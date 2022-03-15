2022-03-15 04:16:55 NATO gövde gösterisi yaptı
NATO, 27 ülkeden yaklaşık 30 bin asker, yaklaşık 220 uçak ve 50'den fazla gemi ile Norveç’te tatbikat düzenledi.
NATO, 27 ülkeden yaklaşık 30 bin asker, yaklaşık 220 uçak ve 50'den fazla gemi ile Norveç’te tatbikat düzenledi.
NATO tarafından yayınlanan açıklamada, "Soğuk Müdahale 2022" (Cold Response 2022) adı verilen ve 27 ülkenin katılımıyla düzenlenen askeri tatbikatın başladığı ifade edildi.
Açıklamada, tatbikatın daha önceden planlandığını ve savunma amaçlı olduğunu belirtti.
Avrupa ve Kuzey Amerika'dan on binlerce asker, Norveç'in Soğuk Müdahale 2022 tatbikatı kapsamında zorlu iklim koşullarında birlikte eğitim alıyor.
Tatbikat savunma amaçlı ve uzun süredir planlanmış tatbikat ve NATO'nun herhangi bir tehdide kararlı bir şekilde yanıt verme yeteneğini gösteriyor.
Tatbikata NATO'nun yakın ortakları Finlandiya ve İsveç de dahil olmak üzere 27 ülkeden yaklaşık 30 bin askerin yanı sıra yaklaşık 220 uçak ve 50'den fazla gemi katılıyor.
Norveç’e saldırılmış senaryosuna cevap niteliğinde bir tatbikat
Açıklamada, düzenlenen tatbikatın Norveç’e bir saldırı düzenlenmesi senaryosu üzerinde ilerliyor.
Tatbikat, NATO'nun Kuzey'e on binlerce kuvvet konuşlandırma becerisini gösterirken, aynı zamanda NATO'yu herhangi bir saldırganlığa karşı korumak için İttifak'ın doğu kısmını güçlendiriyor.
Tatbikat, NATO müttefiklerine ve ortaklarına zorlu arazilerde soğuk hava koşullarında birlikte antrenman yapma fırsatı sağlıyor.
Soğuk Müdahale 2022, Norveç'in saldırıya uğradığı ve NATO'nun toplu savunma maddesi olan 5. Maddenin uygulandığı kurgusal bir senaryoyu ele alıyor.
NATO, tatbikatın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından gözlendiğini ve Rusya’nın tatbikata da davet edildiğini, fakat Rusya’nın ise daveti reddettiğini söyledi.
NATO, NATO müttefikleri tatbikatlarında şeffaftır ve uluslararası taahhütlerine saygı gösterirler.
AGİT'in tüm üyelerinden gözlemciler, Soğuk Müdahale 2022'ye davet edildi, fakat Rusya daveti reddettiğini bildirdi.
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