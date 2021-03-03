NASA'nın uzay aracı Perseverance Mars'tan detaylı yeni görüntüler gönderdi

Uzay aracının gönderdiği ilk görüntüler iniş öncesinden. Burada Perseverance üç naylon ip ve bir "göbek bağı" ile iniş halinde. Tekerlekleri yere değdiğinde bu ipler otomatik olarak kesiliyor. Bu görüntü de iniş sırasında çekilmişti. Aracın yerden yüksekliği 11 km iken süpersonik paraşüt açılarak inişin yavaşlaması sağlanmıştı. Yere inişe saniyeler kala Mars'ın yüzeyinden görüntü. Yüzeydeki toprağın inişin etkisiyle savrulduğu görülüyor. İniş sırasında Jezero Krateri'nden bir başka görüntü. Uzay aracı bu alanın ortasının hafif solunda kalan noktaya indi. Kraterde milyarlarca yıl önce bir göl olduğu düşünülüyor. Sağdaki yükselti, burada göle akan eski bir nehrin yarattığı deltanın kalıntısı. Bu deltadan alınacak kaya ve toprak örnekleri tüplere konularak yere bırakılacak. Daha ileri tarihlerde Mars'a inecek bir araç da onları toplayıp Dünya'ya getirecek.