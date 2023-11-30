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Türkiye
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Namusu iki paralıklara şafak baskını

2023-11-30 15:33:10
Namusu iki paralıklara şafak baskını

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 300 polisin katılımıyla dev fuhuş operasyonu gerçekleştirildi.

#1
Foto - Namusu iki paralıklara şafak baskını

Adresleri bir bir basan polis ekipleri 49 Özbek, 8 Azeri ve 4 Türkmen olmak üzere toplam 61 yabancı uyruklu kadını yakaladı.

#2
Foto - Namusu iki paralıklara şafak baskını

Kadınlara fuhuş yaptıran ve yer temin ettiği tespit edilen 5 şahıs ise tutuklandı.

#3
Foto - Namusu iki paralıklara şafak baskını

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 25 Kasım Cumartesi günü dev bir fuhuş operasyonuna imza attı.

#4
Foto - Namusu iki paralıklara şafak baskını

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde fuhuşa aracılık ve yer temini suçu çerçevesinde yürütülen ve 300 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonda yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı ve yer temin ettiği tespit edilen 5’i erkek 1’i Özbek uyruklu kadın olmak üzere toplam 6 şüpheli yakalandı.

#5
Foto - Namusu iki paralıklara şafak baskını

Gece saatlerinde adreslere tek tek düzenlenen operasyonlarda 49 Özbek, 8 Azeri ve 4 Türkmen uyruklu olmak üzere toplam 61 yabancı uyruklu kadın da yakalandı.

#6
Foto - Namusu iki paralıklara şafak baskını

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 84 adet fişek, 7 dolu kartuş, 1 aranan şahıs ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

#7
Foto - Namusu iki paralıklara şafak baskını

Yakalanan kadınların ise sınır dışı işlemlerine başlanıldı.

#8
Foto - Namusu iki paralıklara şafak baskını

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden N.A. (66), C.B. (57), C.Ç.K. (35), İ.K. (33) ve Z.K. (31) isimli toplam 5 şahıs tutuklandı. E.D. (45) hakkında da adli kontrol tedbiri kararı verildi.

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