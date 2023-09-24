Ne mühendis ne avukat ne de mimar... Gençlerin yüzde 57'si bu mesleği istiyor! Gerçekten çok şaşırtıcı

Gazete Oksijende yer alan habere göre, Briggs, Z kuşağının Influencer olma hayalindeki temel motivasyonun, esnek koşullarda eğlenceli bir iş yaparken para kazanma imkanı olduğuna dikkat çekiyor. Morning Consult gibi YouGov'un araştırmaları da Influencer olmak isteyen gençlerin sayısının her geçen gün arttığını gösteriyor. 2021 yılında yapılan ankete göre, 13-17 yaş arası gençler arasında; doktor/hemşire, sporcu, müzisyen ya da oyunculuktan sonra en çok hayal edilen işler şöyle sıralanıyor. Vlogger, YouTuber ve Influcer. Sosyal medya kullanıcıları Influencer'ları en çok, Y kuşağı erkekleri arasında daha popüler olan YouTube ve Z kuşağı kadınların arasında daha popüler olan TikTok'tan takip ediyor. En popülerler isimlerin ise genellikle yemek ve müzik içeriği paylaşanlar olduğu dikkat çekiyor.