İşte dünyanın en ölümcül 10 füzesi! İlk sırada ABD'nin uykularını kaçıran 'Şeytan' var!

Taşıyan'ın taburcu olduktan sonraki ilk görüntüsü hayranlarını sevindirdi. DÜNYA ABD-İSRAİL VE İRAN YÜZÜNDEN DİKEN ÜSTÜNDE Ortadoğu’da savaş büyüyor; patlamalar, gökyüzünü saran dumanlar ve hızla derinleşen petrol krizi, dünyayı adım adım daha karanlık ve kontrol edilemez bir döneme doğru sürüklüyor. ABD–İsrail ile İran arasındaki gerilim, Dubai’den Bahreyn’e kadar uzanan geniş bir hatta yeni saldırıları tetiklerken, enerji akışının sekteye uğraması küresel ekonomide paniği artırıyor.