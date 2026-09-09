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Fiyatlar piyasanın çok altında olacak: Kiralık sosyal konut ilçeleri belli oldu

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Fiyatlar piyasanın çok altında olacak: Kiralık sosyal konut ilçeleri belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu kiralık sosyal konut projesinde ilk etapta 1071 konut kiraya verilecek. 14 Eylül’de başlayacak başvuruların yanı sıra kura, teslimat ve başvuru şartlarına ilişkin detayları Bakan Murat Kurum açıklayacak.

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Foto - Fiyatlar piyasanın çok altında olacak: Kiralık sosyal konut ilçeleri belli oldu

Türkiye, depreme dayanıklı binaların inşası için çalışmalarını sürdürüyor. Devlet, bu konuda taviz vermeden sosyal konut projeleriyle vatandaşlara destek oluyor. Türkiye asrın inşasıyla edindiği tecrübesini 81 ili kapsayan inşa seferberliğine dönüştürmek için çalışıyor. 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ, 81 ilde 500 bin konut inşa edecek.

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Foto - Fiyatlar piyasanın çok altında olacak: Kiralık sosyal konut ilçeleri belli oldu

İSTANBUL'DA BAŞLIYOR: Bu sayede bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun maliyetlerle konuta erişimi sağlanacak. Aynı proje kapsamında İstanbul’daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganlı Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, İstanbul’da kiralık sosyal konut dönemi başlıyor.

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Foto - Fiyatlar piyasanın çok altında olacak: Kiralık sosyal konut ilçeleri belli oldu

TÜRKİYE'DE İLK: Yüzyılın Konut Projesi ile İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin de sosyal konut dar gelirli vatandaşlar için Türkiye’de ilk kez uygulanacak sistemle kiralanacak. İlk etapta 1071 konut, 3 yıl süre ile belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli T.C. vatandaşlarına kiralanacak.

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Foto - Fiyatlar piyasanın çok altında olacak: Kiralık sosyal konut ilçeleri belli oldu

HANGİ İLÇELERDE KİRALIK KONUTLAR OLACAK: Bölge rayicin altında fiyatlarla ev sahibi olmayan vatandaşlara uygun şartlarda kiralama imkanı sunacak proje kapsamında kira tutarları konutun büyüklüğüne göre değişecek. Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular 14 Eylül’de başlayacak. Kura takvimi, başvuru koşulları teslimat süreçleri ve kampanyadan kimlerin faydalanacağına dair detayları Bakan Kurum, 10 Eylül Perşembe günü açıklayacak. Ataşehir, Sancaktepe, Üsküdar, Başakşehir, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu gibi ilçelerde kiralık konutların tahsis edildiği öğrenildi.

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Foto - Fiyatlar piyasanın çok altında olacak: Kiralık sosyal konut ilçeleri belli oldu

500 BİN SOSYAL KONUTUN TESLİMİ 2027'DE: Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da vatandaşların kullanımına tahsis edilecek olan 15 bin kiralık konut için 14 Eylül tarihini işaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilde 500 bin sosyal konut için kuraların çekildiğini belirterek anahtar teslimlerinin, 2027 yılının Mart ayından itibaren başlayacağını söylemişti. İstanbul'daki sosyal konut projesine ilişkin de bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentte daha önce açıklanan 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutun hayata geçirileceğini bildirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki 15 bin kiralık sosyal konut için başvuruların 14 Eylül'de başlayacağını, ilk kuranın ise ekim ayında gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı; “81 ilde 500 bin sosyal konut için kuralarımızı çekmiştik. 2027 Mart itibariyle anahtarlarımızı teslim etmeye başlayacağız. Bir de kiralık konut projemizi açıklamıştık. İstanbul'daki 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu hayata geçireceğiz. Ekim ayında ilk kurayı çekeceğiz. Başvurular 14 Eylül'de başlıyor.”

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