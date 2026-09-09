Arda Güler-Mourinho iddiası: Real Madrid'i karıştıracak sansasyonel iddia

Real Madrid için sezonun açılış maçı olan Espanyol karşılaşmasında da aynı senaryonun yaşandığı ifade edilirken, “Arda, açık ara sahanın en iyisiydi. Maç 1-1 giderken oyunu hareketlendirmek isteyen Mourinho, adaleti ya da sahadaki performansı değil, Vinicius ile Mbappé’yi küstürmemeyi seçti. Üstelik kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Diomande’yi sahaya sürüp transferi aklayabilmek adına yine Arda’yı kenara aldı. Genç, egosu düşük, ses çıkarmayan bir Arda…” denildi. Bosch yazısını bitirirken, Arda Güler'in performansının gözetilmeksizin oyundan sürekli çıkarılan isim olmasının uzun vadede büyük sorunlar yaratacağını ve bunun en çok Barcelona'ya yarayacağını ifade etti.