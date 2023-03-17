2023-03-17 07:02:21 Naci Görür korku saçmaya devam ediyor! İstanbul depreminin şiddetini böyle açıkladı
11 ilde etkisini gösteren afet nedeniyle Türkiye'nin gündemi deprem oldu. Son olarak Bolu'da 4,8 büyükdüğünde deprem meydana geldi. Bu durum beklenen İstanbul depremi nedeniyle birçok vatandaşı araştırma yapmaya itiyor. İstanbul deprem haritası ve fay hattı gündemdeki sıcaklığını artırdı. Son 5 asırda ise 2 büyük İstanbul depremi var. Prof. Dr. Naci Görür beklenen İstanbul depremi için yeni açıklama yaptı.