İşte süpürgenin çekiş gücünü anında artıran yöntem! Filtre başa problem ise...
Kadınların en büyük problemi olan süpürgelerin filtreleri konusu şimdi daha da önemli bir hal alacak bu haberimizle...
Elektrik süpürgenizin çekiş gücü eskisi gibi değilse sebebi çoğu zaman kirlenen filtredir. Süpürge filtresi nasıl temizlenir, HEPA filtre yıkanır mı gibi merak edilen soruların yanıtlarını ve filtre temizliğinin püf noktalarını adım adım sizler için derledik!
Elektrikli süpürgeler ev temizliğinin vazgeçilmez yardımcılarından biri. Ancak zamanla filtrede biriken toz ve kir, cihazın performansını düşürebilir.
Eğer "Süpürgem eskisi gibi çekmiyor" diyorsanız, filtre temizliği yapmanın zamanı gelmiş olabilir.
Doğru yöntemlerle yapılan temizlik hem cihazın ömrünü uzatır hem de daha güçlü bir çekiş sağlar.
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE FİLTRESİ NASIL TEMİZLENİR?
Filtre temizliğine başlamadan önce bazı temel malzemeleri hazırlamak gerekir. Temizlik için su, bulaşık deterjanı veya çamaşır suyu, eski bir diş fırçası, mikrofiber bez, bir leğen ve çöp torbası yeterli olacaktır.
İsteğe bağlı olarak küçük bir el süpürgesi de kullanılabilir. Ayrıca tozdan korunmak için maske ve eldiven takmak da faydalıdır. Bu malzemelerle filtre temizliğini birkaç basit adımda tamamlayabilirsiniz.
İlk adımda filtrenin üzerinde biriken tozları uzaklaştırmanız gerekir. Bunun için filtreyi hafifçe sallayarak veya vurarak bir çöp torbasının içine dökebilirsiniz.
Ardından hava püskürtücüsü ya da eski bir diş fırçası yardımıyla filtrenin yüzeyindeki kalan tozları temizleyebilirsiniz.
Fırçalama yaparken dairesel hareketler yerine yukarıdan aşağıya doğru hareket etmek, filtre aralarına sıkışan küçük parçaların daha kolay çıkmasına yardımcı olur.
Birçok elektrikli süpürgede yıkanabilir filtre bulunur. Eğer filtrenin üzerinde "yıkanabilir" ibaresi ya da musluk simgesi varsa, temizlemek için su kullanabilirsiniz.
Yıkanabilir filtreleri birkaç dakika soğuk suyun altında durulamak genellikle yeterlidir. Ancak filtreniz yıkanabilir özellikte değilse, temizlemek yerine yenisiyle değiştirmek daha doğru olacaktır.
Filtreyi yıkadıktan sonra tamamen kuruması çok önemlidir. Filtreyi düz bir zemine koyarak en az 24 saat boyunca kurumasını beklemek gerekir.
Tam kurumadan süpürgeye takılan filtreler, cihazın motoruna zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
Filtre tamamen kuruduktan sonra tekrar süpürgenin yerine yerleştirebilirsiniz. Günümüzde birçok modelde filtreler kolayca çıkarılıp takılabilecek şekilde tasarlanır. Eğer takarken zorlanırsanız cihazın kullanım kılavuzuna göz atmanız faydalı olabilir.
Bazı elektrikli süpürgelerde sünger yapıda HEPA filtre bulunur. Bu filtreyi temizlemek için su dolu bir kapta birkaç kez sıkıp bırakmak yeterlidir.
Kirlerin süngerden çıkması için bu işlemi birkaç kez tekrarlayabilirsiniz. Dilerseniz temizleme suyuna birkaç damla uçucu yağ ekleyerek hoş bir koku elde edebilirsiniz. Limon, nane, okaliptüs veya çay ağacı yağı gibi seçenekler aynı zamanda antibakteriyel özelliklere de sahiptir.
Disk şeklindeki HEPA filtreler de düzenli aralıklarla temizlenmelidir. Bu filtreler genellikle tornavida yardımıyla sökülebilen parçalardır.
Çıkardıktan sonra üzerindeki tozları bir fırça ile temizleyebilir, ardından deterjan kullanmadan suyla durulayabilirsiniz.
Bu işlem filtrenin hava akışını korumasına ve süpürgenin daha verimli çalışmasına yardımcı olur.
