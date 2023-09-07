Ne olacak bu emeklilerin hali? Maaşlara zam gelecek mi gelecekse ne kadar olacak? Ve sürprizler

2024 emekli maaşlarına ne kadar zam geleceği milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Öte yandan emekli maaşı düzenlemesi için teknik ve bütçe çalışmaları hız kazandı. 6 milyonu aşkın memur ve emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme sonrası emekliye ek zam ve Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi masaya geldi. Merkez Bankası yeni Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 59,46 olarak gerçekleşti. Emekli zammı ne kadar olacak? Emekli maaşı düzenlemesi nasıl olacak?