Narin hala kayıp! Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları sürüyor

"ACIM ÇOK BÜYÜK" Anne Yüksel Güran, gazetecilere, kızının çok zeki olduğunu ve okumayı sevdiğini söyledi. Yakında akrabalarının düğünü olduğunu ve bu nedenle kızının düğünde giymek için kendisinden gelinlik almasını istediğini ifade eden Güran, "Bırakmadılar kızım gelinlik giysin. Tek kızımdı. Acım çok büyük. Başka Narinler kaybolmasın, başka anneler ağlamasın. Ne isterseniz vermeye hazırım, yeter ki kızımı bana verin, onu bir yere bırakın. Kızımın cesedini bile görsem şükredeceğim ama kızım yok." ifadelerini kullandı. Kızının bulunmasını isteyen Güran, kızının kaybolduğu gün öğle yemeğinde kendisinden patates kızartması istediğini ve yemekten sonra Kur'an kursuna gittiğini anımsattı. Güran, kızının akşama doğru amcasının evinde çocuklarla oynadığını düşündüğünü, sorduklarında kızının orada olmadığını öğrendiklerini, bunun üzerine evladını aramaya başladıklarını kaydetti. Aramalarına rağmen çocuğunu bulamadığını dile getiren Güran, "Narin 15.00 civarı eve dönüyor. Eve geldiğini görmedim, belki ben içeride uyurken gelip çıkmış olabilir ama eve hiçbir eşya bırakmamış." dedi.