NATO'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye dünya devlerini geride bıraktı, işte sıralama

3) TÜRKİYE 2023 yılında askeri alandaki yatırımlarını geliştirmek için 40 milyar dolarlık bir bütçe ayıran Türkiye'nin yaklaşık 520 bin aktif askeri, 400 bine yakın da yedek askeri bulunuyor. Türkiye'nin topyekün bir savaşta silah altına alabileceği insan sayısı ise 43 milyona yakın. 1069 adet uçak ve helikoptere sahip olan Türkiye İHA ve SİHA alanında ön plana çıkıyor. 2 bin 200'den fazla tank, 60 bine yakın zırhlı araç ve roket sistemi bulunan Türkiye S-400 hava savunma sistemine de sahip.16 fırkateyn, 9 korvet, 11 savaş mayını gemisi, 34 devriye gemisi, bir uçak gemisi dahil olmak üzere Türkiye'de toplamda 200'e yakın savaş ve saldırı gemileri bulunuyor.