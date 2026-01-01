  • İSTANBUL
Yaşam
7
Yeniakit Publisher
NASA paylaşmıştı, şimdi BM de işaret etti! Bu güzellik "en iyi turizm köyleri" listesine girdi
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

NASA paylaşmıştı, şimdi BM de işaret etti! Bu güzellik “en iyi turizm köyleri” listesine girdi

Kadın Azmağı’nı Dünya Günü’nde paylaşan NASA’nın ardından Muğla’nın 'sakin şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü’nün 2025 “En iyi turizm köyleri” listesine girerek uluslararası arenada bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

#1
Foto - NASA paylaşmıştı, şimdi BM de işaret etti! Bu güzellik "en iyi turizm köyleri" listesine girdi

Doğasıyla dünyanın hayranlığını kazanan Muğla’nın Akyaka Mahallesi, uluslararası alanda bir kez daha adından söz ettirdi. NASA’nın 22 Nisan 2021'de “'Vay be. Güzelliğini yaşayın” diyerek paylaştığı Kadın Azmağı’na ev sahipliği yapan Akyaka, bu kez Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü’nün 2025 yılı için açıkladığı “En iyi turizm köyleri” listesine girerek Türkiye’ye yeni bir gurur yaşattı.

#2
Foto - NASA paylaşmıştı, şimdi BM de işaret etti! Bu güzellik "en iyi turizm köyleri" listesine girdi

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının Haziran ayında 'sakin şehir' ilan edilen Muğla'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi, her mevsimde ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

#3
Foto - NASA paylaşmıştı, şimdi BM de işaret etti! Bu güzellik "en iyi turizm köyleri" listesine girdi

Özellikle Akyaka'nın yanı başından ağaçlar ve sazlıklar arasından süzülerek, Gökova Körfezi'ne akan Kadın Azmağı, doğal akvaryum görüntüsü oluşturuyor. 1200 metre uzunluğundaki azmağın serinliği, su altı bitki örtüsü, elle tutulabilecek hissini veren balıkları, su üzerinde süzülen ördekleriyle görsel şölen sunuyor.

#4
Foto - NASA paylaşmıştı, şimdi BM de işaret etti! Bu güzellik "en iyi turizm köyleri" listesine girdi

NASA'nın, 22 Nisan 2021'de Dünya Günü'nde Instagram hesabından 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' ifadesiyle paylaştığı Kadın Azmağı'nın yer aldığı Akyaka Mahallesi, bir gurur daha yaşattı. BM Turizm Örgütü tarafından beşincisi düzenlenen 'En iyi turizm köyleri' girişimi kapsamında, 29 ülkeden 52 köy ödüle layık görüldü. Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ile Orta Doğu'dan gelen 270'ten fazla başvuru arasından seçilen köyler, kültürel mirasın korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve turizmin yerel kalkınmaya katkısı gibi kriterlerde değerlendirildi. Liste, Çin'in Huzhou kentinde düzenlenen törenle açıklandı. Ayrıca 20 köy 'Yükseltme Programı'na dahil edilerek gelecekte 'En İyi Turizm Köyü' ünvanı alabilmeleri için destek kapsamına alındı. Türkiye'nin dört farklı bölgesinden seçilen köyler, ülkenin kültürel çeşitliliğini ve sürdürülebilir turizm vizyonunu dünyaya tanıtıyor. Akyaka Mahallesi, doğal güzellikleri, köklü kültürleri ve sürdürülebilir turizm anlayışlarıyla dünyanın en iyi turizm destinasyonları arasında gösterildi.

#5
Foto - NASA paylaşmıştı, şimdi BM de işaret etti! Bu güzellik "en iyi turizm köyleri" listesine girdi

Akyaka'da restoran işletmeciliği yapan Çetin Ceylan, 1991 yılından bu yana Akyaka'da yaşadığını ifade ederek, “Burası doğasıyla çok güzel bir yer. Kısa sürede bu kadar fazla su biriktiren bir azmağımız var. Doğal güzellikleriyle ve deniziyle tertemiz" dedi.

#6
Foto - NASA paylaşmıştı, şimdi BM de işaret etti! Bu güzellik "en iyi turizm köyleri" listesine girdi

Akyaka'da yaşayan Çağla Su Özcan ise “2014'ten beri burada yaşıyorum. Kocaeli'den üniversite eğitimi için Akyaka'yı bilerek geldim ve burada kaldım. Bu sene 11 yıl olacak. Akyaka denilince herkesin aklına doğa, sakinlik ve yeşillik geliyor. Özellikle buraya gelenlerin çevreye duyarlı olmalarını istiyorum" diye konuştu.

