grönland'ın neden edinilmesi gerektiğine dair ulusal güvenlik gerekçelerinin uzun bir zincirine eklenen bir başka halkadır." diyen Trump, Danimarka ve Avrupalı müttefiklerin doğru olanı yapmak zorunda olduğunu savundu.

#4
Foto - ABD Başkanı Donald Trump bir yakın müttefikini daha sattı: Aptallık yapıyorlar

İngiltere, Ekim 2024'te kontrolünde tuttuğu Chagos Takımadaları'nı Morityus'a devredeceğini açıklamıştı. Anlaşmaya stratejik öneme sahip ABD-İngiltere ortak askeri üssünün bulunduğu, Chagos Takımadaları'nın en büyüğü Diego Garcia Adası'nın da dahil edildiği ancak üssün bu adada kalmayı sürdüreceği belirtilmişti. Bölgesel ve küresel güvenlikte hayati rol oynayan bu üssün uzun vadeli, güvenli ve etkin şekilde işletilmesini sağlama konusunda iki ülkenin de kararlı olduğu vurgulanmıştı.

#5
Foto - ABD Başkanı Donald Trump bir yakın müttefikini daha sattı: Aptallık yapıyorlar

Anlaşma uyarınca askeri üs, ilk olarak gelecek 99 yıl boyunca İngiltere ve ABD'nin yetki alanında kalacak. İngiltere ve Morityus hükümetlerinden 13 Ocak 2025'te yapılan ortak açıklamada da iki ülkeden temsilcilerin başkent Londra'da, Chagos Takımadaları ve Diego Garcia Adası'nın geleceğine ilişkin verimli görüşmeler gerçekleştirdikleri bildirilmişti.

#6
Foto - ABD Başkanı Donald Trump bir yakın müttefikini daha sattı: Aptallık yapıyorlar

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Mayıs 2025'te, takımadaların Morityus'a devrine ilişkin anlaşmanın imzalandığını doğrulamıştı. Hint Okyanusu'ndaki ada ülkelerinden Morityus Cumhuriyeti, 1598'de Hollanda, 1715'te Fransa sömürgesi oldu. Morityus, 1814'teki Paris Anlaşması ile İngiltere'nin hakimiyetine girdi.

#7
Foto - ABD Başkanı Donald Trump bir yakın müttefikini daha sattı: Aptallık yapıyorlar

Yaklaşık 150 yıl bu adaları sömüren İngiltere, Birleşmiş Milletlerin (BM) baskısıyla 1968'de Morityus'a bağımsızlığını vermeden 3 yıl önce Chagos Takımadaları'nı ülkeden ayırarak elinde tuttu.

