2021-03-03 17:11:55 NASA'nın uzay aracı Perseverance Mars'tan detaylı yeni görüntüler gönderdi
NASA'nın uzay aracı Perseverance, iniş yaptığı Mars'ta Jezero Krateri'nden muhteşem görüntüler gönderiyor. NASA'nın uzay aracı Perseverance, yaklaşık yedi aylık bir yolculuğun ardınran 18 Şubat'ta Mars'a inmişti. Uzay aracı, o günden beri, iniş yaptığı Jezero Krateri'nden yeni görüntüler gönderdi. Perseverance indikten hemen sonra gelen ilk yüksek çözünürlüklü renkli görüntüler, aracın alt tarafındaki kameralar tarafından kaydedildi.