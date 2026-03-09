Konyalı albino pitonlara özel şartlarda bakılıyor

"Elimizdeki 3 pitonun ikisi 4 metre, birisi de 2,5 metre civarında. Yılanımızın biri daha genç. Yılanlarımızın beslemesini yaşlarına göre yapıyoruz. Genç olan daha çok aktivitesi olduğu için daha fazla gıda tüketiyor. Yaşlı olanlar gençlere nazaran daha hassas bakım ve ilgi istiyor. Üçüne de en uygun şekilde bakıyoruz."