Arda Güler-Mourinho iddiası: Real Madrid'i karıştıracak sansasyonel iddia
Milli yıldızımız Arda Güler'in etkili oyununa rağmen her defasında oyundan çıkartılması İspanyol medyasında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor...
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Milli yıldızımız Arda Güler'in etkili oyununa rağmen her defasında oyundan çıkartılması İspanyol medyasında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor...
Jose Mourinho'nun kadro tercihine İspanya'da eleştiri geldi. Kaleme alınan yazıda, Mourinho'nun Arda Güler'i iyi oynamasına rağmen oyundan çıkarmasına ilişkin çarpıcı bir iddiada bulunuldu.
Real Madrid'in Real Betis'e kaybettiği maça ilişkin Mundo Deportivo'dan Xavier Bosch, Jose Mourinho'ya sert eleştirilerde bulunduğu bir yazı kaleme aldı.
Yazıda Mourinho'nun performanstan bağımsız olarak Arda Güler'i oyundan çıkardığı iddia edildi ve bunun sebebi açıklandı. Arda Güler'in Betis maçında adeta takımın orkestra şefliğini yaptığı belirtilirken, “Ancak dakikalar ilerleyip tabela 0-0’da kalınca Mourinho hamle yapma gereği duydu. Mbappé ve Vinicius dokunulmaz olduğu için fatura yine Arda Güler’e kesildi. Oyuna Diomande girdi fakat Madrid toparlanamadı; tam aksine, Türk yıldızın zarafeti ve oyun aklıyla sunduğu o yol gösterici ışığını kaybetti. Ardından Betis golü buldu, Mbappé penaltıyı kaçırdı ve gerisi malum.” ifadeleri kullanıldı. CANLI | İsmail Kartal açıklamalarda bulunuyor CANLI | İsmail Kartal açıklamalarda bulunuyor Icardi bombası! Daha 3 hafta önce Fenerbahçe'den transferi duyurmuşlardı Icardi bombası! Daha 3 hafta önce
Real Madrid için sezonun açılış maçı olan Espanyol karşılaşmasında da aynı senaryonun yaşandığı ifade edilirken, “Arda, açık ara sahanın en iyisiydi. Maç 1-1 giderken oyunu hareketlendirmek isteyen Mourinho, adaleti ya da sahadaki performansı değil, Vinicius ile Mbappé’yi küstürmemeyi seçti. Üstelik kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Diomande’yi sahaya sürüp transferi aklayabilmek adına yine Arda’yı kenara aldı. Genç, egosu düşük, ses çıkarmayan bir Arda…” denildi. Bosch yazısını bitirirken, Arda Güler'in performansının gözetilmeksizin oyundan sürekli çıkarılan isim olmasının uzun vadede büyük sorunlar yaratacağını ve bunun en çok Barcelona'ya yarayacağını ifade etti.
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