2024-09-04 08:42:16 Narin Güran’ın amcası Salim Güran hakkında şok iddia: Aracından kan, kusmuk ve idrar örneği alınmış!
Diyarbakırlı Narin Güran, henüz 8 yaşındaydı. 21 Ağustos günü Kur'an kursuna gitmek için evden çıkan Narin'den bir daha haber alınamadı. Arama çalışmalarında 14 gün geride kalırken önce ağabeyi ardından amcası gözaltına alındı. Narin kaybolduktan 15 dakika sonra köyden ayrılan ve arabasında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran tutuklandı. Şüpheli amcanın aracından kan, kusmuk ve idrar örneği alındığı bilgisine ulaşılırken sosyal medyada yapılan o yorum kafaları karıştırdı: Narin baygındı, üzerinde battaniye vardı ve…