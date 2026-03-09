  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yargıtay’dan emsal karar! Emekli maaşında bloke krizi İngiliz siyasetçiden çok konuşulacak “İsrail” iddiası! Ölü sayısını bile verdi: Her şey ama her şey gizleniyor Altın haftaya sert düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve tam altın fiyatları Devlet desteğiyle hayalini gerçekleştirdi! 5 inekle başladığı işi çiftliğe dönüştürdü Ne günlere kaldık! Bazı Müslüman ülkelerden beklenen tepki Rusya'dan geldi Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! Tepesi atan Müslüman ülke, İran’a ilk kez saldırdı Galaxy S26 serisi ön siparişte! Aynı fiyata 2 kat hafıza fırsatı
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Ne günlere kaldık! Bazı Müslüman ülkelerden beklenen tepki Rusya'dan geldi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ne günlere kaldık! Bazı Müslüman ülkelerden beklenen tepki Rusya'dan geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Müslüman ülkelerden kendilerine yöneltilen İran talebini net bir şekilde geri çevirdi.

1
#1
Foto - Ne günlere kaldık! Bazı Müslüman ülkelerden beklenen tepki Rusya'dan geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Arap büyükelçilerin “İran’ı durdurun” ricasını geri çevirdi. Lavrov yaptığı açıklamada, "ABD ve İsrail'in yaptıklarını kınadınız mı? Örneğin, bir okulda 170 kız çocuğunun ölümünü kınadınız mı?

#2
Foto - Ne günlere kaldık! Bazı Müslüman ülkelerden beklenen tepki Rusya'dan geldi

İran'ın hiçbir şey yapmaya hakkı olmadığını söylemek, aslında ABD ve İsrail'i devam etmeye açıkça teşvik etmek anlamına gelir. Müzakerelerin ortasında olan bir ülke haince bir saldırıya maruz kalıyor. Haince.

#3
Foto - Ne günlere kaldık! Bazı Müslüman ülkelerden beklenen tepki Rusya'dan geldi

İran, çözümler olabilecekken yaşanan bu durum karşısında şok olmuş durumda. Bu nedenle, savaşın tamamen sona ermesi için birleşik bir cephe çağrısında bulunuyoruz.

#4
Foto - Ne günlere kaldık! Bazı Müslüman ülkelerden beklenen tepki Rusya'dan geldi

Bu arada, ülkelerinizin, hatta sanırım Bahreyn'in bile, ABD ve İsrail'in eylemlerinden tek bir kelime bile bahsetmeden İran'ı kınayan bir karar tasarısını BM Güvenlik Konseyi'ne sunmak istediğini duydum" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan hedef değişikliği: ABD sermayesi de hedef alınacak
Dünya

İran'dan hedef değişikliği: ABD sermayesi de hedef alınacak

ABD ve İsrail'in İran'daki petrol altyapısını hedef alan ağır saldırılarının ardından Tahran yönetimi strateji değişikliğine gitti. İranlı b..
Siyonistlerin korkulu rüyası Hizbullah İHA’ları! "Demir Kubbe" çaresiz kaldı!
Gündem

Siyonistlerin korkulu rüyası Hizbullah İHA’ları! "Demir Kubbe" çaresiz kaldı!

İran-ABD-İsrail savaşının kuzey cephesinde siyonist rejim büyük bir bozgun yaşıyor. İsrail’in en önemli gazetelerinden Haaretz’in askeri kay..
AK Partili isim CHP'lilerin köpürttüğü Kent Lokantası'nda kimsenin konuşmadığı sorunu açıkladı
Gündem

AK Partili isim CHP'lilerin köpürttüğü Kent Lokantası'nda kimsenin konuşmadığı sorunu açıkladı

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, CHP'li Muharrem Erkek ve belediye yönetimine eleştirilerde bulundu. Çanakkale'de Esenler'den..
Protestolar Repkon’un kapısına dayandı: Soykırımın tedarikçisinden pişkin savunma
Gündem

Protestolar Repkon’un kapısına dayandı: Soykırımın tedarikçisinden pişkin savunma

Katil İsrail’in Gazze’de kullandığı bombaların gövdesini ürettiği belgelenen Repkon, İstanbul’da “Soykırım tedarikçilerine rahat yok!” sloga..
Tahran'dan gelen görüntüler korkunç!
Dünya

Tahran'dan gelen görüntüler korkunç!

ABD ve İsrail saldırılarının hedef aldığı İran başkenti Tahran'da bu kez siviller çatışmanın tam ortasında buldu kendini. Kent merkezinin çe..
Havadan indirme yaptılar! İsrail askerleri ile Hizbullah arasında çatışma çıktı!
Dünya

Havadan indirme yaptılar! İsrail askerleri ile Hizbullah arasında çatışma çıktı!

Lübnan’ın doğusunda İsrail askerlerinin helikopterlerle gerçekleştirdiği havadan indirme girişimi sonrası Hizbullah ile şiddetli çatışmalar ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23