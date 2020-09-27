NASA açıklama yapmadı! Mars'tan gelen ilginç görüntüler

Kızıl Gezegen olarak bilinen Mars ile ilgili daha önce uzaylılara ait olduğu ileri sürülen bir takım kanıtlar bulunduğu iddia edilmişti. Söz konusu iddiaya ait ‘kanıt’ görüntüler de paylaşılmıştı. Ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring, NASA'nın Mars'ta uzaylılarla ilgili birçok kanıt bulduğunu ancak bu bilgiyi dünyadan sakladığını dile getirdi. İddialara bir yenisini daha ekleyen UFO Sightings Daily sitesi, Mars keşif aracı Curiosity'den gelen bir karede silindir bir şapkayı andıran cismin olduğunu aktardı. Siteye göre silindir şapkaya benzer cismin, Mars'ta yaşayan canlıların kullandığı başlık olma ihtimali yüksek. Site öte yandan şapkanın, Dünya'dan Mars'a kaçırılan bir insana da ait olabileceğini de ileri sürdü. Sosyal medyada da kendine yer bulan iddia ve söz konusu görüntülerle ilgili olarak kullanıcılardan çeşitli yorumlar geldi.