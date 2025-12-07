‘Ne iş yapıyorsun’ diye sormuşlardı! AJET’in müdürleri ‘havacılığın mutfağını’ anlattı

Kaptan sadece kendi uçuşundan sorumluyken, dispatcherler filodaki tüm uçak ve uçuşlarda insanüstü performans gösteriyor. Dispatcherlar, tüm bunların yanı sıra hazırladıkları her uçuş planında şirket için maliyet azaltıcı çalışmalar yaparak maddi kayıpları önlüyor. AJet Uçuş Harekat Müdürü Orhan Atmaca, yolcuların A noktasından B noktasına güvenli gidebilmesi için tüm uçuş planlamalarının kendileri tarafından üretildiğini anlattı. Uçuş paketi şeklinde hazırladıkları planları kaptanlara teslim ettiklerini kaydeden Atmaca, "Kaptanlar uçağa gelmeden önce tüm ilgili meydanlar, hava durumu, yolcu ve ağırlık bilgilerini derledikten sonra uçuş planı üretiyoruz. Havada uçağın izleyeceği rotayı belirleyip buna göre yakıt planlamasını yapıp, uçulacak rotadaki izinleri temin edip ekibe sağlıyoruz. İşimiz burada bitmiyor, uçak varış meydanına inene kadar takip ediyoruz" diye konuştu.