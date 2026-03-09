  • İSTANBUL
Dünya
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşte dünyanın en ölümcül 10 füzesi! İlk sırada ABD'nin uykularını kaçıran 'Şeytan' var!

Dünya üzerindeki en tehlikeli füzeler belli oldu. İlk sırada 'Şeytan' adı verilen füze ABD'nin uykularını kaçırıyor.

#1
Foto - İşte dünyanın en ölümcül 10 füzesi! İlk sırada ABD'nin uykularını kaçıran 'Şeytan' var!

Taşıyan'ın taburcu olduktan sonraki ilk görüntüsü hayranlarını sevindirdi. DÜNYA ABD-İSRAİL VE İRAN YÜZÜNDEN DİKEN ÜSTÜNDE Ortadoğu’da savaş büyüyor; patlamalar, gökyüzünü saran dumanlar ve hızla derinleşen petrol krizi, dünyayı adım adım daha karanlık ve kontrol edilemez bir döneme doğru sürüklüyor. ABD–İsrail ile İran arasındaki gerilim, Dubai’den Bahreyn’e kadar uzanan geniş bir hatta yeni saldırıları tetiklerken, enerji akışının sekteye uğraması küresel ekonomide paniği artırıyor.

#2
Foto - İşte dünyanın en ölümcül 10 füzesi! İlk sırada ABD'nin uykularını kaçıran 'Şeytan' var!

LAKABI 'ŞEYTAN!' ABD'NİN KABUSU OLABİLİR... Listenin ilk sırasında ise “Şeytan” lakabıyla anılan bir füzenin bulunduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre bu silah, sahip olduğu yıkıcılık potansiyeliyle ABD’nin kabusu olabilecek bir kapasite taşıyor ve küresel güvenlik dengelerini tek başına bile sarsabilecek nitelikte görülüyor.

#3
Foto - İşte dünyanın en ölümcül 10 füzesi! İlk sırada ABD'nin uykularını kaçıran 'Şeytan' var!

DÜNYANIN EN ÖLÜMCÜL FÜZELERİ GÖRÜLMEMİŞ ÖZELLİKLERE SAHİP! Bu sarsıcı atmosferin tam ortasında, uluslararası savunma çevreleri dünyanın en ölümcül füze sistemlerine ilişkin yeni bir rapor yayımladı. Peki dünyanın en önemli füzeleri hangileri? ne işe yarar? Füzelerin özellikleri nelerdir?

#4
Foto - İşte dünyanın en ölümcül 10 füzesi! İlk sırada ABD'nin uykularını kaçıran 'Şeytan' var!

İŞTE DÜNYANIN EN ÖLÜMCÜL FÜZELERİ!

#5
Foto - İşte dünyanın en ölümcül 10 füzesi! İlk sırada ABD'nin uykularını kaçıran 'Şeytan' var!

10) DF-31 | ÇİN MENZİLİ: 11 BİN KM + Menzili 11,000 kilometrenin üzerinde olan, karada hareket edebilen bir ICBM. Birden fazla savaş başlığı taşıyabilir.

#6
Foto - İşte dünyanın en ölümcül 10 füzesi! İlk sırada ABD'nin uykularını kaçıran 'Şeytan' var!

9) TRIDENT II D4 | ABD MENZİLİ: 12 BİN KM Trident II SLBM'nin önceki bir versiyonu. Daha eski olsa da, hala zorlu bir silahtır.

#7
Foto - İşte dünyanın en ölümcül 10 füzesi! İlk sırada ABD'nin uykularını kaçıran 'Şeytan' var!

8) M51 | FRANSA MENZİL: 11 BİN KM Menzili 11,000 kilometrenin üzerinde olan bir Fransız SLBM'si. Birden fazla savaş başlığı taşıyabilir.

#8
Foto - İşte dünyanın en ölümcül 10 füzesi! İlk sırada ABD'nin uykularını kaçıran 'Şeytan' var!

7) RS-26 RUBEZH (SS-26) | RUSYA Yüksek isabet oranına sahip daha kısa menzilli bir ICBM. Tehditlere hızlı yanıt vermek için tasarlanmıştır.

#9
Foto - İşte dünyanın en ölümcül 10 füzesi! İlk sırada ABD'nin uykularını kaçıran 'Şeytan' var!

6) RS-24 YARS (SS-27)* | RUSYA MENZİL: 11 BİN KM Menzili 11.000 kilometrenin üzerinde olan, karada hareket edebilen bir ICBM.1 Birden fazla savaş başlığı taşıyabilir

#10
Foto - İşte dünyanın en ölümcül 10 füzesi! İlk sırada ABD'nin uykularını kaçıran 'Şeytan' var!

5) BULAVA (RS-28) | RUSYA Eski Bulava'nın yerini almak üzere tasarlanmış yeni bir SLBM. Daha güvenilir ve isabetli olduğu söyleniyor.

#11
Foto - İşte dünyanın en ölümcül 10 füzesi! İlk sırada ABD'nin uykularını kaçıran 'Şeytan' var!

4) TRIDENT II D5 | ABD MENZİL: 12 BİN KM Denizaltından fırlatılan bir balistik füze (SLBM) olup 12.000 kilometreden fazla menzile sahiptir. Son derece isabetlidir ve birden fazla savaş başlığı taşıyabilir.

#12
Foto - İşte dünyanın en ölümcül 10 füzesi! İlk sırada ABD'nin uykularını kaçıran 'Şeytan' var!

3) MINUTEMAN III | ABD Yüksek isabet oranına sahip uzun menzilli bir ICBM. ABD'nin nükleer cephaneliğinin temel taşıdır.

#13
Foto - İşte dünyanın en ölümcül 10 füzesi! İlk sırada ABD'nin uykularını kaçıran 'Şeytan' var!

2) DF-5 (DONGFENG-5) | ÇİN MENZİL: 12 BİN KM Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamına ulaşabilecek kapasitede bir Çin ICBM'si. Birden fazla savaş başlığı taşıyabilir ve 12,000 kilometreden fazla menzile sahiptir.

#14
Foto - İşte dünyanın en ölümcül 10 füzesi! İlk sırada ABD'nin uykularını kaçıran 'Şeytan' var!

1) R-36M2 VOEVODA (SS-18 SATAN | ŞEYTAN) | RUSYA/ MENZİL: 16 BİN KM Bu kıtalararası balistik füze (ICBM) en ağır yük taşıma rekorunu elinde bulundurmaktadır. Her biri 750 kilotonluk 10 savaş başlığı taşıyabilmektedir./ derleyen: haber7

