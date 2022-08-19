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Hayat-Aktüel
5
'Narko alan' uygulaması! Yakalandılar

2022-08-19 16:45:25
'Narko alan' uygulaması! Yakalandılar

Hatay'da "narko alan" uygulaması düzenlendi.

#1
Foto - 'Narko alan' uygulaması! Yakalandılar

Uygulamada 29 şüpheli gözaltına alındı.

#2
Foto - 'Narko alan' uygulaması! Yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehir genelinde başlatılan eş zamanlı uygulamada narkotik ve asayiş operasyonları yapıldı. Çalışmada bir miktar eroin ve çeşitli uyuşturucular ile ruhsatsız tabanca ele geçirildiği bildirildi.

#3
Foto - 'Narko alan' uygulaması! Yakalandılar

Gözaltına alınan 29 şüpheliden 5'i, işlemlerinden sonra çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından cezaevine göderildi, diğerleri ise serbest bırakıldı.

#4
Foto - 'Narko alan' uygulaması! Yakalandılar

Denetimlerde 2 aracın da trafikten men edildiği kaydedildi.

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