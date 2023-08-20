Ne kaldırım dinliyorlar ne ters yön! Kontrolsüz ordu tehlike saçıyor

Motosiklet Kullanıcıları Derneği Onursal Başkanı Yakup Sağlam (69), "Moto-kuryeler trafikte maalesef önemsenmiyor. Taksiciler, minibüsçüler, müşteri kapmak için arkadan gelen motosikleti görmezden geliyor. Bu nedenle kaza da kaçınılmaz oluyor. Kaza yapmıyor, yaptırılıyorlar, Motokurye kazalarında suçun büyüğü işverenlerde. Cebimizden fazla para çıkmasın diye düşük cc'li bir motoru tecrübesiz bir gence veriyor. Bunun ilkokul çağındaki bir çocuğa bisiklet alıp sokağa salmaktan hiç farkı yok. Eğitim Sertifikası almış, bu işin uzmanı olan yüzlerce kurye bulunurken,16 yaşında biri kurye yapılırsa ya ölümlü kaza, ya da sakatlanmalar kaçınılmaz oluyor. Ayrıca, geçen yıl Avrupa standartlarına uygunluk çerçevesinde Motokuryeler Eğitim Sertifikası uygulaması başlatıldı ama bunu sadece çalışanların yüzde 5'i aldı." 16 yıllık profesyonel motosikletçi Mehmet Demirdoğan (44, "Motosiklet bizim için hobiden ziyade yaşam tarzı. Kullanım kolaylığı sayesinde bir avantaj gibi görünse de, trafikteki bazı bilinçsiz sürücüler bizi yok sayıp, bu avantajı kabusa çeviriyor. Biz, iki teker üzerinde trafik kurallarına herkesten daha fazla riayet ediyoruz.