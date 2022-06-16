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Hayat-Aktüel
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NATO'dan Baykar firmasına sürpriz ziyaret

2022-06-16 18:51:46
NATO'dan Baykar firmasına sürpriz ziyaret

NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu, Baykar firmasını ziyaret etti.

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Foto - NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu, Türkiye'nin milli ve özgün olarak İHA, SİHA, TİHA ve İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma'yı geliştiren Baykar'ı ziyaret etti.

NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu, Türkiye'nin milli ve özgün olarak İHA, SİHA, TİHA ve İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma'yı geliştiren Baykar'ı ziyaret etti.

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"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNİ ANLATTIK" Baykar'dan yapılan açıklamada, ''NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu'nu, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde ağırladık. Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği, sınıfında dünya lideri olan İHA'larımızı ve MilliTeknoloji Hamlesi'ni anlattık'' denildi.

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