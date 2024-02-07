2024-02-07 11:55:33 NATO'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye dünya devlerini geride bıraktı, işte sıralama
ABD merkezli Globalfire, NATO'nun en güçlü ordularını sıraladı. Türkiye hem Avrupa hem de dünya devlerine adeta fark attı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya barışını koruyabilmek amacıyla NATO kuruldu. Bu doğrultuda Nato'yu kuran ülkeler şunlardır; Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Hollanda, Lüksemburg, Fransa, Belçika, Danimarka, İtalya, Norveç ve Portekiz’dir. Daha sonra 1951 yılında Yunanistan ve Türkiye NATO üyesi oldu. ABD merkezli Globalfire ise NATO'nun en güçlü ordularını listeledi söz konusu liste şöyle: