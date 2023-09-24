2023-09-24 11:48:58 Ne mühendis ne avukat ne de mimar... Gençlerin yüzde 57'si bu mesleği istiyor! Gerçekten çok şaşırtıcı
Sosyal medyanın hayatımızdaki yeri ve önemi arttıkça bu durum gençlerin gelecek meslek hayallerini de etkiledi. ABD merkezli küresel araştırma şirketi Morning Consult'ın son verilerine göre, Z kuşağı ne avukat ne mühendis ne de mimar olmak istiyor. Genç kuşağın yüzde 57'sinin gelecekte 'influencer' olmak istiyor. Hatta gençlerin çoğu aynı parayı kazanma şansı olmaları durumunda mevcut kariyerlerini bile bırakmaya hazır.