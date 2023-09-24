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Ne mühendis ne avukat ne de mimar... Gençlerin yüzde 57'si bu mesleği istiyor! Gerçekten çok şaşırtıcı

2023-09-24 11:48:58
Ne mühendis ne avukat ne de mimar... Gençlerin yüzde 57'si bu mesleği istiyor! Gerçekten çok şaşırtıcı

Sosyal medyanın hayatımızdaki yeri ve önemi arttıkça bu durum gençlerin gelecek meslek hayallerini de etkiledi. ABD merkezli küresel araştırma şirketi Morning Consult'ın son verilerine göre, Z kuşağı ne avukat ne mühendis ne de mimar olmak istiyor. Genç kuşağın yüzde 57'sinin gelecekte 'influencer' olmak istiyor. Hatta gençlerin çoğu aynı parayı kazanma şansı olmaları durumunda mevcut kariyerlerini bile bırakmaya hazır.

#1
Foto - Ne mühendis ne avukat ne de mimar... Gençlerin yüzde 57'si bu mesleği istiyor! Gerçekten çok şaşırtıcı

Son dönemlerin en popüler mesleklerinden biri olan 'influencer', sosyal medya aracılığıyla büyük takipçi kitlesi olan ve bu takipçilerine ürünler, hizmetler veya fikirler hakkında tavsiyelerde bulunarak onları satın almaya teşvik eden kişiler olarak adlandırılıyor. Sosyal medya uygulamalarının hayatımızdaki yerinin gün geçtikçe artmasıyla birlikte Z kuşağının gelecek meslek hedeflerindeki algıları da değişiyor.

#2
Foto - Ne mühendis ne avukat ne de mimar... Gençlerin yüzde 57'si bu mesleği istiyor! Gerçekten çok şaşırtıcı

ABD merkezli küresel araştırma şirketi Morning Colsult'ın son verilerine göre, 13-17 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 57'si 'İleride ne olacaksın?' sorusuna 'Influencer' cevabını veriyor. Eğlenerek para kazanma fikri cazip gelen geçlerin ne oldu da influencer olma hayali kurmaya başladığına ise Morning Consult'ı marka analisti Ellyn Briggs şöyle cevap veriyor: "TikTok'un her şeyi değiştirdi. Gösterişsiz ve az kurgu istemeyen kamera kayıtları TikTok'ta milyonlarca kez izleniyor. Bu da gençlere kolayca Influencer olabileceklerini düşündürüyor"

#3
Foto - Ne mühendis ne avukat ne de mimar... Gençlerin yüzde 57'si bu mesleği istiyor! Gerçekten çok şaşırtıcı

Gazete Oksijende yer alan habere göre, Briggs, Z kuşağının Influencer olma hayalindeki temel motivasyonun, esnek koşullarda eğlenceli bir iş yaparken para kazanma imkanı olduğuna dikkat çekiyor. Morning Consult gibi YouGov'un araştırmaları da Influencer olmak isteyen gençlerin sayısının her geçen gün arttığını gösteriyor. 2021 yılında yapılan ankete göre, 13-17 yaş arası gençler arasında; doktor/hemşire, sporcu, müzisyen ya da oyunculuktan sonra en çok hayal edilen işler şöyle sıralanıyor. Vlogger, YouTuber ve Influcer. Sosyal medya kullanıcıları Influencer'ları en çok, Y kuşağı erkekleri arasında daha popüler olan YouTube ve Z kuşağı kadınların arasında daha popüler olan TikTok'tan takip ediyor. En popülerler isimlerin ise genellikle yemek ve müzik içeriği paylaşanlar olduğu dikkat çekiyor.

#4
Foto - Ne mühendis ne avukat ne de mimar... Gençlerin yüzde 57'si bu mesleği istiyor! Gerçekten çok şaşırtıcı

İşin ilginç kısmı genç tüketiciler ünlülere, sporculara ve sosyal medya fenomenlerine duydukları güvenin son yıllarda arttığını söylüyor. 2019 ve 2023 yılları arasında güvende artış görülen tek meslek kategorisi bunlar. Z kuşağı ve Y kuşağı, satın alma kararı verirken en güvendikleri bilgi kaynaklarının arkadaşları ve aileleri olduğunu, bunu Amazon incelemelerinin izlediğini söylüyor. Ancak bu güven endeksi son yıllarda giderek düşüyor ve yerini ünlülere bırakacak gibi görünüyor. Z kuşağı 'Influencer olursanız hangi içerikleri paylaşırdınız?' sorusuna yüzde 22 ile oyun ve yüzde 10 ile güzellik-cilt bakımı cevabını veriyor. En az tercih edilen konular ise içki, ev tasarımı ve siyaset. Aynı soru sorulduğunda yetişkinlerin yüzde 20'si kararsız olduğu, yüzde 13'ü yemek içeriği, yüzde 13'ü ise müzik cevabını veriyor.

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