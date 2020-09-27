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NASA açıklama yapmadı! Mars'tan gelen ilginç görüntüler

2020-09-27 08:17:28
NASA açıklama yapmadı! Mars'tan gelen ilginç görüntüler

Mars gezegeni ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA’nın ise her şeyin farkında olduğu ancak açıklama yapmaktan kaçındığı öne sürüldü.

#1
Foto - Kızıl Gezegen olarak bilinen Mars ile ilgili daha önce uzaylılara ait olduğu ileri sürülen bir takım kanıtlar bulunduğu iddia edilmişti. Söz konusu iddiaya ait ‘kanıt’ görüntüler de paylaşılmıştı. Ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring, NASA'nın Mars'ta uzaylılarla ilgili birçok kanıt bulduğunu ancak bu bilgiyi dünyadan sakladığını dile getirdi. İddialara bir yenisini daha ekleyen UFO Sightings Daily sitesi, Mars keşif aracı Curiosity'den gelen bir karede silindir bir şapkayı andıran cismin olduğunu aktardı. Siteye göre silindir şapkaya benzer cismin, Mars'ta yaşayan canlıların kullandığı başlık olma ihtimali yüksek. Site öte yandan şapkanın, Dünya'dan Mars'a kaçırılan bir insana da ait olabileceğini de ileri sürdü. Sosyal medyada da kendine yer bulan iddia ve söz konusu görüntülerle ilgili olarak kullanıcılardan çeşitli yorumlar geldi.

Kızıl Gezegen olarak bilinen Mars ile ilgili daha önce uzaylılara ait olduğu ileri sürülen bir takım kanıtlar bulunduğu iddia edilmişti. Söz konusu iddiaya ait ‘kanıt’ görüntüler de paylaşılmıştı. Ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring, NASA'nın Mars'ta uzaylılarla ilgili birçok kanıt bulduğunu ancak bu bilgiyi dünyadan sakladığını dile getirdi. İddialara bir yenisini daha ekleyen UFO Sightings Daily sitesi, Mars keşif aracı Curiosity'den gelen bir karede silindir bir şapkayı andıran cismin olduğunu aktardı. Siteye göre silindir şapkaya benzer cismin, Mars'ta yaşayan canlıların kullandığı başlık olma ihtimali yüksek. Site öte yandan şapkanın, Dünya'dan Mars'a kaçırılan bir insana da ait olabileceğini de ileri sürdü. Sosyal medyada da kendine yer bulan iddia ve söz konusu görüntülerle ilgili olarak kullanıcılardan çeşitli yorumlar geldi.

#2
Foto - Ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring, NASA'nın Mars fotoğraflarına bakarken tapınak şeklinde dikkat çeken bir yapıyla karşılaştığını açıkladı. Böylesi bir yapının doğal yollarla oluşmasının mümkün olmadığını belirten Waring, inkar edilemez şekilde uzaylılar tarafından inşa edildiğini savunuyor.

Ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring, NASA'nın Mars fotoğraflarına bakarken tapınak şeklinde dikkat çeken bir yapıyla karşılaştığını açıkladı. Böylesi bir yapının doğal yollarla oluşmasının mümkün olmadığını belirten Waring, inkar edilemez şekilde uzaylılar tarafından inşa edildiğini savunuyor.

#3
Foto - Paylaşılan başka bir görüntüde ise uzaktan bakıldığında ne olduğu belli olmayan cisme biraz daha yakınlaştırıldığında ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor. NASA konuyla ilgili açıklama yapmazken uzay meraklıları sosyal medyada 'uzaylı savaşçı' yorumlarını yaptı.

Paylaşılan başka bir görüntüde ise uzaktan bakıldığında ne olduğu belli olmayan cisme biraz daha yakınlaştırıldığında ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor. NASA konuyla ilgili açıklama yapmazken uzay meraklıları sosyal medyada 'uzaylı savaşçı' yorumlarını yaptı.

#4
Foto - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'ta çektiği başka bir görüntüde zeminde büyük bir kaşık olduğu görünüyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'ta çektiği başka bir görüntüde zeminde büyük bir kaşık olduğu görünüyor.

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