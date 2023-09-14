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Teknoloji-Bilişim
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NASA’dan dehşete düşüren rapor

2023-09-14 23:46:07
NASA’dan dehşete düşüren rapor

NASA, sıcaklık ölçümlerine ait raporları açıkladı. Bu yaz yaşanan sıcakların boyutu düşündürecek cinsten.

#1
Foto - NASA’dan dehşete düşüren rapor

NASA, dünya sıcaklığına ilişkin bir rapor yayınladı. Bu yaz Türkiye ve dünyada oldukça sıcak bir yaz geçti.

#2
Foto - NASA’dan dehşete düşüren rapor

Birçok raporda son yılların en sıcak yazı olarak kayda geçti. Bu alandaki en büyük söz sahiplerinden NASA, belgelerle bu durumu açıkladı.

#3
Foto - NASA’dan dehşete düşüren rapor

2023 yazı, küresel kayıtların başladığı 1880’den bu yana Dünya’nın en sıcak yazıydı NASA’nın New York’taki Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü’ndeki (GISS) bilim adamlarının raporu, bu yazın korkutucu boyutlarını gözler önüne serdi.

#4
Foto - NASA’dan dehşete düşüren rapor

Buna göre Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarının toplamı, NASA’nın kayıtlarındaki diğer tüm yazlardan 0,23 Santigrat derece daha sıcaktı.

#5
Foto - NASA’dan dehşete düşüren rapor

NASA, 1880’den bu yana küresel sıcaklıkları kayıt altına alıyor. GISTEMP olarak bilinen sıcaklık ölçümleri on binlerce meteoroloji istasyonundan elde edilen verilerin yanı sıra gemi ve şamandıra bazlı cihazlardan elde edilen deniz sıcaklık verilerinin de dahil olduğu bir hesaplama yönteminden elde ediliyor.

#6
Foto - NASA’dan dehşete düşüren rapor

Yukarıda gösterilen GISTEMP ölçümünde 1951 ile 1980 arası sıcaklık 0 olarak var sayılıyor. Grafikte bu sıfır noktasına göre tüm dünya üzerindeki artışların ortalaması yansıtılıyor. NASA Yöneticisi Bill Nelson, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

#7
Foto - NASA’dan dehşete düşüren rapor

İklim değişikliğinin etkileri gezegenimiz ve gelecek nesiller için bir tehdit. 2023 yazının rekor kıran sıcaklıkları yalnızca bir dizi rakamdan ibaret değil; bunlar gerçek dünyada korkunç sonuçlara yol açıyor.

#8
Foto - NASA’dan dehşete düşüren rapor

Arizona’daki ve ülke genelindeki bunaltıcı sıcaklıklardan, Kanada genelindeki kontrol edilemeyen yangınlara ve Avrupa ve Asya’daki aşırı su baskınlarına kadar, aşırı hava koşulları dünya çapında yaşamları ve geçim kaynaklarını tehdit ediyor.

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