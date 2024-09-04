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Narin Güran’ın amcası Salim Güran hakkında şok iddia: Aracından kan, kusmuk ve idrar örneği alınmış!

2024-09-04 08:42:16
Narin Güran’ın amcası Salim Güran hakkında şok iddia: Aracından kan, kusmuk ve idrar örneği alınmış!

Diyarbakırlı Narin Güran, henüz 8 yaşındaydı. 21 Ağustos günü Kur'an kursuna gitmek için evden çıkan Narin'den bir daha haber alınamadı. Arama çalışmalarında 14 gün geride kalırken önce ağabeyi ardından amcası gözaltına alındı. Narin kaybolduktan 15 dakika sonra köyden ayrılan ve arabasında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran tutuklandı. Şüpheli amcanın aracından kan, kusmuk ve idrar örneği alındığı bilgisine ulaşılırken sosyal medyada yapılan o yorum kafaları karıştırdı: Narin baygındı, üzerinde battaniye vardı ve…

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#1
Foto - Narin Güran’ın amcası Salim Güran hakkında şok iddia: Aracından kan, kusmuk ve idrar örneği alınmış!

Diyarbakırlı 8 yaşındaki Narin Güran, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Bağlar İlçesi Tavşantepe Köyü'nde yaşayan Narin Güran 21 Ağustos günü Kur'an kursuna gitmek için evden çıktı, bir daha da kendisinden haber alınamadı. Milyonlar 14 gündür aranan Narin'e ne olduğunun cevabını aradı.

#2
Foto - Narin Güran’ın amcası Salim Güran hakkında şok iddia: Aracından kan, kusmuk ve idrar örneği alınmış!

Ailenin jandarmaya yaptığı başvuru sonrası bölgeye Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri yollandı.

#3
Foto - Narin Güran’ın amcası Salim Güran hakkında şok iddia: Aracından kan, kusmuk ve idrar örneği alınmış!

12 BİN 565 ARAÇ ARANDI AMA NARİN BULUNAMADI! Başlatılan arama çalışmaları kapsamında Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

#4
Foto - Narin Güran’ın amcası Salim Güran hakkında şok iddia: Aracından kan, kusmuk ve idrar örneği alınmış!

SON GÖRÜNTÜSÜ SAAT 15.15'TE! Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki güvenlik kamerası görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılıp tepe yolunu kullanarak, evine doğru gittiği yer aldı.

#5
Foto - Narin Güran’ın amcası Salim Güran hakkında şok iddia: Aracından kan, kusmuk ve idrar örneği alınmış!

AĞABEYİNİN KOLUNDAKİ ISIRIK KİME AİT? Soruşturma sürerken çarpıcı bir gelişme yaşandı. Öyle ki Narin'in 18 yaşındaki ağabeyi E.G. gözaltına alındı. Kolundaki ısırık izinin Narin'e ait olabileceği şüphesi üzerine İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda inceleme yapıldı. Ancak ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince ağabey E.G. serbest kaldı.

#6
Foto - Narin Güran’ın amcası Salim Güran hakkında şok iddia: Aracından kan, kusmuk ve idrar örneği alınmış!

NARİN KAYBOLDUKTAN 1 SAAT SONRA… Ağabeyin serbest bırakılmasının ardında Türkiye'yi dehşete düşüren bir gelişme yaşandı. Narin'in muhtar olan amcası Salim Güran'ın aracında küçük kıza ait DNA örneğine rastlandı. Amca Salim Güran'ın, Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve telefonunun 1 saat boyunca kapalı olduğu iddiası da kafaları karıştırdı. Amcanın telefonunda yapılan incelemede, telefondaki WhatsApp yazışma ve görüşmelerinin tamamının silindiği ortaya çıktı.

#7
Foto - Narin Güran’ın amcası Salim Güran hakkında şok iddia: Aracından kan, kusmuk ve idrar örneği alınmış!

AMCA SALİM GÜRAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: SANA ÖYLE BİR ACI YAŞATACAĞIM Kİ… Aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran, "kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklandı. AHaber muhabiri Sinan Yılmaz, Türkiye'nin konuştuğu olayda Salim Güran'ın ifadesiyle ilgili detayları anlattı. Öyle ki Salim Güran'ın Narin'in babasına "Sana böyle bir acı yaşatacağım, ömür boyu unutmayacaksın" dediği iddiası ortaya atılmıştı. İddiaları yalanlayan Salim Güran, Narin'i arama çalışmalarına katıldığını da açıkladı. Aracında Narin'in DNA'sının bulunmasıyla ilgili de konuşan amca Salim Güran'ın Narin'i hiç bindirmediğini, DNA profilinin araçta nasıl çıktığını bilmediğini, arabanın kapılarını evinin önündeyken bazen açık bıraktığını anlattı.

#8
Foto - Narin Güran’ın amcası Salim Güran hakkında şok iddia: Aracından kan, kusmuk ve idrar örneği alınmış!

TELEFONU NEDEN 1 SAAT KAPALIYDI? Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve telefonunun 1 saat boyunca kapalı olduğuyla ilgili savunma yapan amca Güran, "Tarlaların yanında olduğum süreçte telefonum çekmiyordu" savunması yaptı. Salim Güran, telefonundaki Whatsapp mesajları ve görüşmelerini neden sildiği sorusuna da "Kardeşim Arif'in mermileri yakalandığında arayıp 'tanıdık yok mu' diye sordum. Bu sebeple o tarihte tüm kayıtlarını sildim" ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Narin Güran’ın amcası Salim Güran hakkında şok iddia: Aracından kan, kusmuk ve idrar örneği alınmış!

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN YORUM: BİR TEK ISLAK MENDİL ALIP… Türkiye'nin konuştuğu kayıp Narin Güran olayıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Öyle ki amca Salim Güran'ın sosyal medya hesabına yorum yapan bir benzin istasyonu çalışanının yazdıkları şaşkınlık yarattı. Adının Murat Çınar Çatalca olduğu öğrenilen benzin istasyonu çalışanı, yaptığı yorumda Narin'in kaybolduğu gün amcasının aracında battaniyeye sarılı ve baygın halde olduğunu yazdı. Murat Çınar Çatalca ayrıca, Narin'in kaybolduğu gün benzin istasyonunda duran amcanın marketten yalnızca ıslak mendil aldığını da vurguladı.

#10
Foto - Narin Güran’ın amcası Salim Güran hakkında şok iddia: Aracından kan, kusmuk ve idrar örneği alınmış!

"NARİN'İN ÜZERİNDE KOYU KAHVE BİR BATTANİYE VARDI…" Benzin istasyonu çalışanı yazdığı yorumda "HTS kayıtlarında Salim Güran'ın Narin Güran'ın annesi ile hem mesajlar hem de arama kayıtları var. Salim Güran Narin kaybolduktan 15-20 dakika sonra kendi aracıyla hızla köyden çıktı, yakıtını da almıyor petrole giriyor ve yalnızca ıslak mendil alıyor. Bu muhtar Narin'in erkek kardeşi ile de görüşüyordu. Olay günü Narin ya baygın ya da Salim elleriyle boğmuş vaziyette yatıyor ön koltukta ve üstünde koyu kahve renginde bir battaniye vardı. Salim Güran olaydan 2 saat sonra köye karanlıkta dönüyor bu sefer sanki hiçbir şeyden habersiz gibi davranıp ne olmuş Narin'e diye ağlamış" ifadelerini kullandı. Çatalca'nın bu yorumu sonrası jandarmaya giderek ifade verdiği bilgisine ulaşıldı.

#11
Foto - Narin Güran’ın amcası Salim Güran hakkında şok iddia: Aracından kan, kusmuk ve idrar örneği alınmış!

ARACINDA İDRAR, KAN VE KUSMUK BULUNDU! Öte yandan Salim Güran'ın aracından alınan örneklerle ilgili de dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Öyle ki amca Güran'ın aracında idrar, kusmuk ve kan dokusuna ulaşıldı. Yapılan DNA eşleşmelerinde örneklerin Narin'e ait olduğu ortaya çıktı.

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