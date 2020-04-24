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Korona Virüs
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Nankörlük edenleri utandıracak sözler: Var olsun Türkiye

2020-04-24 10:36:23
Nankörlük edenleri utandıracak sözler: Var olsun Türkiye

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası yurt dışındaki Türkler de yurda getirildi.

#1
Foto - Türkiye’nin yoğun çabaları sonucunda yurda getirilen vatandaşlar, 14 günlük karantina süresini tamamlamaları için çeşitli şehirlerdeki yurtlara yerleştirildi.

Türkiye’nin yoğun çabaları sonucunda yurda getirilen vatandaşlar, 14 günlük karantina süresini tamamlamaları için çeşitli şehirlerdeki yurtlara yerleştirildi.

#2
Foto - Yurtta karantina altında tutulan vatandaşlardan bir kısmı, tepki çeken paylaşımlarda bulunarak infiale neden oldu.

Yurtta karantina altında tutulan vatandaşlardan bir kısmı, tepki çeken paylaşımlarda bulunarak infiale neden oldu.

#3
Foto - Karantinada yapılan bu yorumlar nankörlük olarak değerlendirildi.

Karantinada yapılan bu yorumlar nankörlük olarak değerlendirildi.

#4
Foto - Buna karşın devletinin kıymetini bilen vatandaşlar da duygulandıran açıklamalarda bulunuyor.

Buna karşın devletinin kıymetini bilen vatandaşlar da duygulandıran açıklamalarda bulunuyor.

#5
Foto - Fransa’dan Türkiye’ye getirilen bir vatandaş, “Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Fransa'ya gitmiştim, orada kaldım, 45 gündür oradaydım, çocuğumun yanına gittim, orada kaldım. Şimdi Allah razı olsun getirdiler bizi buraya” dedi.

Fransa’dan Türkiye’ye getirilen bir vatandaş, “Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Fransa'ya gitmiştim, orada kaldım, 45 gündür oradaydım, çocuğumun yanına gittim, orada kaldım. Şimdi Allah razı olsun getirdiler bizi buraya” dedi.

#6
Foto - Fransa'da bulunan Türk vatandaşları kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek çeşitli illerdeki Kredi ve Yurt Kurumu'na ait öğrenci yurtlarında karantinaya alındı.

Fransa'da bulunan Türk vatandaşları kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek çeşitli illerdeki Kredi ve Yurt Kurumu'na ait öğrenci yurtlarında karantinaya alındı.

#7
Foto - Getirilen kafilelerin birinde bulanan Gülseren Derviş, Fransa'ya çocuğunun yanına gittiğini belirterek, “Türk vatandaşı ise iyi ki gelmişiz buralara. Var olsun Türkiye'miz, sağ olsun milletimiz, devletimiz. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Fransa'ya gitmiştim, orada kaldım, 45 gündür oradaydım, çocuğumun yanına gittim, orada kaldım. Şimdi Allah razı olsun getirdiler bizi buraya

Getirilen kafilelerin birinde bulanan Gülseren Derviş, Fransa'ya çocuğunun yanına gittiğini belirterek, “Türk vatandaşı ise iyi ki gelmişiz buralara. Var olsun Türkiye'miz, sağ olsun milletimiz, devletimiz. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Fransa'ya gitmiştim, orada kaldım, 45 gündür oradaydım, çocuğumun yanına gittim, orada kaldım. Şimdi Allah razı olsun getirdiler bizi buraya" diye konuştu.

#8
Foto - Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurt dışındaki Türk vatandaşlarının Türkiye’ye getirilme çalışmaları devam ederken bu kapsamda Fransa’da bulunan 179 Türk vatandaşı, yurda dönme talepleri üzerine Dışişleri Bakanlığının girişimleri sonucunda özel bir uçakla Türkiye’ye getirildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurt dışındaki Türk vatandaşlarının Türkiye’ye getirilme çalışmaları devam ederken bu kapsamda Fransa’da bulunan 179 Türk vatandaşı, yurda dönme talepleri üzerine Dışişleri Bakanlığının girişimleri sonucunda özel bir uçakla Türkiye’ye getirildi.

#9
Foto - Gece yarısı Zafer Havalimanı’na inen uçakta bulunan ve içlerinde yaşlıların, çocukların ve öğrencilerinde da yer aldığı kafile, 8 otobüsten oluşan konvoyla Afyonkarahisar’a getirildi.

Gece yarısı Zafer Havalimanı’na inen uçakta bulunan ve içlerinde yaşlıların, çocukların ve öğrencilerinde da yer aldığı kafile, 8 otobüsten oluşan konvoyla Afyonkarahisar’a getirildi.

#10
Foto - Afyonkarahisar’da bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna ait Bacım Sultan Öğrenci Yurdu’na yerleştirilen vatandaşlar, tüm özel ihtiyaçları ve kişisel bakım ürünlerinin de yer aldığı temel malzemelerin temin edildiği odalara yerleştirildi.

Afyonkarahisar’da bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna ait Bacım Sultan Öğrenci Yurdu’na yerleştirilen vatandaşlar, tüm özel ihtiyaçları ve kişisel bakım ürünlerinin de yer aldığı temel malzemelerin temin edildiği odalara yerleştirildi.

#11
Foto - Otobüslerden AFAD ekipleri tarafından valizleriyle birlikte indirilen Türk vatandaşlarının, burada ön kayıt ve kimlik kontrolleri yapıldı.

Otobüslerden AFAD ekipleri tarafından valizleriyle birlikte indirilen Türk vatandaşlarının, burada ön kayıt ve kimlik kontrolleri yapıldı.

#12
Foto - 179 kişilik kafile, 14 günlük karantina sürecinin sonunda memleketlerine gönderilecek.

179 kişilik kafile, 14 günlük karantina sürecinin sonunda memleketlerine gönderilecek.

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