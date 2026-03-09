Böyle duyurdular: Türkiye o ülkeyle hava muharebesine tutuşabilir
Batı medyası, ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş devam ederken Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarını KKTC'ye yollamasını hedef alarak çatışma riskini gündeme getirdi.
Batı medyası, ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş devam ederken Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarını KKTC'ye yollamasını hedef alarak çatışma riskini gündeme getirdi.
Pentapostagma'da yer alan haberin detayları şu şekilde: Türkler, Yunan varlığına karşı savaş uçaklarından oluşan filolarıyla Kıbrıs'ta neyi hedefleyecekler? Türk Savunma Bakanlığı Pazartesi sabahı (9/3) yaptığı resmi açıklamada, KKTC'ye altı adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerinin konuşlandırılmasına başlandığını duyurdu.
Middle-east-online'ın haberine göre, coğrafi yakınlık nedeniyle adaya kalıcı olarak savaş uçağı konuşlandırma ihtiyacı duymayan Türkiye, Kıbrıs'taki değişen askeri dengeyi sağlamak açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilen bu adımı atıyor.
Ancak yabancı medya, "bu gelişmenin, Doğu Akdeniz'deki hava sahası, deniz sınırları ve enerji kaynakları konusunda uzun süredir anlaşmazlık yaşayan NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimleri daha da artırma riski taşıdığını" bildiriyor.
Analistler, bunun doğrudan bir hava kuvvetleri çatışmasına yol açabileceği ve adanın karşıt taraflarında denk güçlerin konuşlanabileceği konusunda uyarıyor. Türkiye bu eylemi tamamen savunma amaçlı olarak nitelendiriyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23