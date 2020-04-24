Nankörlük edenleri utandıracak sözler: Var olsun Türkiye

Getirilen kafilelerin birinde bulanan Gülseren Derviş, Fransa'ya çocuğunun yanına gittiğini belirterek, “Türk vatandaşı ise iyi ki gelmişiz buralara. Var olsun Türkiye'miz, sağ olsun milletimiz, devletimiz. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Fransa'ya gitmiştim, orada kaldım, 45 gündür oradaydım, çocuğumun yanına gittim, orada kaldım. Şimdi Allah razı olsun getirdiler bizi buraya" diye konuştu.