  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Türkiye HAARP ile vuruluyor' diyen Ramazan Kurtoğlu duyurdu: Bu silahtan 4 ülkede var, aman dikkat

Gazze'de 45 günlük 3 aşamalı ateşkes planı! Hamas kabul etti, İsrail'den ilk açıklama

BAE’den ilginç istek! Rakip forvetleri tir tir titreten Türk oyuncuya talip oldu! Büyük şoku yaşattılar…

İşte yeni katalog: ŞOK’ta yeni indirim fırtınası

Dünyanın en çok satan elektriklisinin Türkiye fiyatı belli oldu

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Peş peşe ilan ettiler: O isim ile anlaştık iddiası… Belli oldu…

Herkesi şaşırtan bomba! Fenerbahçe’nin çakması çıktı! Bu gelişmeyi duyan duymayanlara haber etsin!

Taraftarlar çıldırdı! Sözleşmelerini uzatmamışlardı ve büyük tepki çekmişlerdi.. Şimdi ise ilan ettiler…

Son maçında yıldızlaştı ama işe yaramadı! Herkesi şaşırtan iddia: Terk ediyor…

Listede Türk takımları da var! Dünyanın en büyük kulüpleri belli oldu
Aktüel
11
NATO'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye dünya devlerini geride bıraktı, işte sıralama

2024-02-07 11:55:33
NATO'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye dünya devlerini geride bıraktı, işte sıralama

ABD merkezli Globalfire, NATO'nun en güçlü ordularını sıraladı. Türkiye hem Avrupa hem de dünya devlerine adeta fark attı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya barışını koruyabilmek amacıyla NATO kuruldu. Bu doğrultuda Nato'yu kuran ülkeler şunlardır; Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Hollanda, Lüksemburg, Fransa, Belçika, Danimarka, İtalya, Norveç ve Portekiz’dir. Daha sonra 1951 yılında Yunanistan ve Türkiye NATO üyesi oldu. ABD merkezli Globalfire ise NATO'nun en güçlü ordularını listeledi söz konusu liste şöyle:

#1
Foto - NATO'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye dünya devlerini geride bıraktı, işte sıralama

10) YUNANİSTAN Komşu Yunanistan'ın 200 bine yakın profesyonel askeri bulunuyor. Atina bu yıl itibariyle askeriyeye 5 milyar dolarlık bir bütçe ayırdı. 289 helikopteri bulunan Yunan ordusu, 194 de savaş uçağına sahip. bin 365 tankı bulunan Yunanistan donanması ise 11 fırkateyn, 8 mayın gemisi ve 11 denizaltıdan oluşuyor.

#2
Foto - NATO'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye dünya devlerini geride bıraktı, işte sıralama

9) KANADA Amerika Birleşik Devletleri'nin komşusu olmasına rağmen askeri anlamda yatırımlarını düşük tutan Kanada ordusunda yalnızca 44 bin kişi görevalıyor. 143 helikoptere sahip olan ülkede 69 savaş uçağı, 74 tank, ve 20 bine yakın zırhlı araç bulunuyor. Kanada donanması ise 4 denizaltı ve 12 fırkateynden oluşuyor.

#3
Foto - NATO'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye dünya devlerini geride bıraktı, işte sıralama

8) POLONYA Toplam 468 hava aracına sahip olan Polonya'nın 59 savaş uçağı ve 215 helikopteri bulunuyor. Ordusuna 38 milyar dolar bütçe ayıran ülkede 100 bin kişilik bir kara gücünün yanı sıra 612 tank bulunuyor. Polonya donanması ise ağırlıklı olarak mayın gemilerinden oluşuyor.

#4
Foto - NATO'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye dünya devlerini geride bıraktı, işte sıralama

7) İSPANYA 22 milyar dolarlık bütçesiyle kendisine 7. sırada yer alan İspanyollar, 75 bin kişilik bir askeri güce sahip. 139 savaş uçağına sahip olan İspanya ordusunun ayrıca 121 helikopteri, 327 tankı bulunuyor. İspanyol donanması ise 3 denizaltı, 23 devriye gemisi 11 fırkateyn ve 6 mayın gemisine sahip.

#5
Foto - NATO'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye dünya devlerini geride bıraktı, işte sıralama

6) ALMANYA Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte askeri yatırımlarını artıran Berlin, 2024 yılında ordusuna 55 milyar dolarlık bir bütçe ayırdı. 62 bin kişilik bir askeri güce sahip olan Almanya'nın 133 savaş uçağı, 318 helikopteri, 46 nakliye uçağı bulunuyor. Alman ordusu ayrıca 295 tank, 80 bine yakın zırhlı araç ve 64 adet gemiye sahip.

#6
Foto - NATO'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye dünya devlerini geride bıraktı, işte sıralama

5) FRANSA Avrupa'nın en büyük ordularından birine sahip Fransa, 2023 yılında yaklaşık 50 milyar doları sadece askeri alanda harcamaya ayırdı. Aktif olarak sadece 141 bin askeri bulunan Fransa hava ve deniz gücüyle ön plana çıktı. Ülkede savaş uçakları, bombardıman uçakları ve helikopter dahil toplamda 972 adet hava gücü unsuru bulunuyor.10 savaş gemisi, 15 devriye gemisi, 1 uçak gemisi, 9 denizaltı, 11 mayın gemisi ve sayısız küçük çaplı ateş gücü gemilerine sahip olan Fransa, nükleer gücüyle de ön plana çıkıyor.

#7
Foto - NATO'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye dünya devlerini geride bıraktı, işte sıralama

4) İTALYA 100 bin askeri bulunan İtalyan ordusunda 800 adet uçak ve helikopter, bin 30, 61 bin zırhlı araç, 2 uçak gemisi, 8 denizaltı ve 20'den fazla savaş gemisi bulunuyor.

#8
Foto - NATO'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye dünya devlerini geride bıraktı, işte sıralama

3) TÜRKİYE 2023 yılında askeri alandaki yatırımlarını geliştirmek için 40 milyar dolarlık bir bütçe ayıran Türkiye'nin yaklaşık 520 bin aktif askeri, 400 bine yakın da yedek askeri bulunuyor. Türkiye'nin topyekün bir savaşta silah altına alabileceği insan sayısı ise 43 milyona yakın. 1069 adet uçak ve helikoptere sahip olan Türkiye İHA ve SİHA alanında ön plana çıkıyor. 2 bin 200'den fazla tank, 60 bine yakın zırhlı araç ve roket sistemi bulunan Türkiye S-400 hava savunma sistemine de sahip.16 fırkateyn, 9 korvet, 11 savaş mayını gemisi, 34 devriye gemisi, bir uçak gemisi dahil olmak üzere Türkiye'de toplamda 200'e yakın savaş ve saldırı gemileri bulunuyor.

#9
Foto - NATO'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye dünya devlerini geride bıraktı, işte sıralama

2) İNGİLTERE 68 milyonluk ülke geçtiğimiz yıl askeri alandaki yatırımlarını 68 milyar dolara çıkardı. Yalnızca 106 bin askeri bulunan İngiltere nükleer gücüyle ön plana çıkıyor. 664 adet uçak ve helikopteri olan Birleşik Krallığın 213 tankı bulunuyor. Birleşik Krallık donanması ise 2 uçak gemisi, 10 denizaltı, 6 savaş gemisi ve 11 fırkateynden oluşuyor.

#10
Foto - NATO'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye dünya devlerini geride bıraktı, işte sıralama

1) ABD 831 milyar dolarlık askeri bütçesiyle rakiplerine fark atan Washington, 1 milyon 400 bin askere sahip. 13 binden fazla savaş uçağı ve helikoptere sahip olan ABD'nin ordusu 4600 tanka, 360 bin de zırhlı aracı bulunuyor.ABD Hava Kuvvetleri'nden sonra dünyanın en büyük hava gücüne sahip olan ABD donanmasında 11 uçak gemisi, 75 destroyer, 64 denizaltı, 5 devriye gemisi ve 8 adet mayın gemisi bulunuyor. Nükleer bir süper güç olan ABD'nin ayrıca binlerce nükleer silahın da ABD envanterinde olduğu biliniyor.

Kızılcık Şerbeti oyuncusu yoğun bakıma kaldırılmıştı! Hastaneden haber geldi
Medya

Kızılcık Şerbeti oyuncusu yoğun bakıma kaldırılmıştı! Hastaneden haber geldi

Kızılcık Şerbeti'nde oynadığı 'Apo' karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirmişt..
Bakan Vedat Işıkhan'dan ikramiye açıklaması: Bu adımı atmaya hazırız
Ekonomi

Bakan Vedat Işıkhan'dan ikramiye açıklaması: Bu adımı atmaya hazırız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımı atmaya hazırız" açıklama..
Hamas'tan ateşkes açıklaması: Katar ve Mısır'a ilettik
Dünya

Hamas'tan ateşkes açıklaması: Katar ve Mısır'a ilettik

Gazze'de direnişin temsilcisi Hamas, esir değişimi ve ateşkes teklifinin "çerçeve anlaşmasına" dair cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini ve ..
Devlete övgü CHP’ye öfke
Gündem

Devlete övgü CHP’ye öfke

Depremlerin yıldönümünde acılar tazelenirken, kamuoyu kimin canla başla yaraları sarmak için gayret ettiğinin, kimin depremden rant devşirme..
Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşme şartını açıkladı
Gündem

Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşme şartını açıkladı

Suudi Arabistan, "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti tanınmadan ve İsrail güçleri Gazze'den çekilmeden, İsrail ile ..
Başörtüsü yasakçısı deprem üzerinden devleti hedef aldı
Gündem

Başörtüsü yasakçısı deprem üzerinden devleti hedef aldı

'Asrın Felaketi'nin birinci yıl dönümünde acılar tazeliğini korurken bazı çevreler de bu acı üzerinden devleti hedef gösterdi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23