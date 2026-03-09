Ne günlere kaldık! Bazı Müslüman ülkelerden beklenen tepki Rusya'dan geldi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Müslüman ülkelerden kendilerine yöneltilen İran talebini net bir şekilde geri çevirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Arap büyükelçilerin “İran’ı durdurun” ricasını geri çevirdi. Lavrov yaptığı açıklamada, "ABD ve İsrail'in yaptıklarını kınadınız mı? Örneğin, bir okulda 170 kız çocuğunun ölümünü kınadınız mı?
İran'ın hiçbir şey yapmaya hakkı olmadığını söylemek, aslında ABD ve İsrail'i devam etmeye açıkça teşvik etmek anlamına gelir. Müzakerelerin ortasında olan bir ülke haince bir saldırıya maruz kalıyor. Haince.
İran, çözümler olabilecekken yaşanan bu durum karşısında şok olmuş durumda. Bu nedenle, savaşın tamamen sona ermesi için birleşik bir cephe çağrısında bulunuyoruz.
Bu arada, ülkelerinizin, hatta sanırım Bahreyn'in bile, ABD ve İsrail'in eylemlerinden tek bir kelime bile bahsetmeden İran'ı kınayan bir karar tasarısını BM Güvenlik Konseyi'ne sunmak istediğini duydum" dedi.
