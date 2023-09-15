Ne kadar uyanık olsanız az! İşte dikkat edilmesi gereken beş siber suç trendi

SUÇ DAVRANIŞI GENÇLER ARASINDA GÜN GEÇTİKÇE NORMALLEŞİYOR Karanlık ağda yer alan siteler yalnızca çalınan verilerin ve bilgisayar korsanlığı araçlarının değil aynı zamanda bilgilerin de ticaretinin yapıldığı bir yer. Europol'e göre bu durum bugün de devam ediyor. Kullanıcılar, tespit edilmekten nasıl korunabilecekleri ve saldırılarını nasıl daha etkili hale getirebilecekleri konusunda öneriler arayıp buluyorlar. Eğitici videolar ve nasıl yapılır kılavuzları ile dolandırıcılık kampanyaları, kara para aklama, kimlik avı, kötü amaçlı yazılımlar ve çok daha fazlası hakkında yardım sunuluyor. Europol'e göre belki de daha endişe verici olan, bazıları yüzeysel ağda da faaliyet gösteren yer altı sitelerinin ve forumlarının aynı zamanda yeni aday bulmak için kullanılması. Özellikle gençler risk altında: Europol tarafından alıntılanan 2022 tarihli bir rapor, Avrupalı gençlerin yüzde 69'unun kara para aklama ve dijital korsanlık da dahil olmak üzere en az bir tür siber suç ya da çevrimiçi zarar verme veya risk alma eyleminde bulunduğunu iddia ediyor.