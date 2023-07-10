NATO hep karşımızda yer aldı! Şimdi gözler oraya çevrildi

NATO, 11-12 Temmuz Zirvesi öncesinde Türkiye’yi, İsveç’in üyeliğine ikna etmek için markaja almış durumda. Her ihtiyaç duyduğunda Ankara’nın kapısını çalan ittifak üyeleri, söz konusu Türkiye’nin güvenliği olunca üç maymunu oynuyor. NATO, ne PKK, FETÖ ve DEAŞ; ne de birkaç yıl önce Suriye’nin tehditleri karşısında harekete geçmedi. Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta 11-12 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO Zirvesi öncesi gözler, terör destekçisi İsveç’in üyeliğine sıcak bakmayan Türkiye’ye çevrildi. Sadece ihtiyaç duyulduğunda hatırlanmak istenmeyen Türkiye’nin, elindeki kozu bu kez boşa harcamayacağı bekleniyor. NATO üyesi ülkelerin, İsveç’in üyeliği için Türkiye’ye markaj çabaları artarken, NATO’nun bugüne kadar Türkiye’ye gerçek anlamda müttefik gibi destek olmaması da tartışma konusu oldu. Türkiye, NATO bünyesinde en kritik, en tehlikeli görevleri üstün başarılarla tamamlayıp rüştünü ispat etmesine rağmen, aynı fedakârlığı, en ihtiyaç duyduğu dönemlerde dahi NATO’dan göremedi. 18 Şubat 1952’de tam üye olan, Kore’de 900’den fazla şehit veren, Afganistan, Irak ve Kosova gibi kritik misyonlarda görev alan Türkiye’ye, NATO’nun desteği bugüne kadar sözden öteye geçemedi.