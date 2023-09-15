  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail'den çok büyük skandal! Türkiye'den gönderilen 16 ton malzemeye el koydular

Fenerbahçe'yi yıkan haber İngiltere'den geldi: Büyük sürpriz gerçekleşmedi...

Ne kadar uyanık olsanız az! İşte dikkat edilmesi gereken beş siber suç trendi

Dünyanın en pahalı takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sıralaması...

Erciyes Dağı'nda sondaj vuruldu! Birden yerin altından fışkırmaya başladı... Müjde Türkiye'ye verildi

En büyük açığını açıkladı! Ahmet Nur Çebi açtı ağzını yumdu gözünü...

Fatih Terim sözleri olay oldu! Arda Turan'dan açıklamalar geldi...

Günün en acı haberi! Yürek parçalayan görüntü!

Fatih Terim'in eşi Fulya Terim hakkında skandal iddia! '3 milyon euro karşılığında yapıyormuş'

Türkiye'ye de ulaştı! İşte 'Eris' varyantının belirtileri...
Teknoloji-Bilişim
8
Ne kadar uyanık olsanız az! İşte dikkat edilmesi gereken beş siber suç trendi

2023-09-15 14:44:53
Ne kadar uyanık olsanız az! İşte dikkat edilmesi gereken beş siber suç trendi

Avrupa Polis Teşkilatı Europol ve İngiltere Ulusal Suç Birimi (NCA) tarafından hazırlanan raporlar siber suçluların yoğunlaştığı alanları ortaya koyuyor. ESET uzmanları raporlarda dikkat çeken siber suçları inceledi.

#1
Foto - Ne kadar uyanık olsanız az! İşte dikkat edilmesi gereken beş siber suç trendi

Yıllarca devlet destekli faaliyetler ve siber suçlar farklı alanlarda yapıldı. İlki, jeopolitik ve askeri amaçlar doğrultusunda tasarlanmış siber casusluk veya yıkıcı saldırılar temelindeydi. İkincisi ise sadece para kazanma amacı taşıyordu.

#2
Foto - Ne kadar uyanık olsanız az! İşte dikkat edilmesi gereken beş siber suç trendi

Ulus devletler siber suçlularla çalışıyor Uzmanlara göre bu iki unsur arasında NCA tarafından yakınlaşma görülmesi endişe verici. Bazı aktörlerin devlet adına para çalmak için siber suç tekniklerini kullanmasıyla iş bitmiyor; raporlara göre bazı hükumetler fidye yazılımlarının ve diğer grupların faaliyetlerini de görmezden geliyor.

#3
Foto - Ne kadar uyanık olsanız az! İşte dikkat edilmesi gereken beş siber suç trendi

VERİ HIRSIZLIĞI DOLANDIRICILIK SALGININI TETİKLİYOR NCA'ya göre Birleşik Krallık’ta dolandırıcılık artık tüm suçların yüzde 40'ını oluşturuyor. Birim, 2022 yılında yetişkinlerin dörtte üçünün telefonla, şahsen veya çevrimiçi olarak hedef alındığını açıkladı. Bu karanlık ağ pazarlarına sürekli sunulan ele geçirilmiş veri akışından kaynaklanıyor. Europol daha da ileri giderek verilerin siber suç ekonomisinin "temel ürünü" olduğunu, gasp vakalarını, sosyal mühendisliği ve çok daha fazlasını körüklediğini iddia ediyor. Europol’e göre, bu tür pazarlarda satılan veriler yalnızca kart ayrıntıları gibi temel bilgilerden ibaret değil, aynı zamanda kurbanın cihazından alınan birden fazla veri noktasından derleniyor. Veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar siber suç tedarik zinciri, ilk erişim aracılarından (IAB'ler), kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma ve şifreleme hizmetleri satıcılarına kadar birçok farklı aktörü içerebiliyor.

#4
Foto - Ne kadar uyanık olsanız az! İşte dikkat edilmesi gereken beş siber suç trendi

Bu hizmete dayalı ekonomi şaşırtıcı derecede etkili. Ancak NCA, bu profesyonel hizmetlerin aynı zamanda güvenlik güçlerine "bozulduğunda suç ekosistemi üzerinde orantısız bir etkiye sahip olan zengin bir hedef kitle sağlayarak" yardımcı olabileceğinin de altını çiziyor.

#5
Foto - Ne kadar uyanık olsanız az! İşte dikkat edilmesi gereken beş siber suç trendi

AYNI KURBANLAR BİR KEREDEN FAZLA HEDEF ALINIYOR Siber suçların günümüzde işleyiş şekline göre, saldırıya uğramış ve güvenliği ihlal edilen kuruluşlar bile, ‘en kötüsünü atlattık’ diyerek rahat bir nefes alamıyor. Çünkü IAB’ler aynı kuruluşlara erişimi birden fazla farklı tehdit aktörüne satıyor. Herhangi bir yazılı anlaşma ya da bağlayıcılıktan bahsedilmiyor. Europol, bunun, açığa çıkmış aynı kurumsal kimlik bilgilerinin birden fazla tehdit aktörü arasında dolaşabileceği anlamına geldiğini söylüyor. Dolandırıcılar kurbanlardan elde ettikleri kazancı en üst düzeye çıkarma konusunda da giderek daha iyi hale geliyor. Yatırım dolandırıcıları, mağdurlarla paralarını çaldıktan sonra iletişime geçerek avukat veya polis gibi davranabiliyor. Henüz şoku atlatamayan bu şirketlere, güvenilir yetkililerin kimliğine bürünerek bir ücret karşılığında yardım teklif ediyor.

#6
Foto - Ne kadar uyanık olsanız az! İşte dikkat edilmesi gereken beş siber suç trendi

KİMLİK AVI ŞAŞIRTICI DERECEDE ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR Kimlik avı uzun yıllardan beri en önemli tehdit faktörü oldu. Oturum açma ve kişisel bilgileri elde etmenin yanı sıra gizlice kötü amaçlı yazılım dağıtmak için tercih edilen bir yol olmaya devam ediyor. Europol, hala güvenlik zincirindeki en zayıf halkanın insan olması nedeniyle popüler ve etkili olmayı sürdürdüğünü ifade ediyor. Rapora göre kurumsal ağlara erişim sağlamada en yaygın yollar; uzak masaüstü protokolü (RDP) ve VPN hatalarından yararlanma, kötü amaçlı yazılım yüklü kimlik avı e-postaları olarak öne çıkıyor. Kimlik avı araçlarının yaygın kullanımı, hem otomatikleştirmeye hem de teknik açıdan daha az yetenekli siber suçlular için çıtanın düşürülmesine yardımcı oluyor. Europol ayrıca, yapay montaj videolar oluşturmak ve daha gerçekçi görünen kimlik avı mesajları yazmak için üretken yapay zeka araçlarının halihazırda kullanılmakta olduğu konusunda da uyarıyor.

#7
Foto - Ne kadar uyanık olsanız az! İşte dikkat edilmesi gereken beş siber suç trendi

SUÇ DAVRANIŞI GENÇLER ARASINDA GÜN GEÇTİKÇE NORMALLEŞİYOR Karanlık ağda yer alan siteler yalnızca çalınan verilerin ve bilgisayar korsanlığı araçlarının değil aynı zamanda bilgilerin de ticaretinin yapıldığı bir yer. Europol'e göre bu durum bugün de devam ediyor. Kullanıcılar, tespit edilmekten nasıl korunabilecekleri ve saldırılarını nasıl daha etkili hale getirebilecekleri konusunda öneriler arayıp buluyorlar. Eğitici videolar ve nasıl yapılır kılavuzları ile dolandırıcılık kampanyaları, kara para aklama, kimlik avı, kötü amaçlı yazılımlar ve çok daha fazlası hakkında yardım sunuluyor. Europol'e göre belki de daha endişe verici olan, bazıları yüzeysel ağda da faaliyet gösteren yer altı sitelerinin ve forumlarının aynı zamanda yeni aday bulmak için kullanılması. Özellikle gençler risk altında: Europol tarafından alıntılanan 2022 tarihli bir rapor, Avrupalı gençlerin yüzde 69'unun kara para aklama ve dijital korsanlık da dahil olmak üzere en az bir tür siber suç ya da çevrimiçi zarar verme veya risk alma eyleminde bulunduğunu iddia ediyor.

Ahmet Hakan'dan, Erdoğan'a çok konuşulacak öneri
Medya

Ahmet Hakan'dan, Erdoğan'a çok konuşulacak öneri

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok yoğun çalıştığını ve 5-6 saat uyuduğunu söylemesini değerlen..
3 ülkeden ortak İran mektubu
Dünya

3 ülkeden ortak İran mektubu

İngiltere, Fransa ve Almanya, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell’e gönderdikleri ortak mektupta,..
Müdafaa Hareketi adlı sosyal medya hesabına soruşturma
Gündem

Müdafaa Hareketi adlı sosyal medya hesabına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Müdafaa Hareketi" sosyal medya hesabına yaptığı paylaşımla alakalı soruşturma başlattı.
İsmail Saymaz bombayı patlattı! AK Parti’nin İstanbul adayı bu 5 isimden biri olacak
Medya

İsmail Saymaz bombayı patlattı! AK Parti’nin İstanbul adayı bu 5 isimden biri olacak

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, AK Parti’nin yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi için beş isim üzerinde yoğunlaştığını beli..
Camide şerefsizlik! Bulun bu haramzadeyi
Gündem

Camide şerefsizlik! Bulun bu haramzadeyi

Türkiye'de son günlerde İslam'a ve Müslümanlara saldırılar artmaya başladı. Adalet sisteminin kış uykusunda olduğu ülkemizde son skandal İst..
41 şehre yüksek hızlı tren geliyor! İşte o şehirler

41 şehre yüksek hızlı tren geliyor! İşte o şehirler
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23