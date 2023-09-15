Ne kadar uyanık olsanız az! İşte dikkat edilmesi gereken beş siber suç trendi

VERİ HIRSIZLIĞI DOLANDIRICILIK SALGININI TETİKLİYOR NCA'ya göre Birleşik Krallık’ta dolandırıcılık artık tüm suçların yüzde 40'ını oluşturuyor. Birim, 2022 yılında yetişkinlerin dörtte üçünün telefonla, şahsen veya çevrimiçi olarak hedef alındığını açıkladı. Bu karanlık ağ pazarlarına sürekli sunulan ele geçirilmiş veri akışından kaynaklanıyor. Europol daha da ileri giderek verilerin siber suç ekonomisinin "temel ürünü" olduğunu, gasp vakalarını, sosyal mühendisliği ve çok daha fazlasını körüklediğini iddia ediyor. Europol’e göre, bu tür pazarlarda satılan veriler yalnızca kart ayrıntıları gibi temel bilgilerden ibaret değil, aynı zamanda kurbanın cihazından alınan birden fazla veri noktasından derleniyor. Veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar siber suç tedarik zinciri, ilk erişim aracılarından (IAB'ler), kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma ve şifreleme hizmetleri satıcılarına kadar birçok farklı aktörü içerebiliyor.