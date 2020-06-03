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Ekonomi
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Ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli olsam emekli parası ne kadar alırım?

2020-06-03 08:26:46
Ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli olsam emekli parası ne kadar alırım?

Ne kadar emekli maaşı alırım SGK, Bağkur memur emeklisi Emekli Sandığı emekli maaşı sorgulama. Emekli olmak her çalışanın en büyük hayalidir. Prim gün sayısını, çalışma yılını ve yaşı tamamlayanlar emekli olmayı hak ediyor. Ancak normal şartların dışında bazı durumlarda da erken emeklilik söz konusudur. Peki emekli maaşı nasıl hesaplanır 2020?, işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerinin emekli aylığına etki eden unsurlar neler? Emekli aylığı çalıştıkça düşüyor mu? Ne kadar emekli maaşı alırım Emekli olsam emekli parası ne kadar alırım? İşte emekli maaş detayları.

#1
Foto - Emekli aylığı nasıl hesaplanır?

Emekli aylığı nasıl hesaplanır?

#2
Foto - Emekli aylıklarının hesaplanması yönteminde de memur, kendi hesabına çalışan ve işçi ayrımı söz konusu.

Emekli aylıklarının hesaplanması yönteminde de memur, kendi hesabına çalışan ve işçi ayrımı söz konusu.

#3
Foto - Bunun yanı sıra çeşitli dönemlerde yapılan sosyal güvenlik reformları ile sadece emekli olma yaşı değil emekli aylığı hesaplama yöntemleri de değiştiği için birkaç farklı hesap dönemi var.

Bunun yanı sıra çeşitli dönemlerde yapılan sosyal güvenlik reformları ile sadece emekli olma yaşı değil emekli aylığı hesaplama yöntemleri de değiştiği için birkaç farklı hesap dönemi var.

#4
Foto - Bu dönemler 2000 yılı öncesi dönem, Ocak 2000 ile Ekim 2008 arası dönem ve Ekim 2008 sonrası dönem olarak üçe ayrılmakta.

Bu dönemler 2000 yılı öncesi dönem, Ocak 2000 ile Ekim 2008 arası dönem ve Ekim 2008 sonrası dönem olarak üçe ayrılmakta.

#5
Foto - 1 Ocak 2020'den itibaren 2020 emekli maaşı da belli oldu.SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,49 zam alırken memur ve memur emeklisi ise yüzde 5,49 oranında zam aldı. En düşük emekli memur aylığı: 2522 liradan 2 bin 660 liraya yükselirken; En düşük memur emeklisi 3510 lira aldı.

1 Ocak 2020'den itibaren 2020 emekli maaşı da belli oldu.SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,49 zam alırken memur ve memur emeklisi ise yüzde 5,49 oranında zam aldı. En düşük emekli memur aylığı: 2522 liradan 2 bin 660 liraya yükselirken; En düşük memur emeklisi 3510 lira aldı.

#6
Foto - Ocak zammı ile 2020 güncel emekli maaşı ne kadar olacak? Yüzde 6.5'lik Ocak zammı ile SSK emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri için gelirlerinde 382 liraya varan artış yaşanacak. En düşük emekli maaşı bin 258, en yüksek emekli maaşları ise 6 bin 269 lira oldu.

Ocak zammı ile 2020 güncel emekli maaşı ne kadar olacak? Yüzde 6.5'lik Ocak zammı ile SSK emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri için gelirlerinde 382 liraya varan artış yaşanacak. En düşük emekli maaşı bin 258, en yüksek emekli maaşları ise 6 bin 269 lira oldu.

#7
Foto - 3600 Günden Emeklilik Maaşı Ne Kadar 2020

3600 Günden Emeklilik Maaşı Ne Kadar 2020

#8
Foto - Buna göre maaşlar 1400 TL ve 1600 TL arasında belirlenmiştir. Maaşlar ise: Eğer vatandaşın hizmet süresi 31.12.1999 tarihinden önce ve 01.01.200 ve 30.04.2008 arasında ise 1200 TL ve 1400 TL arasında emeklilik maaş ödemesi yapılmaktadır.

Buna göre maaşlar 1400 TL ve 1600 TL arasında belirlenmiştir. Maaşlar ise: Eğer vatandaşın hizmet süresi 31.12.1999 tarihinden önce ve 01.01.200 ve 30.04.2008 arasında ise 1200 TL ve 1400 TL arasında emeklilik maaş ödemesi yapılmaktadır.

#9
Foto - 9000 günden emekli olan ne kadar maaş alır?

9000 günden emekli olan ne kadar maaş alır?

#10
Foto - Bağkur 9000 günden esnaf, şirket ortaklığı, vergi mükellefi ve isteğe bağlı Bağkurdan emekli olacaklar ortalama 1000-1200 TL arasında, – Bağkur 9000 günden tarım/çiftçi Bağkurundan emekli olacaklar ise ortalama 800-1000 TL arasında maaş alabilirler.

Bağkur 9000 günden esnaf, şirket ortaklığı, vergi mükellefi ve isteğe bağlı Bağkurdan emekli olacaklar ortalama 1000-1200 TL arasında, – Bağkur 9000 günden tarım/çiftçi Bağkurundan emekli olacaklar ise ortalama 800-1000 TL arasında maaş alabilirler.

#11
Foto - Kısmi emeklilik maaşı ne kadar? Örneğin; eğer kişinin normal koşullarda alacağı emekli maaşı 1.250 TL ise, kısmi emeklilik olan 4500 günden emeklilikte maaş bin TL'ye düşecektir. Genel olarak 2019 senesinde 4500 günden verilen emeklilik maaşı 800 ve 1000 TL arasında değişmektedir.

Kısmi emeklilik maaşı ne kadar? Örneğin; eğer kişinin normal koşullarda alacağı emekli maaşı 1.250 TL ise, kısmi emeklilik olan 4500 günden emeklilikte maaş bin TL'ye düşecektir. Genel olarak 2019 senesinde 4500 günden verilen emeklilik maaşı 800 ve 1000 TL arasında değişmektedir.

#12
Foto - En düşük emekli aylıkları 2020 yılı için şu şekilde: SSK (2000 ÖNCESİ) 2111,3 TL. SSK (2000 SONRASI) 1258,0 TL. BAĞ-KUR (ESNAF) 1889,8 TL. BAĞ-KUR (TARIM) 1330,7 TL. MEMUR (Emekli) 2660,2 TL.

En düşük emekli aylıkları 2020 yılı için şu şekilde: SSK (2000 ÖNCESİ) 2111,3 TL. SSK (2000 SONRASI) 1258,0 TL. BAĞ-KUR (ESNAF) 1889,8 TL. BAĞ-KUR (TARIM) 1330,7 TL. MEMUR (Emekli) 2660,2 TL.

#13
Foto - Memur emekli maaşı nasıl hesaplanır?

Memur emekli maaşı nasıl hesaplanır?

#14
Foto - Memurlar emekli aylıkları en rahat hesaplanan grup. Memurun emekli aylığını memurun derecesi, kademesi, hizmet süresi ve ek göstergesi belirliyor. Memurların emekli aylığını en çok etkileyen husus ise ek gösterge.

Memurlar emekli aylıkları en rahat hesaplanan grup. Memurun emekli aylığını memurun derecesi, kademesi, hizmet süresi ve ek göstergesi belirliyor. Memurların emekli aylığını en çok etkileyen husus ise ek gösterge.

#15
Foto - Bu da memurun görevine ve unvanına göre belirleniyor. Ekim 2008’den önce göreve başlayan memurların emekli aylığı hesaplamasında gösterge ve katsayı sistemi esas alınıyor. Bu hesaplamaya göre 25 yıl hizmet vermiş memurun aylık bağlama oranı yüzde 75. Yani ortalama aylık kazancın yüzde 75’i emekli aylığı olarak bağlanıyor. Ekim 2008 sonrası ilk kez sigortalı olan memurlar 25 yıl çalışmaları karşılığı ancak ortalama aylık kazançlarının yüzde 50’sini yani yarısını emekli aylığı olarak alabiliyorlar.

Bu da memurun görevine ve unvanına göre belirleniyor. Ekim 2008’den önce göreve başlayan memurların emekli aylığı hesaplamasında gösterge ve katsayı sistemi esas alınıyor. Bu hesaplamaya göre 25 yıl hizmet vermiş memurun aylık bağlama oranı yüzde 75. Yani ortalama aylık kazancın yüzde 75’i emekli aylığı olarak bağlanıyor. Ekim 2008 sonrası ilk kez sigortalı olan memurlar 25 yıl çalışmaları karşılığı ancak ortalama aylık kazançlarının yüzde 50’sini yani yarısını emekli aylığı olarak alabiliyorlar.

#16
Foto - Dolayısıyla bu durum, eski memurların emekli aylıkları ile yeni memurların emekli aylıkları arasında ortalama yüzde 30’luk bir fark doğmasına neden oluyor.

Dolayısıyla bu durum, eski memurların emekli aylıkları ile yeni memurların emekli aylıkları arasında ortalama yüzde 30’luk bir fark doğmasına neden oluyor.

#17
Foto - BAĞ-KUR emekli maaşı hesaplamak için öncelikle aşağıda yer alan linke giriş yaparak daha sonra T.C kimlik numaranız ile E-Devlet sistemine giriş yapmalısınız. Karşınıza çıkan ‘’Esnaf Mısınız?’’ yoksa ‘’Tarımla Mı?’’ uğraşıyorsunuz sorusunun cevabını seçerek işleminize devam edebilirsiniz. Karşınıza tahmini aylık maaş miktarınız çıkacaktır. Emekli maaşınızı hesaplamak için aşağıda yer alan linke tıklamanız yeterlidir. https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/

BAĞ-KUR emekli maaşı hesaplamak için öncelikle aşağıda yer alan linke giriş yaparak daha sonra T.C kimlik numaranız ile E-Devlet sistemine giriş yapmalısınız. Karşınıza çıkan ‘’Esnaf Mısınız?’’ yoksa ‘’Tarımla Mı?’’ uğraşıyorsunuz sorusunun cevabını seçerek işleminize devam edebilirsiniz. Karşınıza tahmini aylık maaş miktarınız çıkacaktır. Emekli maaşınızı hesaplamak için aşağıda yer alan linke tıklamanız yeterlidir. https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/

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