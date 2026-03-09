  • İSTANBUL
Konyalı albino pitonlara özel şartlarda bakılıyor
AA Giriş Tarihi:

Konyalı albino pitonlara özel şartlarda bakılıyor

Konya'daki merkezde 3 albino Burma pitonu, türlerinden farklı olarak beyaz-krem tonlarındaki renkleri ve gözleriyle dikkati çekiyor. Pitonlara özel şartlarda bakılıyor.

#1
Foto - Konyalı albino pitonlara özel şartlarda bakılıyor

Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi bünyesindeki merkezde oluşturulan özel koşullarda misafir edilen pitonlar, ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken sürüngenler arasında yer alıyor.

#2
Foto - Konyalı albino pitonlara özel şartlarda bakılıyor

Derisinde, gözlerinde ve pullarında renklenmeyi sağlayan "melanin" pigmentinin eksikliğinden kaynaklanan albinizm nedeniyle türlerinden ayrılan ve nadir görülen yılanlara, doğal yaşam şartlarına yakın ortamda bakılıyor.

#3
Foto - Konyalı albino pitonlara özel şartlarda bakılıyor

Albinizmli olması nedeniyle çevresel etkilere karşı da hassas olan pitonlar, kızılötesi lambalarla sağlanan özel ortamda, ihtiyaç duyduğu koşullarda yaşamlarını sürdürüyor.

#4
Foto - Konyalı albino pitonlara özel şartlarda bakılıyor

Merkezin veteriner hekimi Ahmet Akbalcı, çeşitli sebeplerle korumaya alınan albino pitonların bakım sürecinin standart yılan bakımından daha fazla özen gerektirdiğini söyledi.

#5
Foto - Konyalı albino pitonlara özel şartlarda bakılıyor

Türün doğal yaşam alanının tropikal bölgeler olduğuna değinen Akbalcı, gerekli koşulları bire bir taklit etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

#6
Foto - Konyalı albino pitonlara özel şartlarda bakılıyor

Loş ışıklandırmaya sahip, ısı ve nem dengesi hassas şekilde ayarlanmış özel alan oluşturduklarını anlatan Akbalcı, "Bu canlılarımızın melanin pigmentleri olmadığından güneş hassasiyetleri bulunuyor. Güneşten uzak tuttuğumuz özel kabinlerimizde kızılötesi ışıklar altında yaşamlarını sürdürüyorlar. Özel iklimlendirilmiş odalarımızda özel ısı ve nemde, belirli periyotlarla gerekli sağlık kontrolleriyle takiplerini yapıyoruz." ifadesini kullandı.

#7
Foto - Konyalı albino pitonlara özel şartlarda bakılıyor

Pitonların etçil canlılar olduklarını ve buna uygun şekilde beslenmelerinin sağlandığını belirten Akbalcı, şunları kaydetti:

#8
Foto - Konyalı albino pitonlara özel şartlarda bakılıyor

"Elimizdeki 3 pitonun ikisi 4 metre, birisi de 2,5 metre civarında. Yılanımızın biri daha genç. Yılanlarımızın beslemesini yaşlarına göre yapıyoruz. Genç olan daha çok aktivitesi olduğu için daha fazla gıda tüketiyor. Yaşlı olanlar gençlere nazaran daha hassas bakım ve ilgi istiyor. Üçüne de en uygun şekilde bakıyoruz."

#9
Foto - Konyalı albino pitonlara özel şartlarda bakılıyor

Akbalcı, albinolu türlerin vahşi doğada dezavantajlı olduğuna, özel şartlarda iyi bakılarak 30 yıla kadar hayatta kalabildiklerine dikkati çekerek, "Bu hayvanlar görsel güzelliklerinden dolayı, bakılması ve çoğaltılması yasak olmasına rağmen insanlar tarafından çoğaltılıyor, bakılıyor ve besleniyor. İnsanlar, bunları beslerken zarar verdiğini bilmiyor. Güneşe, ışığa hassasiyet gösterdiğine dikkat edilmezse yaşamları kısalabiliyor. Hatta bu durum ölümlerine bile neden oluyor." diye konuştu.

#10
Foto - Konyalı albino pitonlara özel şartlarda bakılıyor

Konya'daki albino pitonlardan kareler…

#11
Foto - Konyalı albino pitonlara özel şartlarda bakılıyor

Konya'daki albino pitonlardan kareler…

#12
Foto - Konyalı albino pitonlara özel şartlarda bakılıyor

Konya'daki albino pitonlardan kareler…

#13
Foto - Konyalı albino pitonlara özel şartlarda bakılıyor

Konya'daki albino pitonlardan kareler…

