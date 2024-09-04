Narin Güran’ın amcası Salim Güran hakkında şok iddia: Aracından kan, kusmuk ve idrar örneği alınmış!

"NARİN'İN ÜZERİNDE KOYU KAHVE BİR BATTANİYE VARDI…" Benzin istasyonu çalışanı yazdığı yorumda "HTS kayıtlarında Salim Güran'ın Narin Güran'ın annesi ile hem mesajlar hem de arama kayıtları var. Salim Güran Narin kaybolduktan 15-20 dakika sonra kendi aracıyla hızla köyden çıktı, yakıtını da almıyor petrole giriyor ve yalnızca ıslak mendil alıyor. Bu muhtar Narin'in erkek kardeşi ile de görüşüyordu. Olay günü Narin ya baygın ya da Salim elleriyle boğmuş vaziyette yatıyor ön koltukta ve üstünde koyu kahve renginde bir battaniye vardı. Salim Güran olaydan 2 saat sonra köye karanlıkta dönüyor bu sefer sanki hiçbir şeyden habersiz gibi davranıp ne olmuş Narin'e diye ağlamış" ifadelerini kullandı. Çatalca'nın bu yorumu sonrası jandarmaya giderek ifade verdiği bilgisine ulaşıldı.