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Ekonomi
29
Ne olacak bu emeklilerin hali? Maaşlara zam gelecek mi gelecekse ne kadar olacak? Ve sürprizler

2023-09-07 07:40:24
Ne olacak bu emeklilerin hali? Maaşlara zam gelecek mi gelecekse ne kadar olacak? Ve sürprizler

2024 emekli maaşlarına ne kadar zam geleceği milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Öte yandan emekli maaşı düzenlemesi için teknik ve bütçe çalışmaları hız kazandı. 6 milyonu aşkın memur ve emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme sonrası emekliye ek zam ve Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi masaya geldi. Merkez Bankası yeni Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 59,46 olarak gerçekleşti. Emekli zammı ne kadar olacak? Emekli maaşı düzenlemesi nasıl olacak?

#1
Foto - Ne olacak bu emeklilerin hali? Maaşlara zam gelecek mi gelecekse ne kadar olacak? Ve sürprizler

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ GELİYOR Orta Vadeli Plan'ın temellerinin atılması ve bütçede yol haritasının belli olmasının ardından emekliye zam düzenlemesi için çalışmalar başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşları için talimatını vermesiyle iki Bakanlıkta çalışmalar sürüyor.

#2
Foto - Ne olacak bu emeklilerin hali? Maaşlara zam gelecek mi gelecekse ne kadar olacak? Ve sürprizler

Erdoğan, emekli zammı için bütçe çalışmaları meyvelerini verdikçe bu adımların atılacağını ifade etti ve tarih olarak da yıl sonuna kadar düzenlemenin yapılacağını açıkladı.

#3
Foto - Ne olacak bu emeklilerin hali? Maaşlara zam gelecek mi gelecekse ne kadar olacak? Ve sürprizler

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'İN AJANDASINDA 2 MADDE VAR Özellikle büyük deprem felaketinin yaralarını sarmak için yoğun çalışmalarak mali disiplini sağlamak adına adımlar atan Bakan Şimşek'in gündeminde 2 hedef var. Birincisi enflasyonu baskılamak. İkincisi ise mali disiplinin sağlanmasıyla asgari ücretli başta olmak üzere tüm emekli ve memurların refahını artırıcı düzenlemeleri devreye almak.

#4
Foto - Ne olacak bu emeklilerin hali? Maaşlara zam gelecek mi gelecekse ne kadar olacak? Ve sürprizler

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası koordineli çalışarak enflasyonu tek haneye çekmeyi hedefliyor. Bakan Şimşek ücret artışlarının alım gücüne doğrudan yansıması için öncelikle enflasyonun baskılanması gerektiği bilinciyle adımlar atıyor. Çünkü enflasyonun yüksek kaldığı bir ortamda ücret artışlarının alım gücüne etkisi sınırlı kalıyor.

#5
Foto - Ne olacak bu emeklilerin hali? Maaşlara zam gelecek mi gelecekse ne kadar olacak? Ve sürprizler

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI BELLİ OLDU Yaklaşık 6 milyon memur ve emeklisi ile 2,4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşı doğrudan ilgilendiren toplu sözleşme zammı belli oldu.

#6
Foto - Ne olacak bu emeklilerin hali? Maaşlara zam gelecek mi gelecekse ne kadar olacak? Ve sürprizler

Toplu sözleşme süreci sona erdi. Hakem heyetinin açıkladığı toplu sözleşme zam oranları şöyle gerçekleşti: 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15, ikinci yarısı için yüzde 10 2025 yılının ilk yarısı için yüzde 6, ikinci yarısı için yüzde 5

#7
Foto - Ne olacak bu emeklilerin hali? Maaşlara zam gelecek mi gelecekse ne kadar olacak? Ve sürprizler

MEMUR ZAMMI 8,4 MİLYON VATANDAŞI İLGİLENDİRİYOR Zam oranı 3,7 milyon memuru, 2,7 milyon memur emeklisini ve 2,4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşı ilgilendiriyor. Bilindiği üzere 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gibi sosyal destek ödemeleri doğrudan memur zammı ile belirleniyor.

#8
Foto - Ne olacak bu emeklilerin hali? Maaşlara zam gelecek mi gelecekse ne kadar olacak? Ve sürprizler

Ayrıca 15,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi de toplu sözleşme zammı için gelecek açıklamalara odaklanmıştı. Çünkü enflasyonun üzerinde gelecek memur zammı SSK, Bağ-Kur emekli zammı için önemli bir referans değer olması bekleniyor.

#9
Foto - Ne olacak bu emeklilerin hali? Maaşlara zam gelecek mi gelecekse ne kadar olacak? Ve sürprizler

Emekliye, memur zammının altında kalmayacak şekilde zam yapılacak. Hükümetin son toplu sözleşme zammı ve enflasyon beklentisiyle hesaplanan fark dikkate alındığında Ocak 2024 memur zammı yüzde 45 civarında olacak.

#10
Foto - Ne olacak bu emeklilerin hali? Maaşlara zam gelecek mi gelecekse ne kadar olacak? Ve sürprizler

EMEKLİYE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ MASADA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği iyileştirme çalışması bir taraftan devam ederken yapılacak ara zam konusunun Ekim ayında TBMM'nin açılması ile gündeme gelmesi bekleniyor. 3. ikramiye ise bu çalışmadan ayrı da olabilir. Burada tüm emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilmesi düşünülüyor.

#11
Foto - Ne olacak bu emeklilerin hali? Maaşlara zam gelecek mi gelecekse ne kadar olacak? Ve sürprizler

Burada 2. seçenek olarak Ekim ayında emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilip, Ocak 2024 refah payı ile beraber yeni zam oranları belirlenebilir. Burada yol haritasını bütçe çalışmaları belirleyecek.

#12
Foto - Ne olacak bu emeklilerin hali? Maaşlara zam gelecek mi gelecekse ne kadar olacak? Ve sürprizler

EMEKLİ İKRAMİYESİ KAÇ LİRA OLACAK? Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar da devam ediyor. İlk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği öğrenildi.

#13
Foto - Ne olacak bu emeklilerin hali? Maaşlara zam gelecek mi gelecekse ne kadar olacak? Ve sürprizler

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR? Memurlar her yıl Ocak-Temmuz döneminde tıpkı SSK, Bağ-Kur emeklileri gibi zam alıyor. Burada SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur zammı hesaplamasında işin içine toplu sözleşme giriyor.

#14
Foto - Ne olacak bu emeklilerin hali? Maaşlara zam gelecek mi gelecekse ne kadar olacak? Ve sürprizler

Bir önceki dönem verilen toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon oranı memur enflasyon farkı olurken, burada yeni dönemin toplu sözleşme zammı ilave edilerek nihai memur zam oranı hesaplanıyor.

#15
Foto - Ne olacak bu emeklilerin hali? Maaşlara zam gelecek mi gelecekse ne kadar olacak? Ve sürprizler

Merkez Bankası'nın son yayımladığı enflasyon beklenti anketi sonuçlarına göre 6 aylık enflasyonun yüzde 33,13 olması bekleniyor. Bir önceki dönem olan Temmuz'da yüzde 6'lık bir toplu sözleşme zammı söz konusuydu.

#16
Foto - Ne olacak bu emeklilerin hali? Maaşlara zam gelecek mi gelecekse ne kadar olacak? Ve sürprizler

Yani herşey beklentilere göre ilerlerse yüzde 25,59'lik bir memur enflasyon farkı oluşacak. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ile yeniden hesaplandığında yüzde 44,43'lük bir zam oranı söz konusu olacak.

#17
Foto - Ne olacak bu emeklilerin hali? Maaşlara zam gelecek mi gelecekse ne kadar olacak? Ve sürprizler

MEMUR ZAMMI, EMEKLİ ZAMMI İÇİN REFERANS OLACAK Hesaplamalara dikkatle bakıldığında memur zammı, 6 aylık enflasyon rakamının 10-11 puan daha üzerinde olacak. Yine bu rakamlara göre hesap yaptığımızda ek zam SSK, Bağ-Kur emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı yani yüzde 33,13 kadar olacak.

#18
Foto - Ne olacak bu emeklilerin hali? Maaşlara zam gelecek mi gelecekse ne kadar olacak? Ve sürprizler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşı düzenlemesi için teknik ve bütçe çalışmaları için ilgili Bakanlıklara talimatını verdi. Konuyla ilgili Erdoğan, "Memurlarımıza bu zamlar gelirken emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

#19
Foto - Ne olacak bu emeklilerin hali? Maaşlara zam gelecek mi gelecekse ne kadar olacak? Ve sürprizler

Yani tüm veriler beraber değerlendirildiğinde emekli zammında da ilave 10-15 puanlık bir refah payı söz konusu olabilir.

#20
Foto - Ne olacak bu emeklilerin hali? Maaşlara zam gelecek mi gelecekse ne kadar olacak? Ve sürprizler

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL'YE ULAŞABİLİR 2021 yılı Aralık ayında en düşük emekli maaşı 3500 TL olarak uygulanıyordu. Ocak ayında önce 5500 TL'ye ardından ara zam ile 7500 TL'ye yükseltildi. Burada 2023 yılı içerisinde kümülatif zam oranı enflasyon rakamlarının çok üzerinde yüzde 114'ü aştı.

#21
Foto - Ne olacak bu emeklilerin hali? Maaşlara zam gelecek mi gelecekse ne kadar olacak? Ve sürprizler

Öte yandan en düşük emekli maaşı konusunda ara zam için çalışmalar devam ediyor. Ekim ayı başında Meclis'in açılmasıyla detaylar netleşecek. Burada en düşük emekli maaşının Hazine desteği ile 10 bin TL'ye çıkarılması gündemde yer alıyor.

#22
Foto - Ne olacak bu emeklilerin hali? Maaşlara zam gelecek mi gelecekse ne kadar olacak? Ve sürprizler

EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ İÇİN 2. FORMÜL Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın dosyasında kademeli zam formülü de bulunuyor. Bütçe çalışmaları meyvelerini verdikçe bütün formüller Maliye Bakanlığı ile beraber masaya yatırılacak. Buna göre emeklilerin kök maaşlarına göre; Yüzde 45, yüzde 40, yüzde 35 ve 30 zam verilmesi gündemde olacak.

#23
Foto - Ne olacak bu emeklilerin hali? Maaşlara zam gelecek mi gelecekse ne kadar olacak? Ve sürprizler

EMEKLİLERE YÜZDE 4'LÜK EK ÖDEME VAR Emekli maaşları hesaplanırken, önce kök maaşa zam oranı uygulanıyor ardından yüzde 4'lük bir ek ödeme ilave ediliyor. Yüzde 45'lik zam oranının gerçekleşmesi ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL olması durumunda emekli maaşı tablosu şöyle olacak:

#24
Foto - Ne olacak bu emeklilerin hali? Maaşlara zam gelecek mi gelecekse ne kadar olacak? Ve sürprizler

#25
Foto - Ne olacak bu emeklilerin hali? Maaşlara zam gelecek mi gelecekse ne kadar olacak? Ve sürprizler

#26
Foto - Ne olacak bu emeklilerin hali? Maaşlara zam gelecek mi gelecekse ne kadar olacak? Ve sürprizler

#27
Foto - Ne olacak bu emeklilerin hali? Maaşlara zam gelecek mi gelecekse ne kadar olacak? Ve sürprizler

#28
Foto - Ne olacak bu emeklilerin hali? Maaşlara zam gelecek mi gelecekse ne kadar olacak? Ve sürprizler

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