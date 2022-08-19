2022-08-19 16:45:25 'Narko alan' uygulaması! Yakalandılar
Hatay'da "narko alan" uygulaması düzenlendi.
Hatay'da "narko alan" uygulaması düzenlendi.
Uygulamada 29 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehir genelinde başlatılan eş zamanlı uygulamada narkotik ve asayiş operasyonları yapıldı. Çalışmada bir miktar eroin ve çeşitli uyuşturucular ile ruhsatsız tabanca ele geçirildiği bildirildi.
Gözaltına alınan 29 şüpheliden 5'i, işlemlerinden sonra çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından cezaevine göderildi, diğerleri ise serbest bırakıldı.
Denetimlerde 2 aracın da trafikten men edildiği kaydedildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23