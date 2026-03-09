  • İSTANBUL
Doğa
7
Yeniakit Publisher
Allı turnalar önden geldi sıra baharda
IHA Giriş Tarihi:

Allı turnalar önden geldi sıra baharda

Baharın habercisi allı turnalar Yozgat'taki Gelingüllü Barajı'nda görüntülendi. Yüzlerce flamingonun baraj çevresinde oluşturduğu manzara, doğaseverlere ve bölge halkına görsel şölen sundu.

#1
Foto - Allı turnalar önden geldi sıra baharda

Tarımsal sulama amacıyla kullanılan Gelingüllü Barajı, son yıllarda göçmen kuşların önemli duraklarından biri haline geldi. Baraj, özellikle ilkbahar aylarında flamingolar başta olmak üzere birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

#2
Foto - Allı turnalar önden geldi sıra baharda

Bu yıl su seviyesinin de oldukça yükseldiği barajda yüzlerce flamingo, özellikle sığ bölgelerde beslenirken görüntülendi. Su yüzeyinde süzülen ve zaman zaman toplu halde havalanan flamingoların kanat çırpışlarıyla ortaya çıkan pembe tonlar ise eşsiz görüntüler oluşturdu.

#3
Foto - Allı turnalar önden geldi sıra baharda

Flamingoların sürü halinde uçuşu gökyüzünü adeta renklendirirken, ortaya çıkan manzaralar fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

#4
Foto - Allı turnalar önden geldi sıra baharda

Göç yolundaki önemli duraklardan biri olan Gelingüllü Barajı'nda flamingolar belirli bir süre konaklayıp besleniyor, ardından göç yolculuklarına devam ediyor. Barajda flamingoların yanı sıra pelikan, yaban kazı, ördek ve turna gibi birçok kuş türü de zaman zaman görülüyor.

#5
Foto - Allı turnalar önden geldi sıra baharda

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise her yıl flamingoların gelişini heyecanla bekliyor. Baraj çevresinde yaşayan Satılmış Şahin, flamingoların bölgeye ayrı bir güzellik kattığını belirterek, "Kodallı köyündeyim. 1951 doğumluyum. Baraj buraya kurulalı 30 sene oldu aşağı yukarı. Bu allı turnalar buraya gelirler. Bunlar geldiği zaman da çok mutlu oluruz. Şöyle bakarız çıkarız bakarız mutlu oluruz" dedi.

#6
Foto - Allı turnalar önden geldi sıra baharda

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzlerce flamingonun oluşturduğu manzara, Yozgat'ta baharın gelişini adeta görsel bir şölenle müjdeliyor.

