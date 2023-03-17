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Naci Görür korku saçmaya devam ediyor! İstanbul depreminin şiddetini böyle açıkladı

2023-03-17 07:02:21
Naci Görür korku saçmaya devam ediyor! İstanbul depreminin şiddetini böyle açıkladı

11 ilde etkisini gösteren afet nedeniyle Türkiye'nin gündemi deprem oldu. Son olarak Bolu'da 4,8 büyükdüğünde deprem meydana geldi. Bu durum beklenen İstanbul depremi nedeniyle birçok vatandaşı araştırma yapmaya itiyor. İstanbul deprem haritası ve fay hattı gündemdeki sıcaklığını artırdı. Son 5 asırda ise 2 büyük İstanbul depremi var. Prof. Dr. Naci Görür beklenen İstanbul depremi için yeni açıklama yaptı.

#1
Foto - Naci Görür korku saçmaya devam ediyor! İstanbul depreminin şiddetini böyle açıkladı

İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN, KAÇ ŞİDDETİNDE OLACAK? Prof. Dr. Naci Görür beklenen İstanbul depremi üzerinden şiddet ve büyüklük yorumu yaptı. İşte Naci Görür'den o İstanbul depremi açıklaması:

#2
Foto - Naci Görür korku saçmaya devam ediyor! İstanbul depreminin şiddetini böyle açıkladı

"7 MERTEBESİNDE OLAN BİR DEPREMİN ŞİDDETİ 9 OLABİLİR" "Bir çok arkadaş hayretler içerisinde "Hocam siz hiç Marmara'da depremin şiddetinin 9 olduğunu söylediniz mi ?"diye soruyorlar ve benim söylediğime de inanmadıklarını söylüyorlar. Anlaşılan bu kadar uğraşımıza rağmen bazı şeyleri anlatamamışız. Depremin büyüklüğü ile şiddeti farklı şeydir. İstanbul'da 7 mertebesinde bir deprem olursa Marmara kıyılarında birçok yerde depremin şiddeti 9 olur. Eğer kıyıdan uzaklaşır ve lstrancalara giderseniz şiddet 5 veya 6'ya düşer, sevgiyle."

#3
Foto - Naci Görür korku saçmaya devam ediyor! İstanbul depreminin şiddetini böyle açıkladı

1509 BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ 1509 İstanbul depremi 10 Eylül 1509 tarihinde merkez üssü Marmara Denizi'nin kuzeydoğusu olan 7.2 şiddetinde olduğu tahmin edilen deprem olarak kayıtlara geçti.

#4
Foto - Naci Görür korku saçmaya devam ediyor! İstanbul depreminin şiddetini böyle açıkladı

Bu İstanbul depremi sonucunda Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentinde 4.000 ila 13.000 arasında kişi hayatını kaybetti. Yine bu büyük depremde 10.000'den fazla kişi yaralandı, yaklaşık da 1.070 hane yıkıldı ve binlerce yapı ağır hasar aldı.

#5
Foto - Naci Görür korku saçmaya devam ediyor! İstanbul depreminin şiddetini böyle açıkladı

1766 İSTANBUL DEPREMİ: KÜÇÜK KIYAMET 1766 İstanbul depremi, Marmara Denizi'nin doğusunda 22 Mayıs 1766 Perşembe sabahı olmuş gerçeleşmiş jeologların ve deprem bilimcilerin ifadesiyle çok büyük bir depremdir.

#6
Foto - Naci Görür korku saçmaya devam ediyor! İstanbul depreminin şiddetini böyle açıkladı

Bu İstanbul depremi Kocaeli'nden Tekirdağ'a kadar uzanan geniş bir alanda etkili oldu. Marmara kıyılarında Tsunami yarattığı kayıtlara geçen deprem, büyük hasarlara yol açmıştır. 4.000'den fazla kişi öldüğü tahmin ediliyor.

#7
Foto - Naci Görür korku saçmaya devam ediyor! İstanbul depreminin şiddetini böyle açıkladı

DEPREM TARİHİ BU RAKAMA İŞARET ETTİ: 250 YILDA BİR BÜYÜK DEPREM RİSKİ ARTIYOR Kronolojik olarak İstanbul deprem tarihi incelendiğinde son 500 yılda 2 büyük deprem göze çarpıyor. Gölcük depremi ve Düzce depremi İstanbul depremi olarak sayılmıyor.

#8
Foto - Naci Görür korku saçmaya devam ediyor! İstanbul depreminin şiddetini böyle açıkladı

7 şiddetinin üzerinde büyük depremlerin Orta Marmara fayında İstanbul depremi yaratması yaklaşık 250 yılda bir olması göze çarpıyor. Deprem uzmanları son büyük İstanbul depremi 1766 yılında gerçekleştiği dikkate alındığında, Orta Marmara Fayında yeni bir deprem riskinin arttığını ifade ediyor.

#9
Foto - Naci Görür korku saçmaya devam ediyor! İstanbul depreminin şiddetini böyle açıkladı

İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLABİLİR? Kahramanmaraş depremi sonrası İstanbul'da beklenen deprem için araştırmalar sıklaştı. Uzmanlar ve deprem bilimciler İstanbul'da bir deprem bekliyor ancak kesin bir tarih verilmesi söz konusu değil.

#10
Foto - Naci Görür korku saçmaya devam ediyor! İstanbul depreminin şiddetini böyle açıkladı

7.0-.7.5 ARASINDA BİR DEPREM BEKLENİYOR Deprem bilimcilerine göre İstanbul'da beklenen depremin şiddeti 7.0 ila 7.5 civarında olacak. Peki İstanbul'daki hangi ilçeler ne kadar güvenli, hangi ilçeler fay hattı üzerinde ve hangi ilçeler zemin bakımından güvenli?

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