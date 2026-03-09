  • İSTANBUL
Böyle duyurdular: Türkiye o ülkeyle hava muharebesine tutuşabilir
Ömer Gülhan

Böyle duyurdular: Türkiye o ülkeyle hava muharebesine tutuşabilir

Batı medyası, ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş devam ederken Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarını KKTC'ye yollamasını hedef alarak çatışma riskini gündeme getirdi.

1
#1
Foto - Böyle duyurdular: Türkiye o ülkeyle hava muharebesine tutuşabilir

Pentapostagma'da yer alan haberin detayları şu şekilde: Türkler, Yunan varlığına karşı savaş uçaklarından oluşan filolarıyla Kıbrıs'ta neyi hedefleyecekler? Türk Savunma Bakanlığı Pazartesi sabahı (9/3) yaptığı resmi açıklamada, KKTC'ye altı adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerinin konuşlandırılmasına başlandığını duyurdu.

#2
Foto - Böyle duyurdular: Türkiye o ülkeyle hava muharebesine tutuşabilir

Middle-east-online'ın haberine göre, coğrafi yakınlık nedeniyle adaya kalıcı olarak savaş uçağı konuşlandırma ihtiyacı duymayan Türkiye, Kıbrıs'taki değişen askeri dengeyi sağlamak açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilen bu adımı atıyor.

#3
Foto - Böyle duyurdular: Türkiye o ülkeyle hava muharebesine tutuşabilir

Ancak yabancı medya, "bu gelişmenin, Doğu Akdeniz'deki hava sahası, deniz sınırları ve enerji kaynakları konusunda uzun süredir anlaşmazlık yaşayan NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimleri daha da artırma riski taşıdığını" bildiriyor.

#4
Foto - Böyle duyurdular: Türkiye o ülkeyle hava muharebesine tutuşabilir

Analistler, bunun doğrudan bir hava kuvvetleri çatışmasına yol açabileceği ve adanın karşıt taraflarında denk güçlerin konuşlanabileceği konusunda uyarıyor. Türkiye bu eylemi tamamen savunma amaçlı olarak nitelendiriyor.

Dayı

Diğer silah sistemlerimize tamam ama Türk topçusunun başarıları dünya çapında bilinir. Ordumuzun kullandığı topların menzili iki üç katına çıkarılamazmı. Örnek 300 - 500 km öteyi vuran top yapılamazmı acaba. Çünkü uzun menzilde kullanılan füzeler vs. bir şekilde havada imha edilebiliyor. Mesela iran füzelerini havada patlatıyorlar. Ama füze menzili kadar gidebilen top mermilerini durdurmak imkansız. Keşke bunun için iyi bir çalışma yapılsa. Buradan atılan top 700 - 800 km öteyi dövse mesela.
