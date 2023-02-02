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Teknoloji-Bilişim
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NATO kurucusu Bayraktar TB2 istiyor

2023-02-02 23:43:38
NATO kurucusu Bayraktar TB2 istiyor

NATO'nun kurucu ortaklarından olan Portekiz, adından çok söz ettiren Baykar üretime Bayraktar TB2 SİHA için sıraya girdi.

#1
Foto - NATO kurucusu Bayraktar TB2 istiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO kurucusu ve AB üyesi Portekiz'in Bayraktar TB2 almak için Baykar ile görüştüğünü söyledi.

#2
Foto - NATO kurucusu Bayraktar TB2 istiyor

Baykar, ürettiği İHA ve SİHA sistemleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

#3
Foto - NATO kurucusu Bayraktar TB2 istiyor

Çoğunlukla bu araçların sahada ortaya koyduğu başarılar ve bunun neticesinde gelişen olaylar ile anılıyor olsa da son dönemde dünyadan gelen taleple gündeme geliyor.

#4
Foto - NATO kurucusu Bayraktar TB2 istiyor

Bugün de NATO’nun kurucularından ve AB üyesi olan Portekiz’in Bayraktar TB2 için görüşmelere başladığı ortaya çıktı.

#5
Foto - NATO kurucusu Bayraktar TB2 istiyor

Geçtiğimiz yılın eylül ayında Türkiye’nin havacılık alanında ortaklık kurduğu ve birlikte projeler yürüttüğü İtalya’nın Bayraktar TB2 istediği ortaya çıktı.

#6
Foto - NATO kurucusu Bayraktar TB2 istiyor

Hatta İtalya’nın olası askeri harekatlara karşı hazırladığı gelecek planları bilgilendirme görselinde bile TB2’ye yer verildi.

#7
Foto - NATO kurucusu Bayraktar TB2 istiyor

Fakat bir süredir konuyla ilgili gelişmeler paylaşılmadı. Tabii Bayraktar TB2’nin ihraç edildiği 28 ülkeden bazılarının isimleri henüz açıklanmadığı için ufak bir ihtimal bulunuyor.

#8
Foto - NATO kurucusu Bayraktar TB2 istiyor

Ancak şimdilik Portekiz elini daha çabuk tutacak gibi gözüküyor. Zira Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Baykar ile Portekiz arasında görüşmelerin hız kazandığını söyledi.

#9
Foto - NATO kurucusu Bayraktar TB2 istiyor

Bununla birlikte, Portekiz bugün satın alma işlemini gerçekleştirip siparişi verse bile üretimin en erken 2025 sonunda yapılacağını belirtelim. Zira Baykar’ın üretim hattı şu an için tam dolulukta çalışıyor. Bir ihtimal olarak Ukrayna-Rusya savaşının erken sonlanması durumunda teslim süreci kısalabilir.

#10
Foto - NATO kurucusu Bayraktar TB2 istiyor

-Bayraktar TB2 özellikleri- Haberleşme menzili: <300 km – Uydu kontrolü ile sınırsız Seyir – maksimum hız: 70 knot – 120 knot Faydalı yük kapasitesi: 150 kg Faydalı yük – ISR: Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da çok amaçlı AESA Radar Faydalı yük – mühimmatlar: 4 Adet lazer güdümlü akıllı mühimmat Yakıt kapasitesi / tipi: 300 Litre / benzin Kalkış ve iniş: Pist (Otomatik)

#11
Foto - NATO kurucusu Bayraktar TB2 istiyor

Maksimum kalkış ağırlığı: 700 kg Havada kalış: 27 Saat Kanat açıklığı: 12 metre Yükseklik: 2.2 metre Uzunluk: 6.5 metre İtki tipi: 105 Hp içten yanmalı enjeksiyonlu motor Operasyonel – maksimum irtifa: 18 bin feet – 25 bin feet

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