İşte süpürgenin çekiş gücünü anında artıran yöntem! Filtre başa problem ise...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

İşte süpürgenin çekiş gücünü anında artıran yöntem! Filtre başa problem ise...

Kadınların en büyük problemi olan süpürgelerin filtreleri konusu şimdi daha da önemli bir hal alacak bu haberimizle...

#1
Foto - İşte süpürgenin çekiş gücünü anında artıran yöntem! Filtre başa problem ise...

Elektrik süpürgenizin çekiş gücü eskisi gibi değilse sebebi çoğu zaman kirlenen filtredir. Süpürge filtresi nasıl temizlenir, HEPA filtre yıkanır mı gibi merak edilen soruların yanıtlarını ve filtre temizliğinin püf noktalarını adım adım sizler için derledik!

#2
Foto - İşte süpürgenin çekiş gücünü anında artıran yöntem! Filtre başa problem ise...

Elektrikli süpürgeler ev temizliğinin vazgeçilmez yardımcılarından biri. Ancak zamanla filtrede biriken toz ve kir, cihazın performansını düşürebilir.

#3
Foto - İşte süpürgenin çekiş gücünü anında artıran yöntem! Filtre başa problem ise...

Eğer "Süpürgem eskisi gibi çekmiyor" diyorsanız, filtre temizliği yapmanın zamanı gelmiş olabilir.

#4
Foto - İşte süpürgenin çekiş gücünü anında artıran yöntem! Filtre başa problem ise...

Doğru yöntemlerle yapılan temizlik hem cihazın ömrünü uzatır hem de daha güçlü bir çekiş sağlar.

#5
Foto - İşte süpürgenin çekiş gücünü anında artıran yöntem! Filtre başa problem ise...

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE FİLTRESİ NASIL TEMİZLENİR?

#6
Foto - İşte süpürgenin çekiş gücünü anında artıran yöntem! Filtre başa problem ise...

Filtre temizliğine başlamadan önce bazı temel malzemeleri hazırlamak gerekir. Temizlik için su, bulaşık deterjanı veya çamaşır suyu, eski bir diş fırçası, mikrofiber bez, bir leğen ve çöp torbası yeterli olacaktır.

#7
Foto - İşte süpürgenin çekiş gücünü anında artıran yöntem! Filtre başa problem ise...

İsteğe bağlı olarak küçük bir el süpürgesi de kullanılabilir. Ayrıca tozdan korunmak için maske ve eldiven takmak da faydalıdır. Bu malzemelerle filtre temizliğini birkaç basit adımda tamamlayabilirsiniz.

#8
Foto - İşte süpürgenin çekiş gücünü anında artıran yöntem! Filtre başa problem ise...

İlk adımda filtrenin üzerinde biriken tozları uzaklaştırmanız gerekir. Bunun için filtreyi hafifçe sallayarak veya vurarak bir çöp torbasının içine dökebilirsiniz.

#9
Foto - İşte süpürgenin çekiş gücünü anında artıran yöntem! Filtre başa problem ise...

Ardından hava püskürtücüsü ya da eski bir diş fırçası yardımıyla filtrenin yüzeyindeki kalan tozları temizleyebilirsiniz.

#10
Foto - İşte süpürgenin çekiş gücünü anında artıran yöntem! Filtre başa problem ise...

Fırçalama yaparken dairesel hareketler yerine yukarıdan aşağıya doğru hareket etmek, filtre aralarına sıkışan küçük parçaların daha kolay çıkmasına yardımcı olur.

#11
Foto - İşte süpürgenin çekiş gücünü anında artıran yöntem! Filtre başa problem ise...

Birçok elektrikli süpürgede yıkanabilir filtre bulunur. Eğer filtrenin üzerinde "yıkanabilir" ibaresi ya da musluk simgesi varsa, temizlemek için su kullanabilirsiniz.

#12
Foto - İşte süpürgenin çekiş gücünü anında artıran yöntem! Filtre başa problem ise...

Yıkanabilir filtreleri birkaç dakika soğuk suyun altında durulamak genellikle yeterlidir. Ancak filtreniz yıkanabilir özellikte değilse, temizlemek yerine yenisiyle değiştirmek daha doğru olacaktır.

#13
Foto - İşte süpürgenin çekiş gücünü anında artıran yöntem! Filtre başa problem ise...

Filtreyi yıkadıktan sonra tamamen kuruması çok önemlidir. Filtreyi düz bir zemine koyarak en az 24 saat boyunca kurumasını beklemek gerekir.

#14
Foto - İşte süpürgenin çekiş gücünü anında artıran yöntem! Filtre başa problem ise...

Tam kurumadan süpürgeye takılan filtreler, cihazın motoruna zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.

#15
Foto - İşte süpürgenin çekiş gücünü anında artıran yöntem! Filtre başa problem ise...

Filtre tamamen kuruduktan sonra tekrar süpürgenin yerine yerleştirebilirsiniz. Günümüzde birçok modelde filtreler kolayca çıkarılıp takılabilecek şekilde tasarlanır. Eğer takarken zorlanırsanız cihazın kullanım kılavuzuna göz atmanız faydalı olabilir.

#16
Foto - İşte süpürgenin çekiş gücünü anında artıran yöntem! Filtre başa problem ise...

Bazı elektrikli süpürgelerde sünger yapıda HEPA filtre bulunur. Bu filtreyi temizlemek için su dolu bir kapta birkaç kez sıkıp bırakmak yeterlidir.

#17
Foto - İşte süpürgenin çekiş gücünü anında artıran yöntem! Filtre başa problem ise...

Kirlerin süngerden çıkması için bu işlemi birkaç kez tekrarlayabilirsiniz. Dilerseniz temizleme suyuna birkaç damla uçucu yağ ekleyerek hoş bir koku elde edebilirsiniz. Limon, nane, okaliptüs veya çay ağacı yağı gibi seçenekler aynı zamanda antibakteriyel özelliklere de sahiptir.

#18
Foto - İşte süpürgenin çekiş gücünü anında artıran yöntem! Filtre başa problem ise...

Disk şeklindeki HEPA filtreler de düzenli aralıklarla temizlenmelidir. Bu filtreler genellikle tornavida yardımıyla sökülebilen parçalardır.

#19
Foto - İşte süpürgenin çekiş gücünü anında artıran yöntem! Filtre başa problem ise...

Çıkardıktan sonra üzerindeki tozları bir fırça ile temizleyebilir, ardından deterjan kullanmadan suyla durulayabilirsiniz.

#20
Foto - İşte süpürgenin çekiş gücünü anında artıran yöntem! Filtre başa problem ise...

Bu işlem filtrenin hava akışını korumasına ve süpürgenin daha verimli çalışmasına yardımcı olur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
