Fiyatlar piyasanın çok altında olacak: Kiralık sosyal konut ilçeleri belli oldu

500 BİN SOSYAL KONUTUN TESLİMİ 2027'DE: Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da vatandaşların kullanımına tahsis edilecek olan 15 bin kiralık konut için 14 Eylül tarihini işaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilde 500 bin sosyal konut için kuraların çekildiğini belirterek anahtar teslimlerinin, 2027 yılının Mart ayından itibaren başlayacağını söylemişti. İstanbul'daki sosyal konut projesine ilişkin de bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentte daha önce açıklanan 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutun hayata geçirileceğini bildirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki 15 bin kiralık sosyal konut için başvuruların 14 Eylül'de başlayacağını, ilk kuranın ise ekim ayında gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı; “81 ilde 500 bin sosyal konut için kuralarımızı çekmiştik. 2027 Mart itibariyle anahtarlarımızı teslim etmeye başlayacağız. Bir de kiralık konut projemizi açıklamıştık. İstanbul'daki 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu hayata geçireceğiz. Ekim ayında ilk kurayı çekeceğiz. Başvurular 14 Eylül'de başlıyor.”