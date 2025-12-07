‘Ne iş yapıyorsun’ diye sormuşlardı! AJET’in müdürleri ‘havacılığın mutfağını’ anlattı

Atmaca, uçakların rötar yapma nedenlerine değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Rötarlarda yolcuların en çok kızdığı kişiler bizleriz. Yolcuların emniyeti ve uçuşun güvenliği için gerekli ötelemeleri yapıyoruz. Hava durumu kötü olduğunda ve kar yağışı gibi sebeplerden pist inişe elverişli olmadığında uçuşu öteleyebiliyor veya iptal edebiliyoruz. 2007 yılında eşimi istemeye gitmiştik. Ne iş yapıyorsun diye sormuşlardı. 'Pilot musun?' hayır. 'Kulede mi çalışıyorsun?' hayır. 'Sen ne iş yapıyorsun?' dediler. O zaman mesleğimizin bilinirliğinin artması gerektiğini düşündüm. Bunun için yetiştirdiğimiz arkadaşlarımız ve sektörel bazda girişimlerimiz var. Aslında havacılığın mutfağı dispatcher ve operasyon kontrol birimi. Bizler bir hava yolunun karargah merkeziyiz. Bu karargah merkezinde havacılığın ilgili uçuş operasyonlarının beyni ve kalpleriyiz. Uçuş operasyonunun devam edebilmesi için havadayken de kaptanlarımızın gözü kulağıyız.”